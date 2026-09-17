ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಉಪಕರಣಗಳ ಮೇಲೆ ಶೇ. 2,800ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಎಂಆರ್ಪಿ ವಿಧಿಸಿ ರೋಗಿಗಳನ್ನು ಸುಲಿಗೆ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಎಫ್ಡಿಎ ಆಯುಕ್ತ ತುಕಾರಾಮ್ ಮುಂಧೆ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮುಂಬೈ (ಸೆ.17): ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ದಿನನಿತ್ಯ ಬಳಸುವ ಅತ್ಯಗತ್ಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಉಪಕರಣಗಳ (Medical Consumables) ಮೇಲೆ ಶೇಕಡಾ 2,800 ರಷ್ಟು ಅತಿಯಾದ ಗರಿಷ್ಠ ಚಿಲ್ಲರೆ ಮಾರಾಟ ಬೆಲೆಯನ್ನು (MRP) ವಿಧಿಸಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರನ್ನು ದೋಚುತ್ತಿರುವುದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗ್ರಹಿಕೆಗೆ ಮೀರಿದ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಔಷಧ ಆಡಳಿತ (FDA) ಕಮಿಷನರ್ ತುಕಾರಾಮ್ ಮುಂಧೆ (Tukaram Mundhe) ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಖಾಸಗಿ ಟಿವಿಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಬಳಸುವ ಇಂಟ್ರಾವೆನಸ್ (IV) ಸೆಟ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಸಿರಿಂಜ್ಗಳ ದರ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಬಯಲು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ದರ ನಿಯಂತ್ರಣ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ತರಬೇಕೇ ಎಂಬುದನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಪರಿಶೀಲಿಸುವಂತೆ ಅವರು 'ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಔಷಧೀಯ ದರ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ' (NPPA) ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
"ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಆಸ್ಪತ್ರೆಯೊಂದು ಕೇವಲ ₹11 ಕ್ಕೆ ಖರೀದಿಸುವ ಐವಿ (IV) ಸೆಟ್ನ ಮುದ್ರಿತ ಗರಿಷ್ಠ ಚಿಲ್ಲರೆ ಮಾರಾಟ ಬೆಲೆ (MRP) ₹325 ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ₹11 ಮತ್ತು ₹325 ರ ನಡುವಿನ ಶೇಕಡಾ 2,800 ರಷ್ಟು ಭಾರಿ ದರ ವ್ಯತ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ವಿವರಣೆಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೇ ಇದು ನಂಬಲಾಗದ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಮುಂಧೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
'ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ತಲುಪದ ರಿಯಾಯಿತಿ - ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳ ಡೇಟಾದಿಂದ ಸತ್ಯ ಬಯಲು'
ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಸರಬರಾಜುದಾರರಿಂದ ಖರೀದಿಸುವ ದರ (Procurement Price) ಮತ್ತು ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ನೀಡುವ ಬಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಮುದ್ರಿಸಲಾದ ಎಂಆರ್ಪಿ (MRP) ನಡುವೆ ಬೃಹತ್ ಅಂತರವಿದೆ. ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಅತಿಯಾದ ಹಣ ವಸೂಲಿ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ ಎಂಬ ದೂರುಗಳು ಬಂದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ಮಹಾನಗರ ಪ್ರದೇಶ (MMR) ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳ ಅನೇಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ದತ್ತಾಂಶಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಈ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ.
"ಉತ್ಪಾದಕರು, ವಿತರಕರು ಅಥವಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು - ಈ ಭಾರಿ ಲಾಭದ ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ಹಣವನ್ನು ಯಾರು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಎಫ್ಡಿಎ ಇನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿಲ್ಲ. ಯಾರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಪಾಲು ಹೋಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ತೀರ್ಮಾನಿಸುವುದು ಕಷ್ಟ. ಆದರೆ, ಈ ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆಯ ಲಾಭ ಮಾತ್ರ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ತಲುಪುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಶೇ. 100 ರಷ್ಟು ಖಚಿತ. ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಇರಬೇಕು. ಈ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ದರವನ್ನು ಹೇಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೂ ಹಾಗೂ ನಿಯಂತ್ರಕರಿಗೂ ತಿಳಿಯಬೇಕಿದೆ" ಎಂದು ಅವರು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರು.
ಇನ್ಪೇಷಂಟ್ (In-patient) ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಬಳಸಲಾಗುವ ಸೈರಿಂಜ್ಗಳು (Syringes), ಐವಿ ಸೆಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ನೆಬ್ಯುಲೈಜರ್ಗಳು (Nebulisers) ಅತ್ಯಂತ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳಾಗಿವೆ. ಇವುಗಳಿಲ್ಲದೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದರು.
