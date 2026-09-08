ಮಹಿಳಾ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರು ಭಾರತದ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರ 'One8' ಬ್ರಾಂಡ್ ಶೂಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ ಆಡುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಹಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನಶ್ರಾ ಸಂಧು ಅವರ ದಾಖಲೆಯ ಬೌಲಿಂಗ್ ಜೊತೆಗೆ, ಅವರು ಧರಿಸಿದ್ದ ಈ ಶೂಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ.

ಕೊಲಂಬೊ: ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಡುವಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಎಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಕ್ರೀಡೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ತೀವ್ರ ಪೈಪೋಟಿ ಮತ್ತು ರೋಚಕತೆ ಮನೆಮಾಡಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಮೈದಾನದ ಹೊರಗೆ ಉಭಯ ದೇಶಗಳ ಆಟಗಾರರ ನಡುವಿನ ಬಾಂಧವ್ಯ ಹಾಗೂ ಪರಸ್ಪರ ಗೌರವ ಹಲವು ಬಾರಿ ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ. ಇದೀಗ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಮಹಿಳಾ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತಹದ್ದೇ ಒಂದು ಅಚ್ಚರಿಯ ಮತ್ತು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಸಂಗತಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ.

ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮಹಿಳಾ ತಂಡದ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರು ಭಾರತದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ರತ್ನ, ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರ ಜನಪ್ರಿಯ ಕ್ರೀಡಾ ಬ್ರಾಂಡ್ ಆದ 'One8' (ಒನ್8) ಶೂಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ ಮೈದಾನಕ್ಕಿಳಿದಿದ್ದಾರೆ! ಹಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದ ಮಹತ್ವದ ಲೀಗ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಹಲವು ಆಟಗಾರ್ತಿಯರು One8 ಬ್ರಾಂಡ್‌ನ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಶೂಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ ಆಡುತ್ತಿರುವುದು ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದೆ.

ದಾಖಲೆಯ ಬೌಲಿಂಗ್ ಜೊತೆಗೆ ಶೂಗಳದ್ದೇ ಸದ್ದು!

ಹಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಎಡಗೈ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ನಶ್ರಾ ಸಂಧು (Nashra Sandhu) ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಿದರು. ತಮ್ಮ 4 ಓವರ್‌ಗಳ ಸ್ಪೆಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 7 ರನ್ ನೀಡಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 6 ವಿಕೆಟ್ ಕಬಳಿಸಿ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡದ ಬೆನ್ನೆಲುಬು ಮುರಿದರು. ಇದು ಅವರ ಟಿ20 ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರದರ್ಶನವಾಗಿದೆ. ಸಂಧು ಅವರ ಈ ಮಾರಕ ದಾಳಿಯ ನೆರವಿನಿಂದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡವು 72 ರನ್‌ಗಳ ಭರ್ಜರಿ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿ, ಸೆಮಿಫೈನಲ್‌ಗೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟಿತು.

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ಆದರೆ, ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನಶ್ರಾ ಸಂಧು ಅವರ ಆಟದಷ್ಟೇ ಅವರು ಕಾಲಿಗೆ ತೊಟ್ಟಿದ್ದ ಶೂಗಳು ಸಹ ವ್ಯಾಪಕ ಗಮನ ಸೆಳೆದವು. ನಶ್ರಾ ಸಂಧು ಅವರು ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಸಹ-ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಾಗಿರುವ One8 ಬ್ರಾಂಡ್‌ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಶೂಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿದ್ದರು. ಸಂಧು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡದ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಆಟಗಾರ್ತಿಯರು ಇದೇ ಬ್ರಾಂಡ್‌ನ ಶೂಗಳನ್ನು ಬಳಸಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಈ ಫೋಟೋಗಳು ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋಗಳು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, 'ಕೊಹ್ಲಿ ಬ್ರಾಂಡ್‌ಗೆ ಗಡಿಯ ಹಂಗಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಏನಿದು 'One8' ಬ್ರಾಂಡ್?

ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಸ್ಟಾರ್ ಬ್ಯಾಟರ್ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರ ಜರ್ಸಿ ನಂಬರ್ 18 ಅನ್ನು ಆಧರಿಸಿ 'One8' ಬ್ರಾಂಡ್ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿತು. ಕೇವಲ ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್ ಮತ್ತು ಉಡುಪುಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿದ್ದ ಈ ಬ್ರಾಂಡ್, ಇದೀಗ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ ಹಾಗೂ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಶೂಗಳ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ 'ಅಜಿಲಿಟಾಸ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್' (Agilitas Sports) ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಈ ಬ್ರಾಂಡ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ಗೆ ಹೇಳಿಮಾಡಿಸಿದ ಸೀಮ್ (Seam) ಮತ್ತು ಕವರ್ ಡ್ರೈವ್ (Cover Drive) ಸೇರಿದಂತೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶೂಗಳನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ತರುತ್ತಿದೆ. ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗೆ ನೀಡುವ ಕಂಫರ್ಟ್ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರೂ ಈ ಶೂಗಳತ್ತ ಆಕರ್ಷಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

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ಸೆಮಿಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಎದುರಾಳಿ:

ಹಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್ ವಿರುದ್ಧದ ಈ ಅಮೋಘ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮಹಿಳಾ ತಂಡವು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದು, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 11 ರಂದು ನಡೆಯಲಿರುವ ನಾಕೌಟ್ ಕದನದಲ್ಲಿ ಬಲಿಷ್ಠ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ತಂಡವನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ.