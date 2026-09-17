Minecraft ಮತ್ತು Roblox ವಿಡಿಯೋಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೀಕ್ಷಣೆ ಪಡೆಯಲು 9 ವರ್ಷದ YouTuber ಆರಂಭಿಸಿದ್ದ $20 ಜಾಹೀರಾತು ಅಭಿಯಾನ ಮೂರು ವಾರಗಳಲ್ಲಿ $118,000, ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು ₹1.13 ಕೋಟಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ. Google ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿದ್ದ ಅಪ್ಪನ ಕಂಪನಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬಳಸಿ ಬಾಲಕ ಹಲವು ಜಾಹೀರಾತುಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದಾನೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

9 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕನ YouTube ಹುಚ್ಚಾಟ; ₹20ರ ಜಾಹೀರಾತು ₹1 ಕೋಟಿಯಾಯ್ತು!

ಮೈನ್‌ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಮತ್ತು ರೋಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಗೇಮ್‌ಗಳ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು YouTubeನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ 9 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕನೊಬ್ಬ ಇದೀಗ ಭಾರೀ ಮೊತ್ತದ ಜಾಹೀರಾತು ಬಿಲ್‌ನಿಂದ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ತನ್ನ ವಿಡಿಯೋಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೀಕ್ಷಣೆ ಬರಲಿ ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದ ಸಣ್ಣ ಜಾಹೀರಾತು ಅಭಿಯಾನವೊಂದು ಮೂರು ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ $118,000 (ಸುಮಾರು ₹1.13 ಕೋಟಿ) ಖರ್ಚಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

$20ರ ಅಭಿಯಾನದಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ಕಥೆ

ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ‘ಮೈಕ್’ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಬಾಲಕ Mighty Mike Plays ಎಂಬ YouTube ಚಾನೆಲ್ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆತ Minecraft ಮತ್ತು Roblox ಗೇಮ್‌ಪ್ಲೇ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಅಪ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ.

ಬಾಲಕನ ತಂದೆ ಡೇವಿಡ್ ಸರ್ಕಿಸಿಯನ್, ಮಗನಿಗೆ YouTube ಜಾಹೀರಾತು ಮೂಲಕ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಹೇಗೆ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದರು. ಸುಮಾರು $20 ಬಜೆಟ್‌ನ ಸಣ್ಣ ಅಭಿಯಾನವೊಂದನ್ನು ಹೇಗೆ ರಚಿಸುವುದು, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಹೇಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು ಎಂಬುದನ್ನೂ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.

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ಆದರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಲ್ಲಿಂದಲೇ ಆರಂಭವಾಯಿತು.

Google ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿದ್ದ ಕಂಪನಿ ಕಾರ್ಡ್

ಜಾಹೀರಾತಿಗಾಗಿ ಬಳಸಿದ್ದ ಕಂಪನಿಯ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ Google ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ಬಾಲಕ ಮತ್ತೆ ಜಾಹೀರಾತು ಅಭಿಯಾನಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದಾಗ ಪಾವತಿಗೆ ಅದೇ ಕಾರ್ಡ್ ಲಭ್ಯವಿತ್ತು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

ಸಣ್ಣ ಬಜೆಟ್‌ನ ಮಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಬಾಲಕನಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದರೆ ತನ್ನ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಜನರು ನೋಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಆತ ಭಾವಿಸಿದ್ದ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

ಮೂರು ವಾರದಲ್ಲಿ ₹1.13 ಕೋಟಿ ಖರ್ಚು!

ಜಾಹೀರಾತು ಖರ್ಚು ಸುಮಾರು ಮೂರು ವಾರಗಳ ಕಾಲ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. ಬಳಿಕ ಕಂಪನಿಯ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಜಾಹೀರಾತು ಶುಲ್ಕಗಳು ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ತಂದೆಯನ್ನು ಮ್ಯಾನೇಜರ್, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರ ಸಭೆಗೆ ಕರೆಯಲಾಯಿತು.

ಅಲ್ಲಿಯೇ ಒಟ್ಟು ಖರ್ಚು ಸುಮಾರು $118,000 ತಲುಪಿರುವುದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿತು. ಪ್ರಚಾರ ಪಡೆದ ಕೆಲವು ವಿಡಿಯೋಗಳು ಸುಮಾರು 2 ಲಕ್ಷ ವೀಕ್ಷಣೆಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದವು ಎಂದು ತಂದೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

“I definitely cooked” ಎಂದ ಬಾಲಕ!

ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಂದೆ ನಂತರ ಮಗನ YouTube ಚಾನೆಲ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋವೊಂದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಬಾಲಕ ಹಾಸ್ಯಮಯವಾಗಿ “I definitely cooked” ಎಂದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾನೆ.

ಚಾನೆಲ್‌ಗೆ ಸದ್ಯ ಬ್ರೇಕ್

ಘಟನೆ ಬಳಿಕ ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಖರ್ಚಿನ ಮಿತಿಗಳು, ಪೋಷಕರ ನಿಯಂತ್ರಣಗಳು ಮತ್ತು ಪಾವತಿ ಮಾಹಿತಿಯ ಸುರಕ್ಷತೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಕಂಪನಿಯ ಹಣವನ್ನು ಯಾರು ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ಮರುಪಾವತಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಅಂತಿಮ ಮಾಹಿತಿ ಇನ್ನೂ ವರದಿಯಾಗಿಲ್ಲ.