ಎಫ್ಡಿಎ ಅಧಿಕಾರ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಹಾಗೂ ಎನ್ಪಿಪಿಎ (NPPA)ಗೆ ಶಿಫಾರಸು
ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಅಥವಾ ತಯಾರಕರ ವಿರುದ್ಧ ತಕ್ಷಣವೇ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಸ್ತುತ ಇರುವ ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿ ಎಫ್ಡಿಎಗೆ ಸೀಮಿತ ಅಧಿಕಾರವಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಮುಂಧೆ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು. "ಖಾಸಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಎಂಆರ್ಪಿಗಿಂತ (MRP) ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣ ವಸೂಲಿ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆದರೆ, ಅವರು ನಿಯಮಗಳಂತೆ ಎಂಆರ್ಪಿ ಬೆಲೆಯನ್ನೇ ಆಖೈರುಗೊಳಿಸಿ ಬಿಲ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ನಾವು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಅಥವಾ ತಯಾರಕರ ವಿರುದ್ಧ ನೇರ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಿಲ್ಲ" ಎಂದರು.
ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಪ್ರಸ್ತುತ ವಿಷಯವು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಔಷಧೀಯ ದರ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ (NPPA) ಅಂಗಳದಲ್ಲಿದ್ದು, ಅಗತ್ಯ ಸರಕುಗಳ ಕಾಯ್ದೆ-1955 ರ (Essential Commodities Act, 1955) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ 'ಔಷಧಗಳ (ಬೆಲೆ ನಿಯಂತ್ರಣ) ಆದೇಶ'ದ (DPCO) ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಈ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ತರಬೇಕು ಎಂದು ಎಫ್ಡಿಎ ಹಲವು ಪ್ರಮುಖ ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದೆ.
"ಪ್ರಸ್ತುತ ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಔಷಧಗಳ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿವರ್ಷ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಶೇಕಡಾವಾರು ದರ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಅಗತ್ಯವಲ್ಲದ ಇತರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಈ ನಿಯಂತ್ರಣವಿಲ್ಲ. ಖಾಸಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಈ ಲೋಪದೋಷವನ್ನು ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ. ರೋಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾದಾಗ ಇವು ಪ್ರತಿದಿನ ಬಳಕೆಯಾಗುವುದರಿಂದ ಇವುಗಳನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಬೆಲೆ ನಿಯಂತ್ರಿಸಬೇಕು" ಎಂದು ಅವರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.
ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟರಿಗೆ 'ವಿಮಲ್' ನೋಟಿಸ್ ಅಪ್ಡೇಟ್
ಸಂದರ್ಶನದ ವೇಳೆ, ನಿಷೇಧಿತ ಪಾನ್ ಮಸಾಲಾದ 'ಪರೋಕ್ಷ ಪ್ರಚಾರ' (Surrogate Advertisement) ನಡೆಸಿದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ನಟರಾದ ಶಾರೂಖ್ ಖಾನ್ (Shah Rukh Khan), ಅಜಯ್ ದೇವಗನ್ (Ajay Devgn) ಹಾಗೂ ಟೈಗರ್ ಶ್ರಾಫ್ (Tiger Shroff) ಅವರಿಗೆ 'ವಿಮಲ್ ಎಲೈಚಿ' ಜಾಹೀರಾತು ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಕಾರಣ ಕೇಳಿ ನೋಟಿಸ್ಗಳ (Show-cause notices) ಬಗ್ಗೆಯೂ ಮುಂಧೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
ಮೂವರಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ನಟರು ಈಗಾಗಲೇ ನೋಟಿಸ್ಗೆ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಉತ್ತರ ನೀಡದ ಒಬ್ಬ ನಟನ ವಿರುದ್ಧ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ವಿಚಾರಣೆ ಮತ್ತು ಮೊಕದ್ದಮೆ (Adjudication and Prosecution) ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಮುಂಧೆ ತಿಳಿಸಿದರು. ಆದರೆ, ಆ ನಟ ಯಾರೆಂಬುದನ್ನು ಅವರು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲಿಲ್ಲ.
"ನಿಮಗೆ ಅವರು ದೊಡ್ಡ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ಗಳು ಇರಬಹುದು, ಆದರೆ ನನ್ನ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದ ಜಾಹೀರಾತುದಾರರು ಅಷ್ಟೇ. ನಾನು ಅವರನ್ನು ಕಾನೂನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದ ಅಪರಾಧಿಗಳಂತೆ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ತನ್ನದೇ ಆದ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿದೆ" ಎಂದು ಮುಂಧೆ ಖಡಕ್ ಆಗಿ ನುಡಿದರು.
ಬೃಹತ್ ಮುಂಬೈ ಎಫ್ಡಿಎ ವಿಭಾಗವು ಆಗಸ್ಟ್ 11 ರಂದು ಈ ನಟರಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಿತ್ತು. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ನಿಷೇಧಿಸಲಾದ 'ವಿಮಲ್ ಪಾನ್ ಮಸಾಲಾ' ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು 'ವಿಮಲ್ ಎಲೈಚಿ' ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 14 ರಂದು ದೆಹಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್, ಈ ನೋಟಿಸ್ಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿ ವಿಮಲ್ ಎಲೈಚಿಯ ಮಾಸ್ಟರ್ ಲೈಸೆನ್ಸಿ ಸಂಸ್ಥೆ 'ಪಿಬಿ ಅಗ್ರೋ ಎಲ್ಎಲ್ಪಿ' (PB Agro LLP) ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು "ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಅಧಿಕಾರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಿಲ್ಲ" ಎಂಬ ಕಾರಣ ನೀಡಿ ವಜಾಗೊಳಿಸಿತ್ತು.