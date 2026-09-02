ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡವು ಹೀನಾಯ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ.ಈ ಆಂತರಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನಿಂದಾಗಿ ತಂಡವು ಸರಣಿ ಸೋಲಿನ ಜೊತೆಗೆ ತಾಯ್ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಮಾನ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೆಗಾಡುತ್ತಿದೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಆಗಿದ್ದೇನು? ಈ ಕುರಿತು ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು; ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿದಿರುವ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೀನಾಯವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮೊದಲ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸಿದ ಭೀಕರ ಸೋಲುಗಳ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಅಂತಿಮ ಹಾಗೂ ಮೂರನೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಮುನ್ನ ಪಾಕ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ತಲ್ಲಣ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ಶತ್ರುಗಳಿಗೂ ಬರಬಾರದು ಎನ್ನುವಂತಹ ಕಷ್ಟದ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಈಗ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದೆ!
ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದೇನು?
ಬರೋಬ್ಬರಿ 7 ಆಟಗಾರರು ಔಟ್; ಕಳಪೆ ಪ್ರದರ್ಶನದ ನೆಪವೊಡ್ಡಿ ಮುಹಮ್ಮದ್ ರಿಜ್ವಾನ್, ಇಮಾಮ್-ಉಲ್-ಹಕ್, ಸಲ್ಮಾನ್ ಅಲಿ ಅಗಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 7 ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರರನ್ನು ತಂಡದಿಂದ ಒಂದೇ ಏಟಿಗೆ ಕಿತ್ತೊಗೆಯಲಾಗಿದೆ!
ಕೋಚ್ಗಳ ಬಲಿ; ಆಟಗಾರರಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಹೆಡ್ ಕೋಚ್ ಹಾಗೂ ಬೌಲಿಂಗ್ ಕೋಚ್ ಇಬ್ಬರನ್ನೂ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ವಜಾಗೊಳಿಸಿ ಹೊಸಬರಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಆಯ್ಕೆಗಾರನ ರಾಜೀನಾಮೆ; ತಂಡದಲ್ಲಾದ ಈ ದಿಢೀರ್ ಮೇಜರ್ ಸರ್ಜರಿಯಿಂದ ಬೇಸತ್ತು ತಂಡದ ಮುಖ್ಯ ಆಯ್ಕೆಗಾರ ಮಿಸ್ಬಾ ಉಲ್ ಹಕ್ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ನಾಯಕನಿಗೆ ತೀವ್ರ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ; ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ರಂಪಾಟಗಳ ನಡುವೆ, ತಂಡವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಬೇಕಾದ ನಾಯಕ ಬಾಬರ್ ಆಜಮ್ ತೀವ್ರ ಜ್ವರದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದು, ಮೂರನೇ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಾಗುವುದು ಅನುಮಾನವಾಗಿದೆ.
ಕಂಗೆಟ್ಟ ಪಾಕ್... ಸಜ್ಜಾದ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್
ಒಂದೆಡೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಪಡೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಬಲವಾದ 15 ಸದಸ್ಯರ ತಂಡವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿ ಸರಣಿ ವೈಟ್ವಾಶ್ ಮಾಡಲು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲದಂತಾಗಿದೆ. ಅನುಭವವೇ ಇಲ್ಲದ 5 ಹೊಸಬರನ್ನು ಕಣಕ್ಕಿಳಿಸಲು ಪಾಕ್ ಮಂಡಳಿ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನ ಅಬ್ಬರದ ಆಟಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಹುಡುಕಲಾಗದೆ, ಆಂತರಿಕ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಹಾಗೂ ಆಟಗಾರರ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯಿಂದ ನಲುಗುತ್ತಿರುವ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಡೆ, ಈಗ ಕೇವಲ ಪಂದ್ಯವನ್ನಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ತಾಯ್ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮಾನ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೆಣಗಾಡುತ್ತಿದೆ.
ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂತ್ರವೇನು?
ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡವು 15 ಸದಸ್ಯರ ಬಲಶಾಲಿ ಪಡೆಯನ್ನು ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಿ ಸರಣಿ ಕ್ಲೀನ್ ಸ್ವೀಪ್ ಮಾಡಲು ತಂತ್ರ ರೂಪಿಸಿದ್ದರೆ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡದ ಸ್ಥಿತಿ ತೀರಾ ಕಂಗೆಟ್ಟಿದೆ. ಆಟಗಾರರ ಕಳಪೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ಹಾಗೂ ಮಂಡಳಿಯ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮಗಳಿಂದಾಗಿ ತಂಡದ ನೈತಿಕ ಬಲ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕುಸಿದಿದೆ. ಬರೋಬ್ಬರಿ ಏಳು ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರರನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸಿ, ಹೊಸಬರನ್ನೇ ನೆಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಸಂಕಷ್ಟದ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ, ಯುವ ಆಟಗಾರರು ಕಣಕ್ಕಿಳಿದು ಅದ್ಭುತ ಹೋರಾಟ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿ ತಾಯ್ನಾಡಿನ ಗೌರವ ಉಳಿಸುತ್ತಾರೋ ಅಥವಾ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನ ಅಬ್ಬರದ ದಾಳಿಗೆ ಶರಣಾಗಿ ಸರಣಿ ವೈಟ್ವಾಶ್ಗೆ ತುತ್ತಾಗುತ್ತಾರೋ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.