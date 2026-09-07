ಕ್ರಿಕೆಟ್ ದಂತಕಥೆ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಅವರು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಗಿರಿಧಾಮವಾದ ಲೋನಾವಲಾದಲ್ಲಿ ₹70 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ 3.86 ಎಕರೆ ಜಮೀನನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬೃಹತ್ ಹೂಡಿಕೆಯ ನಂತರ ಏನು ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? ಈ ಕುರಿತು ಕಂಪ್ಲಿಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಮುಂಬೈ: ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜಗತ್ತಿನ ದಂತಕಥೆ, 'ಮಾಸ್ಟರ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟರ್' ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಕೇವಲ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಹೂಡಿಕೆಗಳಲ್ಲೂ ತಮ್ಮ 'ಮಾಸ್ಟರ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್' ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಹಾಗೂ ಸುಂದರ ಗಿರಿಧಾಮವಾದ ಲೋನಾವಲಾದಲ್ಲಿ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಸುಮಾರು ₹70 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ 3.86 ಎಕರೆ ಬೃಹತ್ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಮೂಲಕ ಭಾರಿ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 4, 2026 ರಂದು ನಡೆದ ಬೃಹತ್ ಡೀಲ್!
ಆಸ್ತಿ ನೋಂದಣಿ ಸಂಸ್ಥೆ 'ಜ್ಯಾಪ್ಕಿ' (Zapkey) ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಅಧಿಕೃತ ದಾಖಲೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಬೃಹತ್ ವಹಿವಾಟು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 4, 2026 ರಂದು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆದಿದೆ. ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಅವರು ಒಟ್ಟು ಮೂರು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಆಸ್ತಿ ಒಪ್ಪಂದಗಳ ಮೂಲಕ ಈ ಜಮೀನನ್ನು ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮೊದಲ ಪ್ಲಾಟ್ (3.09 ಎಕರೆ); ಈ ಬೃಹತ್ ಭೂಮಿಗೆ ಸಚಿನ್ ಬರೋಬ್ಬರಿ ₹63.69 ಕೋಟಿ ಪಾವತಿಸಿದ್ದು, ಇದರ 100% ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಲೀಕತ್ವವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಎರಡನೇ ಪ್ಲಾಟ್; ಇದರಲ್ಲಿ 50% ಪಾಲನ್ನು ₹4.56 ಕೋಟಿ ನೀಡಿ ಖರೀದಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಮೂರನೇ ಪ್ಲಾಟ್; ಇದರಲ್ಲಿಯೂ 50% ಪಾಲನ್ನು ₹1.75 ಕೋಟಿ ನೀಡಿ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಮೂರು ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ನಂದನ್ ಧನಂಜಯ್ ಮೆಹ್ತಾ ಮತ್ತು ವಿವಸ್ವತ್ ಧನಂಜಯ್ ಮೆಹ್ತಾ ಎಂಬವರಿಂದ ಖರೀದಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಒಪ್ಪಂದವು ಖಾಲಿ ಜಮೀನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಅಲ್ಲಿರುವ ನಿರ್ಮಿತ ರಚನೆಗಳನ್ನೂ (Built-up structures) ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇನ್ನು ಈ ಬೃಹತ್ ಆಸ್ತಿ ನೋಂದಣಿಗಾಗಿ ಸಚಿನ್ ₹4.20 ಕೋಟಿ ಮುದ್ರಾಂಕ ಶುಲ್ಕ (Stamp Duty) ಹಾಗೂ ₹90,000 ನೋಂದಣಿ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಲೋನಾವಲಾದಲ್ಲಿ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಏನು ನಿರ್ಮಿಸಲಿದ್ದಾರೆ?
ಸಚಿನ್ ಅವರ ಈ ಹೂಡಿಕೆಯ ಸುದ್ದಿ ಹೊರಬಿದ್ದ ತಕ್ಷಣವೇ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿದೆ. ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿರುವ ಮಾಹಿತಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ:
1. ಐಷಾರಾಮಿ ‘ಸೆಕೆಂಡ್ ಹೋಮ್’ (ಫಾರ್ಮ್ಹೌಸ್); ಮುಂಬೈನ ಗದ್ದಲದಿಂದ ದೂರವಿದ್ದು, ಪ್ರಶಾಂತ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ರಜಾದಿನಗಳನ್ನು ಕಳೆಯಲು ಸಚಿನ್ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕಾಗಿ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಭವ್ಯ ಫಾರ್ಮ್ಹೌಸ್ ಅಥವಾ ರಸಿಕ ವಿಲ್ಲಾ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಯೋಜನೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
2. ಹಾಸ್ಪಿಟಾಲಿಟಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್; ಲೋನಾವಲಾ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ನೆಚ್ಚಿನ ತಾಣವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಈ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಕೋ-ರಿಸಾರ್ಟ್ ಅಥವಾ ವೆಲ್ನೆಸ್ ಸೆಂಟರ್ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನೂ ತಜ್ಞರು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳ ಪ್ರಿಯವಾದ ಲೋನಾವಲಾ!
ಮುಂಬೈನಿಂದ ಸುಮಾರು 100 ಕಿ.ಮೀ ಮತ್ತು ಪುಣೆಯಿಂದ 60 ಕಿ.ಮೀ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಲೋನಾವಲಾ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಪ್ರಮುಖ ಗಿರಿಧಾಮವಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಳೆಗಾಲ ಮತ್ತು ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹರಿಯ his ಬರುತ್ತವೆ. ಮುಂಬೈ, ಪುಣೆ, ಗುಜರಾತ್ ಮೂಲದ ಉದ್ಯಮಿಗಳು, ಬಾಲಿವುಡ್ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಹಾಗೂ ಅನಿವಾಸಿ ಭಾರತೀಯರು (NRI) ಇಲ್ಲಿ ತೋಟದ ಮನೆ, ವಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಬಂಗಲೆಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿರುವ ₹100 ಕೋಟಿಯ ಬಂಗಲೆ!
ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮುಂಬೈನ ಬಾಂದ್ರಾದಲ್ಲಿರುವ ತಮ್ಮ ಐಷಾರಾಮಿ ಬಂಗಲೆಯಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2007 ರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ₹39 ಕೋಟಿಗೆ ಖರೀದಿಸಿದ್ದ ಈ 6,000 ಚದರ ಅಡಿಯ ಬಂಗಲೆ ಬಹುಮಹಡಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ 50 ಕಾರುಗಳನ್ನು ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡುವ ಬೃಹತ್ ಬೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ಬಾಂದ್ರಾ ಬಂಗಲೆಯ ಮೌಲ್ಯ ₹100 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈಗ ಲೋನಾವಲಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿರುವ ₹70 ಕೋಟಿಯ ಹೂಡಿಕೆಯು ಸಚಿನ್ ಅವರ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಶ್ರೀಮಂತಗೊಳಿಸಿದೆ.