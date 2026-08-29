ಜಾಮ್ನಗರದ ಸರಳ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜಾ, ಬಾಲ್ಯದ ನಿರಾಕರಣೆ, ತಾಯಿಯ ಅಗಲಿಕೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ಭಾರತದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದರು. ದೇಶೀಯ ದಾಖಲೆಗಳಿಂದ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪ್ರದರ್ಶನದವರೆಗೆ ಬೆಳೆದ ಅವರು, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಹೂಡಿಕೆ, ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಒಪ್ಪಂದ ಮತ್ತು ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲೂ ತಮ್ಮದೇ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಒಂದೇ ಕೊಠಡಿಯಿಂದ ವಿಶ್ವಮಟ್ಟದ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ವರೆಗೆ
ಜಾಮ್ನಗರದ ಸರಳ ಸರ್ಕಾರಿ ವಸತಿ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಐವರು ಒಂದೇ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಬದುಕುತ್ತಿದ್ದ ಕುಟುಂಬದ ಹುಡುಗ ಮುಂದೆ ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಆಗುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಯಾರೂ ಊಹಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜಾ ಅವರ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಗಿಂತ ಹೋರಾಟವೇ ಹೆಚ್ಚು. ತಂದೆ ಭದ್ರತಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ತಾಯಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನರ್ಸ್ ಆಗಿ ರಾತ್ರಿ ಪಾಳಿಯಲ್ಲಿ ದುಡಿಯುತ್ತಿದ್ದರು.
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡಬೇಕೆಂಬ ಆಸೆಯಿದ್ದರೂ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಸ್ವಾಗತ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಸ್ಥಳೀಯ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ಹುಡುಗರು ಅವರನ್ನು ಹೊರಗೆ ಕೂರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆ ನೋವು ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಿತು. ಆದರೆ ಕುಟುಂಬದ ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ಕೋಚ್ ಮಹೇಂದ್ರಸಿಂಹ ಚೌಹಾಣ್ ಅವರ ಕಠಿಣ ತರಬೇತಿ ಜಡೇಜಾ ಅವರ ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ದಿಕ್ಕು ನೀಡಿತು.
ತಾಯಿಯ ಅಗಲಿಕೆ ಬದಲಿಸಿದ ಬದುಕು
2005ರಲ್ಲಿ, ಕೇವಲ 16ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ, ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ತಾಯಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡದ್ದು ಜಡೇಜಾ ಬದುಕಿನ ದೊಡ್ಡ ಆಘಾತ. ಕೆಲಕಾಲ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಿಂದಲೇ ದೂರವಾಗಿದ್ದ ಅವರನ್ನು ಸಹೋದರಿ ನೈನಾ ಮತ್ತೆ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಕರೆತಂದರು. ಆ ದುಃಖವೇ ಮುಂದೆ ಅವರ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲ ನೀಡಿತು.
ದಾಖಲೆಗಳಿಂದ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೇದಿಕೆಯವರೆಗೆ
ಜಡೇಜಾ ಅವರ ದೇಶೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ದಾಖಲೆಗಳು ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವಂತಿದ್ದವು. ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಮೂರು ತ್ರಿಶತಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ ಅಪರೂಪದ ಸಾಧಕರಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಬ್ಬರು. 2008ರ ಅಂಡರ್-19 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದ ಭಾರತ ತಂಡದ ಉಪನಾಯಕರಾಗಿದ್ದ ಅವರು, ನಂತರ ಹಿರಿಯರ ತಂಡದಲ್ಲೂ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನ ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸಿದರು.
2012ರಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್, ಬೌಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್—ಮೂರೂ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರರಾದರು.
ಟೀಕೆಗೆ ಮೈದಾನದಲ್ಲೇ ಉತ್ತರ
2019ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಜಡೇಜಾ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಸ್ಮರಣೀಯ ಅಧ್ಯಾಯ. ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ 59 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 77 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ತಂಡವನ್ನು ಗೆಲುವಿನ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದರು. ಬೌಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ನಲ್ಲೂ ಮಿಂಚಿದರು. ಹಿಂದೆ ಬಂದಿದ್ದ ಟೀಕೆಗಳಿಗೆ ಅವರ ಪ್ರದರ್ಶನವೇ ಉತ್ತರವಾಗಿತ್ತು.
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಕಟ್ಟಿದ ಆರ್ಥಿಕ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ
ಜಡೇಜಾ ಅವರ ಆದಾಯ ಕೇವಲ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಬಿಸಿಸಿಐ ಒಪ್ಪಂದ, ಐಪಿಎಲ್, ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಜಾಹೀರಾತುಗಳು, ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೂಡಿಕೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಅವರ ಒಟ್ಟು ಸಂಪತ್ತು ಸುಮಾರು ₹120 ಕೋಟಿ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ; ಈ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.
ಯಶಸ್ಸಿನ ಬಳಿಕವೂ ಬೇರುಗಳನ್ನು ಮರೆಯಲಿಲ್ಲ
ಕುದುರೆ ಸಾಕಣೆ ಮತ್ತು ಫಾರ್ಮ್ಹೌಸ್ ಜಡೇಜಾ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆಸಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ. ಜೊತೆಗೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಯುವಕರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅವಕಾಶಗಳು, ಬಾಲಕಿಯರ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಗೂ ಅವರು ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.