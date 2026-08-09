ಕಿಯಾ ಇಂಡಿಯಾ ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಕಾರೆನ್ಸ್ ಕ್ಲಾವಿಸ್ ಮೇಲೆ ₹1.20 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕಾರೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ₹35,000 ವರೆಗೆ ಭರ್ಜರಿ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಕಂಪನಿಯು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಕಾರೆನ್ಸ್ ಕ್ಲಾವಿಸ್ನ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಫಿಟೆಡ್ CNG ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ತರಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.
ಕಿಯಾ ಇಂಡಿಯಾ ತನ್ನ ಜನಪ್ರಿಯ 7 ಸೀಟರ್ MPV ಕಾರುಗಳ ಮೇಲೆ ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳ ಭರ್ಜರಿ ಆಫರ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ಕಂಪನಿಯ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾರಾಟವಾಗುವ ಕಾರೆನ್ಸ್ ಕ್ಲಾವಿಸ್ (Carens Clavis) ಖರೀದಿಸುವವರಿಗೆ ಈ ತಿಂಗಳು ಬರೋಬ್ಬರಿ ₹1.20 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿ ಸಿಗಲಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕಾರೆನ್ಸ್ ಮಾಡೆಲ್ ಮೇಲೂ ₹35,000 ವರೆಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಕಂಪನಿ ನೀಡುತ್ತಿದೆ.
ಕಾರೆನ್ಸ್ ಕ್ಲಾವಿಸ್ಗೆ ₹1.20 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿ
ಕಾರೆನ್ಸ್ ಕ್ಲಾವಿಸ್ನ MY26 ಮಾಡೆಲ್ಗೆ ₹10,000 ನಗದು ರಿಯಾಯಿತಿ, ₹20,000 ಲಾಯಲ್ಟಿ ಬೋನಸ್, ₹15,000 ವರೆಗೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಮತ್ತು ₹30,000 ವರೆಗೆ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಅಥವಾ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪೇಜ್ ಬೋನಸ್ ಸಿಗಲಿದೆ. ಇನ್ನು, MY25 ಮಾಡೆಲ್ಗೆ ₹75,000 ವರೆಗೆ ನಗದು ರಿಯಾಯಿತಿ ಜೊತೆಗೆ ಲಾಯಲ್ಟಿ ಬೋನಸ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್/ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪೇಜ್ ಬೋನಸ್ ಕೂಡ ಲಭ್ಯವಿದೆ. MY25 ಟರ್ಬೊ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ವೇರಿಯೆಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಕಂಪನಿ ಉಚಿತ ವಿಸ್ತೃತ ವಾರಂಟಿ (extended warranty) ಕೂಡ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಸದ್ಯ ಕಾರೆನ್ಸ್ ಕ್ಲಾವಿಸ್ನ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆ ₹11.27 ಲಕ್ಷದಿಂದ ₹21.67 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಇದೆ.
ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕಾರೆನ್ಸ್ಗೂ ಆಫರ್
ಕಿಯಾದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕಾರೆನ್ಸ್ MPV ಮೇಲೂ ಈ ತಿಂಗಳು ಗರಿಷ್ಠ ₹35,000 ವರೆಗೆ ಆಫರ್ಗಳಿವೆ. MY26 ಮಾಡೆಲ್ಗೆ ₹15,000 ವರೆಗೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಮತ್ತು ₹20,000 ವರೆಗೆ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಅಥವಾ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪೇಜ್ ಬೋನಸ್ ಸಿಗಲಿದೆ. MY25 ಆವೃತ್ತಿಗೆ ಕಂಪನಿ ಕೇವಲ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪೇಜ್ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕಾರೆನ್ಸ್ನ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆ ₹11.02 ಲಕ್ಷದಿಂದ ₹12.88 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಇದೆ.
ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಬರಲಿದೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಫಿಟೆಡ್ CNG ಆವೃತ್ತಿ
ಈ ಮಧ್ಯೆ, ಕಿಯಾ ಕಂಪನಿ ಕಾರೆನ್ಸ್ ಕ್ಲಾವಿಸ್ನ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಫಿಟೆಡ್ CNG ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ಪುಣೆ-ಮುಂಬೈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ವೇಯಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ನಡೆಸುವಾಗ ಈ ಕಾರಿನ ಸ್ಪೈ ಚಿತ್ರಗಳು ಕ್ಯಾಮರಾ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಿದ್ದಿವೆ. ಕಾರಿನ ಮುಂಭಾಗದ ವಿಂಡ್ಶೀಲ್ಡ್ ಮೇಲೆ 'On Test' ಎಂಬ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಕೂಡ ಇತ್ತು. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, 2026ರ ದೀಪಾವಳಿಗೂ ಮುನ್ನ ಕಾರೆನ್ಸ್ ಕ್ಲಾವಿಸ್ CNG ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಸಿಂಗಲ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಅಥವಾ ಟ್ವಿನ್ ಟ್ಯಾಂಕ್?
ಸ್ಪೈ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ CNG ಆವೃತ್ತಿಯು ಸಿಂಗಲ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯದ್ದೋ ಅಥವಾ ಟ್ವಿನ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯದ್ದೋ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಹೆಚ್ಚು ಬೂಟ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಂಪನಿ ಡ್ಯುಯಲ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸೆಟಪ್ ಬಳಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ತಜ್ಞರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರಿನ ಫ್ಲೋರ್ ಕೆಳಗೆ CNG ಟ್ಯಾಂಕ್ ಅಳವಡಿಸಿದರೆ ಬೂಟ್ ಸ್ಪೇಸ್ ನಷ್ಟವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಹೀಗಾದಲ್ಲಿ, ಕುಟುಂಬ ಪ್ರವಾಸಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬಳಕೆಗೆ ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಲಿದೆ.
ಯಾರಿಗೆಲ್ಲಾ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನೀಡಲಿದೆ?
ಕಿಯಾ ಕಾರೆನ್ಸ್ ಕ್ಲಾವಿಸ್ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಎರ್ಟಿಗಾ ಮತ್ತು XL6 ನಂತಹ ಸಿ-ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ MPV ಗಳೊಂದಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಎರಡೂ ಮಾಡೆಲ್ಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಫಿಟೆಡ್ CNG ಆಯ್ಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿವೆ. ಹಾಗಾಗಿ, CNG ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ತರುವ ಮೂಲಕ, ಕಡಿಮೆ ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚ ಬಯಸುವ ಖಾಸಗಿ ಗ್ರಾಹಕರು ಮತ್ತು ಫ್ಲೀಟ್ ಆಪರೇಟರ್ಗಳನ್ನು ಸೆಳೆಯುವುದು ಕಿಯಾದ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ.
ಗಮನಿಸಿ: ಇಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿವೆ. ಈ ಆಫರ್ಗಳು ರಾಜ್ಯ, ನಗರ, ಡೀಲರ್ಶಿಪ್, ಸ್ಟಾಕ್ ಲಭ್ಯತೆ, ಬಣ್ಣ ಮತ್ತು ವೇರಿಯೆಂಟ್ಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ನಗರ ಅಥವಾ ಡೀಲರ್ ಬಳಿ ಈ ರಿಯಾಯಿತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಇರಬಹುದು. ಹೀಗಾಗಿ, ಕಾರು ಖರೀದಿಸುವ ಮುನ್ನ, ನಿಖರವಾದ ರಿಯಾಯಿತಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದ ಡೀಲರ್ ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.