ಭಾರತಕ್ಕಾಗಿ ಕೇವಲ 7 ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನಾಡಿದ VB ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರ ಕಥೆ ಅಚ್ಚರಿಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. 56 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ ಅವರು ನಂತರ ರಾಹುಲ್ ದ್ರಾವಿಡ್ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ನೆರವಾದರು. 2008ರ IPL ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಧೋನಿಯನ್ನು CSKಗೆ ₹1.5 ಮಿಲಿಯನ್ಗೆ ಕರೆತರುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದರು.
ಭಾರತಕ್ಕಾಗಿ ಆಡಿದ್ದು ಕೇವಲ 7 ಪಂದ್ಯ; ಪ್ರಭಾವ ಮಾತ್ರ ದಶಕಗಳಷ್ಟು!
ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಸಚಿನ್, ದ್ರಾವಿಡ್, ಗಂಗೂಲಿ, ಧೋನಿ ಅವರ ಹೆಸರುಗಳು ಮೊದಲು ನೆನಪಾಗುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಈ ದಿಗ್ಗಜರ ಯುಗದ ನಡುವೆ, ಕಡಿಮೆ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅವಕಾಶ ಪಡೆದರೂ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೇಲೆ ಆಳವಾದ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರಿದ್ದರು. ಅವರೇ ವಕ್ಕಡೈ ಬಿಕ್ಷೇಶ್ವರನ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್, ಅಂದರೆ VB ಚಂದ್ರಶೇಖರ್.
56 ಎಸೆತಗಳ ಶತಕದಿಂದ ದೇಶದ ಗಮನ ಮೊದಲ ಎಸೆತದಲ್ಲೇ ಡಕ್… ನಂತರ ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್!
1987-88ರ ರಣಜಿ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಪರ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ 551 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಅದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಇರಾನಿ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ ಮೊದಲ ಎಸೆತದಲ್ಲೇ ಔಟಾದರು. ಆದರೆ ಎರಡನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಅವರ ಬ್ಯಾಟ್ ಸಿಡಿಯಿತು.
340 ರನ್ಗಳ ಗುರಿ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ಅವರು ಕೇವಲ 78 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 119 ರನ್ ಸಿಡಿಸಿದರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಶತಕ ಬಂದಿದ್ದು ಕೇವಲ 56 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ! ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದು ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ವೇಗದ ಶತಕದ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸರಿಗಟ್ಟಿದ ಸಾಧನೆಯಾಗಿತ್ತು.
ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅವಕಾಶ ಬಂತು… ಆದರೆ ಉಳಿಯಲಿಲ್ಲ ಏಕೈಕ ಅರ್ಧಶತಕ, ಕೇವಲ 7 ODI!
ಅವರ ದೇಶೀಯ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಬಳಿಕ ಭಾರತ ತಂಡದ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದಿತು. ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ODI ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್, ಇಂದೋರ್ನಲ್ಲಿ 53 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ತಮ್ಮ ಏಕೈಕ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅರ್ಧಶತಕ ದಾಖಲಿಸಿದರು.
ಆದರೆ ಮುಂದಿನ ಅವಕಾಶಗಳು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಫಲ ನೀಡಲಿಲ್ಲ. ಒಟ್ಟು ಕೇವಲ 7 ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 88 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಅವರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತಂಡದಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದರು. ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ 81 ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದ 4,999 ರನ್, 10 ಶತಕ ಮತ್ತು 23 ಅರ್ಧಶತಕ ಗಳಿಸಿದ್ದು ಅವರ ನಿಜವಾದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ದ್ರಾವಿಡ್ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲೂ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಪಾತ್ರ
ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಿಂದ ದೂರವಾದ ಬಳಿಕ ಅವರ ಎರಡನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಹತ್ವದ್ದಾಯಿತು. ಯುವ ರಾಹುಲ್ ದ್ರಾವಿಡ್ ಅವರನ್ನು ಚೆನ್ನೈನ ಇಂಡಿಯಾ ಸಿಮೆಂಟ್ಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಕರೆತರುವಲ್ಲಿ ಅವರು ನೆರವಾದರು. ಚೆನ್ನೈ ಲೀಗ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ದ್ರಾವಿಡ್ಗೆ ದೊರೆತ ಅನುಭವ ಅವರ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಯಿತು.
ಧೋನಿಯನ್ನು CSKಗೆ ಕರೆತಂದ ನಿರ್ಣಾಯಕ ವ್ಯಕ್ತಿ! ₹1.5 ಮಿಲಿಯನ್ ಬಿಡ್ನ ಹಿಂದೆ ಯಾರಿದ್ದರು?
2008ರ ಮೊದಲ IPL ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಪರ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದರು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ವೀರೇಂದ್ರ ಸೆಹ್ವಾಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆದಿದ್ದರೂ, ನಾಯಕತ್ವ, ವಿಕೆಟ್ಕೀಪಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್—ಮೂರನ್ನೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನೀಡಬಲ್ಲ MS ಧೋನಿ ಸೂಕ್ತ ಆಯ್ಕೆ ಎಂದು ಅವರು ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿದರು.
ಅಂತಿಮವಾಗಿ CSK ಧೋನಿಯನ್ನು $1.5 ಮಿಲಿಯನ್ಗೆ ಖರೀದಿಸಿತು. ಆ ನಿರ್ಧಾರ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತಿಹಾಸದ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿ ಆಟಗಾರ–ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಕ್ಕೆ ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕಿತು.
ಅಂತಿಮ ಅಧ್ಯಾಯ ಮಾತ್ರ ದುರಂತ
2019ರಲ್ಲಿ 57ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ VB ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಅವರ ಅಗಲಿಕೆ ತಮಿಳುನಾಡು ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಆಘಾತವಾಗಿತ್ತು.
ಆದರೆ ಅವರ ಪರಂಪರೆ ಕೇವಲ 7 ODIಗಳ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ರಣಜಿ ವಿಜೇತ, ವೇಗದ ಶತಕವೀರ, ಆಯ್ಕೆದಾರ, ಪ್ರತಿಭೆ ಗುರುತಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿ, ದ್ರಾವಿಡ್ಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ ಮತ್ತು ಧೋನಿಯನ್ನು CSKಗೆ ಕರೆತರುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಧಾರಿ—ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕಥೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಮೈದಾನದಾಚೆಗೂ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ.