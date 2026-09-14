ಅಮೋಲ್ ಮುಜುಂದಾರ್—11,167 ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ರನ್, 30 ಶತಕ, ಎಂಟು ರಣಜಿ ಟ್ರೋಫಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳಿದ್ದರೂ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ಯಾಪ್ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅದೇ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜ್ಞಾನ ಅವರನ್ನು ಮಹಿಳಾ ತಂಡದ ಯಶಸ್ವಿ ಮುಖ್ಯ ತರಬೇತುದಾರರನ್ನಾಗಿ ರೂಪಿಸಿತು. 2025ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆಲುವಿನ ಬಳಿಕ ಅವರ ಕಥೆ ಹೊಸ ಅರ್ಥ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
11,000+ ರನ್ಗಳ ಸಾಧನೆ, ಆದರೆ ಒಂದೂ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಡಲಿಲ್ಲ!
ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್, ರಾಹುಲ್ ದ್ರಾವಿಡ್, ಸೌರವ್ ಗಂಗೂಲಿ ಮತ್ತು ವಿವಿಎಸ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಅವರ ಹೆಸರುಗಳು ಮೊದಲು ನೆನಪಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಇದೇ ಪೀಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಬ್ಯಾಟರ್ ತನ್ನದೇ ಆದ ಅಸಾಧಾರಣ ಪ್ರತಿಭೆ ತೋರಿಸಿದ್ದರು. ಅವರೇ ಅಮೋಲ್ ಮುಜುಂದಾರ್.
1988ರ ಹ್ಯಾರಿಸ್ ಶೀಲ್ಡ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಮತ್ತು ವಿನೋದ್ ಕಾಂಬ್ಳಿ 664 ರನ್ಗಳ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ ಜೊತೆಯಾಟ ಕಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಮುಂದಿನ ಬ್ಯಾಟರ್ ಆಗಿದ್ದ ಮುಜುಂದಾರ್ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸರದಿಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಆ ಕಾಯುವಿಕೆ, ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಅವರ ಇಡೀ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬದುಕಿನ ಪ್ರತೀಕವೇ ಆಯಿತು.
ರಣಜಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ, ಭಾರತ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ
1994ರಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ಪರ ರಣಜಿ ಟ್ರೋಫಿ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ ಮುಜುಂದಾರ್ ಹರಿಯಾಣ ವಿರುದ್ಧವೇ 260 ರನ್ಗಳ ಭರ್ಜರಿ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಡಿದರು. ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅವರ ಪಯಣ ನಂತರವೂ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಿತು.
171 ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 11,167 ರನ್, 30 ಶತಕ ಮತ್ತು 48.13ರ ಸರಾಸರಿ — ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲ. ಮುಂಬೈ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ಅವರು ಎಂಟು ರಣಜಿ ಟ್ರೋಫಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದರು. ಆದರೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತಂಡದ ಬಾಗಿಲು ಮಾತ್ರ ಅವರ ಪಾಲಿಗೆ ತೆರೆದಿಲ್ಲ.
ಅವರ ದುರಾದೃಷ್ಟವೆಂದರೆ, ಅವರು ಉತ್ತುಂಗಕ್ಕೇರಿದ ಸಮಯದಲ್ಲೇ ಭಾರತದ ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳು ನೆಲೆಸಿದ್ದರು.
ತಡವಾದ ಅವಕಾಶವೇ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ದಾರಿ
ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆಟಗಾರನಾಗುವ ಕನಸು ನನಸಾಗದಿದ್ದರೂ, ಮುಜುಂದಾರ್ ಅವರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜ್ಞಾನ ಎಂದಿಗೂ ವ್ಯರ್ಥವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಗಳಿಸಿದ ಅನುಭವ, ಒತ್ತಡವನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಅರಿವು ಅವರನ್ನು ತರಬೇತುದಾರನಾಗಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬೆಳೆಸಿತು.
ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಹೊಸ ಯುಗದ ಶಿಲ್ಪಿ
ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳಾ ತಂಡದ ಮುಖ್ಯ ತರಬೇತುದಾರರಾಗಿ ಮುಜುಂದಾರ್ ತಮ್ಮ ಎರಡನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸ ಬರೆದರು. 2025ರ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆಲುವಿನಲ್ಲಿ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿತು.
ಈಗ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವಿರುದ್ಧದ ಮಹಿಳಾ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ 2026ರ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಡಗೌಟ್ಗೆ ಕಾಲಿಡುವಾಗ, ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟ್ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ವರ್ಷಗಳ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅನುಭವದಿಂದ ಬೆಳೆದ ತೀಕ್ಷ್ಣ ಮನಸ್ಸಿದೆ.
ಒಮ್ಮೆ ಭಾರತಕ್ಕಾಗಿ ಆಡಲು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ಆಟಗಾರ, ಇಂದು ಭಾರತವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸಲು ತಂತ್ರ ರೂಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಮೋಲ್ ಮುಜುಂದಾರ್ ಅವರ ಕಥೆ, ಕ್ಯಾಪ್ ಸಿಗದ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗನ ಸೋಲಿನ ಕಥೆಯಲ್ಲ; ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ ಬರುವವರೆಗೆ ಕಾಯ್ದು, ಕೊನೆಗೆ ಬೇರೆ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ದೇಶಕ್ಕೆ ಗೆಲುವು ತಂದುಕೊಟ್ಟ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಯೋಧನ ಕಥೆ.