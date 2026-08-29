ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಿಂದ ನಿವೃತ್ತರಾದ ನಂತರವೂ ಎಂಎಸ್ ಧೋನಿ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಸಿಸಿಐನಿಂದ ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿ, ಐಪಿಎಲ್ ಸಂಬಳ, ಮತ್ತು ಬ್ರಾಂಡ್ ಅನುಮೋದನೆಗಳಿಂದ ಅವರ ಆದಾಯ ಹರಿದುಬರುತ್ತಿದೆ. ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರವೂ ಅವರು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? ಈ ಕುರಿತು ಕಂಪ್ಲೀಟ್‌ ರಿಪೋರ್ಟ್‌ ಇಲ್ಲಿದೆ.

ಭಾರತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ಎಂಎಸ್ ಧೋನಿ ಆಗಸ್ಟ್ 2020 ರಲ್ಲಿ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಿಂದ ನಿವೃತ್ತರಾದರು. ಮೈದಾನದಿಂದ ನಿವೃತ್ತರಾಗಿದ್ದರೂ, ಧೋನಿಯ ಜನಪ್ರಿಯತೆ, ಗಳಿಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಇಂದಿಗೂ, ಧೋನಿ ಐಪಿಎಲ್ ಬ್ರಾಂಡ್ ಅನುಮೋದನೆಗಳು ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಮೂಲಕ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಅವರು ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ (BCCI) ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ಸಹ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿಯಾದ ನಂತರ ಎಂಎಸ್ ಧೋನಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಎಷ್ಟು ಸಂಪಾದಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಬರೋಣ ಬನ್ನಿ.

ಪಡೆಯುವ ಪಿಂಚಣಿ ಎಷ್ಟು?

ಬಿಸಿಸಿಐನ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ, 25 ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯ ಆಡಿದ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರಿಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ 70,000 ರೂ. ಪಿಂಚಣಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಧೋನಿ ಭಾರತಕ್ಕಾಗಿ 90 ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯ ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅತ್ಯುನ್ನತ ವರ್ಗದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಧೋನಿ ಬಿಸಿಸಿಐನಿಂದ ತಿಂಗಳಿಗೆ 70,000 ರೂ. ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತೊರೆದ ನಂತರವೂ ಧೋನಿ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಪರ ಐಪಿಎಲ್ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ 2026 ರ ಋತುವಿಗಾಗಿ ಧೋನಿಯನ್ನು 4 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗೆ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈ 4 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೊತ್ತವನ್ನು 12 ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ವಿಂಗಡಿಸಿದರೆ, ಈ ಮೊತ್ತವು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು 33.3 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಾಗುತ್ತದೆ.

ಬಹುಪಾಲು ಆದಾಯ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ!

ಧೋನಿಯ ಆದಾಯದ ಬಹುಪಾಲು ಭಾಗ ಬ್ರಾಂಡ್ ಅನುಮೋದನೆಗಳು ಮತ್ತು ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ. ವಿವಿಧ ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, 2025-26ರ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಧೋನಿಯ ಒಟ್ಟು ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯ 95 ರಿಂದ 105 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ನಡುವೆ ಇದೆ. ಐಪಿಎಲ್, ಜಾಹೀರಾತುಗಳು ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ವ್ಯವಹಾರ ಉದ್ಯಮಗಳ ಬಲದಿಂದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಕೂಲ್ ಎಂಎಸ್ ಧೋನಿ ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರವೂ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸರಾಸರಿ 6.5 ರಿಂದ 8 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಮುಂಬರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಐಪಿಎಲ್‌ನ ಬೇರೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ವಹಿಸಿದರೆ, ಅದರ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಸಹ ಅವರು ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯಬಹುದು.

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ಹೌದು ಇದನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗಿರುವ ಮೌಲ್ಯ. ಜಾಹೀರಾತು ಬ್ರಾಂಡ್‌, ಐಪಿಎಲ್‌ನಿಂದ ಗಳಿಕೆ ನಿವೃತ್ತಿ ಪಿಂಚಣಿಯಿಂದಲೇ ಈಗಾಗಲೇ ಅವರು ನೂರಾರೂ ಕೋಟಿಯನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಐಪಿಎಲ್‌ಗೆ ಅವರು ವಿದಾಯ ಹೇಳಿದರು, ಮುಂಬರುವ ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ಇನ್ನಷ್ಟು ಗಳಿಸುವುದಂತು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಐಪಿಎಲ್‌ಗೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳಿದರೆ, ಯಾವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿಭಾಯಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನವುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ.