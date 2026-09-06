ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ತನ್ನ ಜನಪ್ರಿಯ ಹ್ಯಾಚ್ಬ್ಯಾಕ್ ಬಲೆನೋ ಫೇಸ್ಲಿಫ್ಟ್ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ಮಾದರಿಯು ಲೆವೆಲ್-2 ADAS, ವೆಂಟಿಲೇಟೆಡ್ ಸೀಟ್ಗಳಂತಹ ಹೊಸ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯುತ ಝೆಡ್-ಸೀರೀಸ್ ಎಂಜಿನ್ನೊಂದಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಇದರ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ ₹6.10 ಲಕ್ಷ ಆಗಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು (ಸೆ.6): ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ವಾಹನ ತಯಾರಿಕಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ, ತನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಹ್ಯಾಚ್ಬ್ಯಾಕ್ 'ಬಲೆನೋ' ಆವೃತ್ತಿಯ ಫೇಸ್ಲಿಫ್ಟ್ (Maruti Suzuki Baleno Facelift) ಮಾದರಿಯನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ನೂತನ ಕಾರಿನ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ ₹6.10 ಲಕ್ಷ (ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ) ನಿಗದಿಯಾಗಿದೆ. 2026ರ ಹೊಸ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಬಲೆನೋ ಕಾರು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು, ಸುರಕ್ಷತೆ ಹಾಗೂ ಎಂಜಿನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಹೊರವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲೂ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಹೊಂದಿದೆ.
ಹೊರವಿನ್ಯಾಸ (Exterior Design)
ಹೊಸ ಬಲೆನೋ ಫೇಸ್ಲಿಫ್ಟ್ ಕಾರಿನ ಮೂಲ ರೂಪರೇಖೆಯು (Silhouette) ಹಳೆಯ ಮಾದರಿಯಂತೆಯೇ ಇದ್ದರೂ, ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಡಿಆರ್ಎಲ್ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರ್ ಎಲ್ಇಡಿ ಹೆಡ್ಲ್ಯಾಂಪ್ಗಳ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಕೊಂಚ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ನೂತನ ಫ್ರಂಟ್ ಗ್ರಿಲ್ ಹಾಗೂ ಹೊಸ ಶೈಲಿಯ ಬಂಪರ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲೂ ಹಳೆಯ ಮಾದರಿಯ ವಿನ್ಯಾಸವೇ ಮುಂದುವರಿದಿದ್ದು, ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಶಾರ್ಕ್ ಫಿನ್ ಆಂಟೆನಾವನ್ನು ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸೈಡ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಹೊಸ ವಿನ್ಯಾಸದ 16-ಇಂಚಿನ ಅಲಾಯ್ ವೀಲ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ 'ಎನಿಗ್ಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಟೀಲ್' (Enigmatic Teal) ಎಂಬ ಹೊಸ ಕಲರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಒಳವಿನ್ಯಾಸ ಹಾಗೂ ಫೀಚರ್ಗಳು (Interior & Features)
2026ರ ಬಲೆನೋ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ನೀಲಿ ಮತ್ತು ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣಗಳ ಡ್ಯುಯಲ್-ಟೋನ್ ಲೇಔಟ್ನೊಂದಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಡ್ಯಾಶ್ಬೋರ್ಡ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಇನ್ಫೋಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಹಾಗೂ ಬೇಸಿಕ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಗಳಿಗೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಬಟನ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಸ್ಟೀರಿಂಗ್ ವೀಲ್ ವಿನ್ಯಾಸವು ಹಳೆಯಂತೆಯೇ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ.
ಈ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೇ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ 'ಫ್ರಂಟ್ ವೆಂಟಿಲೇಟೆಡ್ ಸೀಟ್ಗಳನ್ನು' (Ventilated Seats) ಬಲೆನೋದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ವೈರ್ಲೆಸ್ ಚಾರ್ಜರ್, ಕ್ಲಾರಿಯನ್ (Clarion) ಸೌಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಟೈರ್ ಪ್ರೆಶರ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ (TPMS), ಹೆಡ್-ಅಪ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ (HUD), ಮತ್ತು 360-ಡಿಗ್ರಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾದಂತಹ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಫೀಚರ್ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
ಲೆವೆಲ್-2 ADAS ಹಾಗೂ ಭದ್ರತೆ (Safety Features)
ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿರುವ ಮಾರುತಿ ಸಂಸ್ಥೆಯು, ಕಾರಿನಲ್ಲಿ 6 ಏರ್ಬ್ಯಾಗ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ 'ಲೆವೆಲ್-2 ADAS' (ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಡ್ರೈವರ್ ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್) ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅಡಾಪ್ಟಿವ್ ಕ್ರೂಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ಲೇನ್ ಕೀಪ್ ಅಸಿಸ್ಟ್, ಲೇನ್ ಡಿಪಾರ್ಚರ್ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್, ಲೇನ್ ಡಿಪಾರ್ಚರ್ ವಾರ್ನಿಂಗ್, ಹೈ ಬೀಮ್ ಅಸಿಸ್ಟ್ ಹಾಗೂ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಕೊಲಿಷನ್ ವಾರ್ನಿಂಗ್ನಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಸೆಫ್ಟಿ ಫೀಚರ್ಗಳು ಲಭ್ಯವಿವೆ.
ಶಕ್ತಿಯುತ ಝೆಡ್-ಸೀರೀಸ್ ಎಂಜಿನ್ (Engine & Powertrain)
ಹೊಸ ಬಲೆನೋದಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಸ್ವಿಫ್ಟ್ ಮತ್ತು ಡಿಸೈರ್ ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗಿದ್ದ 1.2-ಲೀಟರ್, 3-ಸಿಲಿಂಡರ್ 'ಝೆಡ್-ಸೀರೀಸ್' (Z-Series) ಎಂಜಿನ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಮ್ಯಾನುಯಲ್ ಹಾಗೂ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗಲಿದೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ಸಂಸ್ಥೆಯು ಈ ಬಾರಿ 'ಸಿಎನ್ಜಿ' (CNG) ವೇರಿಯಂಟ್ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ.
ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಬಲೆನೋ ಕಾರು ಹ್ಯುಂಡೈ ಐ20 (Hyundai i20) ಹಾಗೂ ಟಾಟಾ ಆಲ್ಟ್ರೋಜ್ (Tata Altroz) ಕಾರುಗಳಿಗೆ ಕಠಿಣ ಪೈಪೋಟಿ ನೀಡಲಿದೆ.