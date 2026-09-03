ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಜೊತೆ 1987-88ರಲ್ಲಿ ಬಾಂಬೆಯ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಜೂನಿಯರ್ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಗೌರವ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಅಭಿಜಿತ್ ಕಾಳೆ ದೇಶೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ 93 ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದ 7,134 ರನ್, 25 ಶತಕ ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಭಾರತ ಪರ 2003ರಲ್ಲಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ವಿರುದ್ಧ ಒಂದೇ ODI ಆಡಿದರು. ಬಳಿಕ ಆಯ್ಕೆ ವಿವಾದ ಮತ್ತು ಬಿಸಿಸಿಐ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮದಿಂದ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ ಬಿತ್ತು.
ಸಚಿನ್ರ ಸಮಕಾಲೀನ, ಆದರೆ ಮರೆತುಹೋದ ಪ್ರತಿಭೆ
1980ರ ದಶಕದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಂಬೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಸಾಧಾರಣ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಕಾಲ. ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್, ವಿನೋದ್ ಕಾಂಬ್ಳಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಯುವ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳು ದೇಶದ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಇದೇ ಪೀಳಿಗೆಯ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಆಟಗಾರ ನಿಧಾನವಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಿಂದ ದೂರವಾಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರೇ ಅಭಿಜಿತ್ ಕಾಳೆ.
1987-88ರಲ್ಲಿ ಬಾಂಬೆಯ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಜೂನಿಯರ್ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಗೌರವವನ್ನು ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕಾಳೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಬಾಂಬೆ ಅಂಡರ್-17 ತಂಡದಲ್ಲೂ ಸಚಿನ್, ಕಾಂಬ್ಳಿ ಮತ್ತು ಜತಿನ್ ಪರಾಂಜಪೆ ಅವರಂತಹ ಆಟಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಅವರು ಆಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರತಿಭೆಗಳ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಭಿನ್ನ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಸಾಗಿತು.
ಬಾಂಬೆಯಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ; ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ರನ್ಗಳ ಸುರಿಮಳೆ
ಬಾಂಬೆ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯುವುದು ಕಠಿಣವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಕಾಳೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಪರ ಆಡಲು ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವರ ದೇಶೀಯ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಹೊಸ ಎತ್ತರ ತಲುಪಿತು.
93 ಪಂದ್ಯ, 7,134 ರನ್, 25 ಶತಕ!
ಕಾಳೆ 93 ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 7,134 ರನ್ಗಳನ್ನು 54.45ರ ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿದರು. ಅವರ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 25 ಶತಕ, 28 ಅರ್ಧಶತಕ ಮತ್ತು ಅಜೇಯ 248 ರನ್ ಸೇರಿವೆ.
1999-2000ರಲ್ಲಿ ಬರೋಡಾ ವಿರುದ್ಧದ 248* ಅವರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಫಾಲೋಆನ್ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಕಾಳೆ ದಿಟ್ಟ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಕಟ್ಟಿದರು ಮತ್ತು ತಂಡವನ್ನು ಸೋಲಿನಿಂದ ಪಾರು ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವಹಿಸಿದರು.
ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧವೂ ಮಿಂಚಿದ್ದ ಬ್ಯಾಟರ್
2001ರಲ್ಲಿ ಜೈಪುರದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಭಾರತ ‘ಎ’ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಳೆ ಮತ್ತೊಂದು ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು. ಭಾರತ ‘ಎ’ ತಂಡ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ 8 ರನ್ಗೆ 4 ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡಾಗ ಕೇಲ್ 122 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ತಂಡದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಎತ್ತಿದರು.
ಲಿಸ್ಟ್-ಎ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲೂ ಅವರ ದಾಖಲೆ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿತ್ತು. 1994-95ರಲ್ಲಿ ಬರೋಡಾ ವಿರುದ್ಧ ಕೇವಲ 16 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ್ದರು.
ಕೊನೆಗೂ ಭಾರತ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ… ಆದರೆ ಕೇವಲ ಒಂದೇ ಬಾರಿ!
ದೇಶೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಅದ್ಭುತ ದಾಖಲೆಗಳ ಬಳಿಕ 2003ರಲ್ಲಿ ಕಾಳೆ ಭಾರತ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದರು. ಏಪ್ರಿಲ್ 2003ರಲ್ಲಿ ಢಾಕಾದಲ್ಲಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ವಿರುದ್ಧದ ODI ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು.
ಆದರೆ 29 ವರ್ಷ 287 ದಿನಗಳ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕ ಆ ಅವಕಾಶವೇ ಅವರ ಮೊದಲ ಮತ್ತು ಕೊನೆಯ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯವಾಯಿತು. ಕಾಳೆ 22 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 10 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಭಾರತ ಪರ ಅವರು ಮತ್ತೊಂದು ODI ಅಥವಾ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯ ಆಡಲಿಲ್ಲ.
ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ತಿರುವು ತಂದ ಆಯ್ಕೆ ವಿವಾದ
2003ರಲ್ಲಿ ಕಾಳೆ ಹೆಸರು ಮತ್ತೊಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸುದ್ದಿಯಾಯಿತು. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆಯ್ಕೆದಾರರಾದ ಕಿರಣ್ ಮೋರೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಣಬ್ ರಾಯ್ ಅವರು ಭಾರತ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಸಂಬಂಧ ಕಾಳೆ ₹10 ಲಕ್ಷದ ಆಫರ್ ನೀಡಿದ್ದರು ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು. ಕಾಳೆ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಆರೋಪವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಪ್ರಕರಣದ ಕುರಿತು ಬಿಸಿಸಿಐ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿತು.
ಬಿಸಿಸಿಐ ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಳೆ ಆಯ್ಕೆದಾರರನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಅಥವಾ ತಮ್ಮ ಪೋಷಕರ ಮೂಲಕ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದ್ದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಿದ್ದರು. ನಂತರ ಮಂಡಳಿಯ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮದಿಂದ ಅವರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೊಡೆತ ಬಿತ್ತು. ಆರೋಪಿತ ಲಂಚದ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನೇರ ಪುರಾವೆಯ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ಚರ್ಚೆ ಮತ್ತು ವಿವಾದ ಮುಂದುವರಿದಿತ್ತು.
ಒಂದು ಪಂದ್ಯವೇ ಉಳಿದ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನೆನಪು
ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ 664 ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದರೆ, ಕಾಳೆ ಅವರ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದಾಖಲೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ODI ಮತ್ತು 10 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಯಿತು.
ಆದರೆ ಅವರ ದೇಶೀಯ ದಾಖಲೆ ಬೇರೆ ಕಥೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ. 7,134 ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ರನ್, 54.45 ಸರಾಸರಿ ಮತ್ತು 25 ಶತಕಗಳು—ಇವು ಭಾರತೀಯ ದೇಶೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಗಮನಾರ್ಹ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ.
ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ, ಅವಕಾಶ, ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮತ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಕೂಡ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತವೆ. ಸಚಿನ್ ಜೊತೆ ಜೂನಿಯರ್ ಗೌರವ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಅಭಿಜಿತ್ ಕಾಳೆ ಅವರ ಕಥೆ, ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಆಟಗಾರನ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕನಸು ಹೇಗೆ ಅಪೂರ್ಣವಾಗಬಹುದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ವಿಶಿಷ್ಟ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ.