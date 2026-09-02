ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಚೀಫ್ ಸೆಲೆಕ್ಟರ್ ಅಕೀಬ್ ಜಾವೇದ್ ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾಯಕ ಬಾಬರ್ ಅಜಮ್ ಮತ್ತು ಕೋಚ್ ಸರ್ಫರಾಜ್ ಅಹ್ಮದ್ ಅವರ ಕಳಪೆ ನಿರ್ಧಾರಗಳಿಂದಾಗಿ ಬೋರ್ಡ್ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಬೇಕಾಯಿತು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸರಣಿ ಸೋತ ನಂತರ ಯುವ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುವುದರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ಎಂದು ಜಾವೇದ್ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್: ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾಗಲೇ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ದರ ಬಗ್ಗೆ ಚೀಫ್ ಸೆಲೆಕ್ಟರ್ ಅಕೀಬ್ ಜಾವೇದ್ ಈಗ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಸರಣಿಯ ಕೊನೆಯ ಟೆಸ್ಟ್ಗೂ ಮುನ್ನ ಏಳು ಹೊಸ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದನ್ನು ಮತ್ತು ವೈಟ್-ಬಾಲ್ ಕೋಚ್ ಮೈಕ್ ಹೆಸ್ಸನ್ಗೆ ಟೆಸ್ಟ್ ತಂಡದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನೀಡಿದ್ದನ್ನು ಜಾವೇದ್ ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಜಿಯೋ ಟಿವಿಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ, ಪಾಕ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬಾಬರ್ ಅಜಮ್ ಮತ್ತು ಹೆಡ್ ಕೋಚ್ ಸರ್ಫರಾಜ್ ಅಹ್ಮದ್, ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾದರು ಅಂತ ಅಕೀಬ್ ಜಾವೇದ್ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ನ ಈ ವೈಫಲ್ಯದಿಂದಲೇ ಬೋರ್ಡ್ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಬೇಕಾಗಿ ಬಂತು ಎಂದು ಅವರು ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 'ತಂಡದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಪೇಸ್ ಆಲ್ರೌಂಡರ್, ಎರಡನೇ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಮತ್ತು ಉಬೈದ್ ಶಾ ಎಂಬ ವೇಗದ ಬೌಲರ್ ಇದ್ದರು. ಆದರೂ ಅವರನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಉಳಿದ ಬೌಲರ್ಗಳೆಲ್ಲಾ ಒಂದೇ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಹೀಗಾಗಿ, ಗಂಟೆಗೆ 140 ಕಿ.ಮೀ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಬೌಲ್ ಮಾಡುವ ಉಬೈದ್ನನ್ನು ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ನಾನು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಮತ್ತು ಕೋಚ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ' ಎಂದು ಜಾವೇದ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಜಗತ್ತು ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿ ನಗುತ್ತಿದೆ:
'ನಮ್ಮ ಮೊದಲ ಏಳು ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಒಬ್ಬ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ನನ್ನು ಆಡಿಸಬೇಕಿತ್ತು. ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಕಠಿಣ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಆಗದಿದ್ದಾಗ, ಬೋರ್ಡ್ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಸರಣಿ ಸೋತಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನೇ ನೀಡದ ಕಾರಣ ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿ ನಗುತ್ತಿದೆ' ಎಂದು ಬಾಬರ್ ಮತ್ತು ಸರ್ಫರಾಜ್ ಅವರನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿ ಜಾವೇದ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆಡುವ ಹನ್ನೊಂದರ ಬಳಗವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಬೋರ್ಡ್ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮಾಡುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ, 'ಯೋಜನೆಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರೆ, ತಂಡದ ಸಂಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ನಾವು ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸುತ್ತೇವೆ' ಎಂದು ಜಾವೇದ್ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸರಣಿ ಕೈತಪ್ಪಿ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಹೊಸ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ಎಂದು ಜಾವೇದ್ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. 'ಸರಣಿ ಸೋತ ಮೇಲೆ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಏನೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆಗ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿವೆ ಎಂದು ಜಗತ್ತಿಗೆ ತೋರಿಸಲು ಯುವ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪೇನಿಲ್ಲ. ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರವಾಸಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಬೇಕು ಎಂಬ ಸ್ಪಷ್ಟ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಇದರ ಮೂಲಕ ವಾಪಸ್ ಕರೆಸಿಕೊಂಡ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ನೀಡಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಗೊಂದಲದ ಗೂಡಾದ ಪಾಕ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್: ಪಿಸಿಬಿಗೆ ಮಿಸ್ಬಾ ಸೆಡ್ಡು, ರಾಜೀನಾಮೆ
ಲಾಹೋರ್: ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿಯ ಮೊದಲೆರಡು ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೀನಾಯವಾಗಿ ಸೋತಿದ್ದಕ್ಕೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡದ ಕೋಚ್ ಹಾಗೂ 7 ಆಟಗಾರರನ್ನು ಮನೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದ ಪಾಕ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿಯ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬೇಸತ್ತು ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿಯ ಮಿಸ್ಬಾ ಉಲ್ ಹಕ್ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸರಣಿಗೆ ರಿಜ್ವಾನ್ ಹಾಗೂ ಇಮಾಮುಲ್ ಹಕ್ರನ್ನು ಯಾವ ಮಾನದಂಡದ ಮೇಲೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಡಲು ಪಿಸಿಬಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಬೆಳವಣಿಗೆ ನಡುವೆ ಮಿಸ್ಬಾ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನೇ ತ್ಯಜಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನು, ಪಿಸಿಬಿ ನಡೆಯನ್ನು ಮಾಜಿ ಆಟಗಾರ ಶಾಹಿದ್ ಅಫ್ರಿದಿ, ದಾನಿಶ್ ಕನೇರಿಯಾ, ತಂಡದ ಮಾಜಿ ಕೋಚ್ ಮಿಕಿ ಆರ್ಥರ್ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ.