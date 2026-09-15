- Home
- Automobile
- Car News
- ₹10 ಲಕ್ಷದೊಳಗೆ 34 ಕಿ.ಮೀ ಮೈಲೇಜ್! ಮಿಡ್ಲ್ಕ್ಲಾಸ್ ಜನರು ಖರೀದಿಸಬಹುದಾದ ಟಾಪ್ 5 ಸಿಎನ್ಜಿ ಕಾರುಗಳು
₹10 ಲಕ್ಷದೊಳಗೆ 34 ಕಿ.ಮೀ ಮೈಲೇಜ್! ಮಿಡ್ಲ್ಕ್ಲಾಸ್ ಜನರು ಖರೀದಿಸಬಹುದಾದ ಟಾಪ್ 5 ಸಿಎನ್ಜಿ ಕಾರುಗಳು
Budget CNG Cars: ಸಿಟಿ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದ, 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯ ಟಾಪ್ 5 ಸಿಎನ್ಜಿ ಕಾರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಈ ಕಾರುಗಳು ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿಗೆ 34 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೂ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡುತ್ತವೆ.
16
Image Credit : AI
ಟಾಪ್ 5 ಸಿಎನ್ಜಿ ಕಾರುಗಳು
ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆ ಗಗನಕ್ಕೇರುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವವರು ತಮ್ಮ ಖರ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಿಎನ್ಜಿ ಕಾರುಗಳತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮಾದರಿಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಸಿಎನ್ಜಿ ಕಾರುಗಳ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿರಬಹುದು. ಆದರೆ, ಅವು ನೀಡುವ ಉತ್ತಮ ಮೈಲೇಜ್ನಿಂದಾಗಿ, ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಧನ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡಬಹುದು. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿ ಸಿಎನ್ಜಿಗೆ 32 ರಿಂದ 34 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡುವ ಹಲವು ಕಾರುಗಳಿವೆ. ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಓಡಾಡಲು ಇರುವ ಟಾಪ್ 5 ಸಿಎನ್ಜಿ ಕಾರುಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ.
ಸಮಗ್ರ ಸುದ್ದಿ ಮೂಲವನ್ನಾಗಿ asianet suvarna news ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ
26
Image Credit : stockPhoto
1. ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಡಿಜೈರ್
ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಡಿಜೈರ್ ಸಿಎನ್ಜಿ ಈ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು 1.2-ಲೀಟರ್, 3-ಸಿಲಿಂಡರ್ Z-ಸೀರಿಸ್ ಎಂಜಿನ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಇದು 81 bhp ಪವರ್ ಮತ್ತು 111.7 Nm ಟಾರ್ಕ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ARAI ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣದ ಪ್ರಕಾರ, ಡಿಜೈರ್ ಸಿಎನ್ಜಿ ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿಗೆ 33.73 ಕಿ.ಮೀ ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಮಾದರಿ 24.79 ಕಿ.ಮೀ/ಲೀ ಮತ್ತು ಎಎಂಟಿ ಮಾದರಿ 25.71 ಕಿ.ಮೀ/ಲೀ ಮೈಲೇಜ್ ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಡಿಜೈರ್ನ ಎಕ್ಸ್ ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆ 8.03 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಯಿಂದ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ.
36
Image Credit : Maruti Suzuki
2. ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ವ್ಯಾಗನ್ಆರ್
ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಕಾರುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ವ್ಯಾಗನ್ಆರ್ನ ಸಿಎನ್ಜಿ ಮಾದರಿಯು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು 998 ಸಿಸಿ, 3-ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮೋಡ್ನಲ್ಲಿ 67.5 bhp ಪವರ್ ಮತ್ತು 91.1 Nm ಟಾರ್ಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅದೇ ಸಿಎನ್ಜಿ ಮೋಡ್ನಲ್ಲಿ 55.9 bhp ಪವರ್ ಮತ್ತು 82.1 Nm ಟಾರ್ಕ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ಸಿಎನ್ಜಿ ಮಾದರಿಯು ARAI ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣದ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿಗೆ 34.05 ಕಿ.ಮೀ ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದರ ಎಕ್ಸ್ ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆ 5.88 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ.
46
Image Credit : maruti
3. ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಸೆಲೆರಿಯೊ
ಮೈಲೇಜ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ನೀಡುವವರಿಗೆ ಸೆಲೆರಿಯೊ ಸಿಎನ್ಜಿ ಒಂದು ಸೂಪರ್ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿಯೂ 998 ಸಿಸಿ, 3-ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. ಸಿಎನ್ಜಿ ಮೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಇದರ ಪವರ್ 55.9 bhp ಮತ್ತು 82.1 Nm ಟಾರ್ಕ್ ಆಗಿದೆ. ಸೆಲೆರಿಯೊ ಸಿಎನ್ಜಿ ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿಗೆ 34.43 ಕಿ.ಮೀ.ನಷ್ಟು ಅದ್ಭುತ ಮೈಲೇಜ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರ ಎಕ್ಸ್ ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆ 5.97 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಯಿಂದ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ.
56
Image Credit : social media
4. ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಸ್ವಿಫ್ಟ್
ಡಿಜೈರ್ನಲ್ಲಿರುವ ಅದೇ 1.2-ಲೀಟರ್, 3-ಸಿಲಿಂಡರ್ Z-ಸೀರಿಸ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಅನ್ನು ಸ್ವಿಫ್ಟ್ ಸಿಎನ್ಜಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿಗೆ 32.85 ಕಿ.ಮೀ ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದರ ಎಕ್ಸ್ ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆ 7.44 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಯಿಂದ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಉತ್ತಮ ಮೈಲೇಜ್ ಜೊತೆಗೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೋರ್ಟಿ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಅನುಭವ ಬಯಸುವವರು ಇದನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು.
66
Image Credit : maruti suzuki
5. ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಆಲ್ಟೊ K10
ಕಡಿಮೆ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಎನ್ಜಿ ಕಾರು ಖರೀದಿಸಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಆಲ್ಟೊ ಕೆ10 ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಸಿಎನ್ಜಿ ಮೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಇದು 55.9 bhp ಪವರ್ ಮತ್ತು 82.1 Nm ಟಾರ್ಕ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಆಲ್ಟೊ ಕೆ10 ಸಿಎನ್ಜಿ ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿಗೆ 33.85 ಕಿ.ಮೀ ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದರ ಎಕ್ಸ್ ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆ 4.81 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಯಿಂದ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯ ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ.
ನಗರ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಉತ್ತಮ?
ಕಾರು ಖರೀದಿಸುವ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ನಿಮ್ಮ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆಯಾಗಿದ್ದರೆ ಆಲ್ಟೊ ಕೆ10, ಹೆಚ್ಚು ಮೈಲೇಜ್ ಬೇಕೆಂದರೆ ಸೆಲೆರಿಯೊ, ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಳಾವಕಾಶ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿರಬೇಕೆಂದರೆ ವ್ಯಾಗನ್ಆರ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಹೆಚ್ಚು ಫೀಚರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಅನುಭವ ಬೇಕು ಎನ್ನುವವರಿಗೆ ಡಿಜೈರ್ ಮತ್ತು ಸ್ವಿಫ್ಟ್ ಸೂಕ್ತ ಆಯ್ಕೆಗಳಾಗಿವೆ.
Latest Videos