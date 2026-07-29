ಎಚ್ಸಿಎಲ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ನ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ, ಸಿಇಒ ಸಿ. ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ನೂರಾರು ನೌಕರರು ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಘೋಷಣೆ ಕೂಗಿದರು. ಈ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಘಟನೆಯ ವೀಡಿಯೊ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಐಟಿ ವಲಯದಲ್ಲಿನ ವೇತನದ ಕುರಿತ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ.
ನವದೆಹಲಿ: ಸಂಭ್ರಮ ಸಡಗರದಿಂದ ಕೂಡಿರಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಎಚ್ಸಿಎಲ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ (HCL Technologies) ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧಿಕೃತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದು ಕಂಪನಿಯ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕತ್ವಕ್ಕೆ ತೀವ್ರ ಮುಜುಗರ ಉಂಟುಮಾಡಿದ ವಿಚಿತ್ರ ಪ್ರಸಂಗವೊಂದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ (CEO) ಸಿ. ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಅವರು ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಅಲ್ಲಿದ್ದ ನೂರಾರು ನೌಕರರು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಜೋರಾಗಿ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಘೋಷಣೆ ಕೂಗ ತೊಡಗಿದರು.
ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಂಪನಿಯ 50ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಆಚರಣೆಯ ಈ ವೀಡಿಯೊ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಸಿಇಒ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಅವರು ಸಭೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಲು ಸಿದ್ಧರಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ, ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿದ್ದ ನೂರಾರು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಏಕಕಂಠದಿಂದ "ನಮಗೆ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಿಸಿ. ನಮಗೆ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಿಸಿ" (We want hike...) ಎಂದು ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನು ಕೂಗುತ್ತಿರುವುದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಈ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅಡಚಣೆಯು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಗಂಭೀರತೆಯನ್ನು ಕ್ಷಣಕಾಲ ಮರೆಮಾಚುವಂತೆ ಮಾಡಿತು. ಅಂದಿನಿಂದ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಕುರಿತು ಪರ-ವಿರೋಧ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳ ಮಹಾಪೂರವೇ ಹರಿದುಬರುತ್ತಿದೆ.
ಚಪ್ಪಾಳೆಯ ಬದಲು ಕೇಳಿಬಂದ ಆಕ್ರೋಶದ ಘೋಷಣೆಗಳು
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇಂತಹ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕತ್ವ ಅಥವಾ ಸಿಇಒ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಿ, ಹರ್ಷೋದ್ಗಾರಗಳೊಂದಿಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸುವುದು ವಾಡಿಕೆ. ಆದರೆ ಎಚ್ಸಿಎಲ್ನ ಈ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ತದ್ವಿರುದ್ಧವಾದ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿತ್ತು. ಸಿಇಒ ವೇದಿಕೆಯ ಮೆಟ್ಟಿಲು ಹತ್ತುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ನೌಕರರ ಘೋಷಣೆಗಳ ತೀವ್ರತೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು. ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ತಮ್ಮ ವೇತನ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯಾಗದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನೌಕರರಲ್ಲಿದ್ದ ಹತಾಶೆ ಮತ್ತು ಅಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಹೊರಹಾಕಲು ಅವರು ಈ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವೇದಿಕೆಯನ್ನೇ ಆಯ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಗದ್ದಲ ಮತ್ತು ಅಡಚಣೆ ಉಂಟಾಗಿದ್ದರೂ ಸಿಇಒ ಸಿ. ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಮಾತ್ರ ಗಲಿಬಿಲಿಗೊಳ್ಳದೆ ತೀರಾ ಶಾಂತಚಿತ್ತರಾಗಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಿದರು. ಅವರು ಮುಗುಳ್ನಗುತ್ತಲೇ ತಮಗೆ ಘೋಷಣೆ ಕೂಗುತ್ತಿದ್ದ ನೌಕರರ ಸಮೂಹದತ್ತ ಕೈಬೀಸಿದರು. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳದ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ನೇರವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡದ ಅವರು, ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಗೊಳಿಸಿ ತಮ್ಮ ನಿಗದಿತ ಭಾಷಣವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದರು. ತದನಂತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಯೋಜನೆಯಂತೆಯೇ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿತು.
ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಪರ-ವಿರೋಧ ಚರ್ಚೆಗಳ ಗ್ರಾಸ
ಈ ಘಟನೆಯ ಸಣ್ಣ ವಿಡಿಯೋ ತುಣುಕು ಎಕ್ಸ್ (ಟ್ವಿಟರ್), ಲಿಂಕ್ಡ್ಇನ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಳ್ಗಿಚ್ಚಿನಂತೆ ಹರಡಿದೆ. ನೆಟ್ಟಿಗರು ಈ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಭಾರತೀಯ ಐಟಿ (IT) ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುವ ಆರ್ಥಿಕ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಆಂತರಿಕ ಬೇಗುದಿಯನ್ನು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲವರು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವರು, ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದ ಕಂಪನಿಯೊಂದರ ಅಧಿಕೃತ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮರ್ಯಾದೆಯನ್ನು ಹರಾಜು ಹಾಕಿದಂತಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇದು ತೀರಾ ಮುಜುಗರದ ಸಂಗತಿ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದ ಬಳಕೆದಾರರೊಬ್ಬರು ಇದನ್ನು "ಭಿಕ್ಷಾಟನೆಯ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಶೈಲಿ" ಎಂದು ತೀಕ್ಷ್ಣವಾಗಿ ಟೀಕಿಸಿದರೆ, ಮತ್ತೊಬ್ಬರು "ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ (Appraisal) ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ವೃತ್ತಿಪರರು ಕಚೇರಿಯ ಕ್ಯಾಬಿನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸದ್ದಿಲ್ಲದೆ ಚರ್ಚಿಸುವ ನೋವಿನ ವಿಷಯವನ್ನು ಈ ನೌಕರರು ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಬೆಂಬಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಕಂಪನಿಯ ಇಂತಹ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸುವುದು ಉತ್ತಮ ವೇತನವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗವೇ ಅಥವಾ ಸಂವಹನಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ವೇದಿಕೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಬೇಕಿತ್ತೇ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳೂ ಸಹ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿವೆ.
ಐಟಿ ವಲಯದ ಮಂದಗತಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಪ್ರತಿಫಲನ
ಭಾರತದ ಒಟ್ಟಾರೆ ಐಟಿ ವಲಯದಾದ್ಯಂತ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳದ ಪ್ರಮಾಣ ತೀರಾ ಸಾಧಾರಣ ಅಥವಾ ಶೂನ್ಯವಾಗಿರುವ ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೇ ಈ ವೈರಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಮುನ್ನಲೆಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಜಾಗತಿಕ ಗ್ರಾಹಕರು ತಮ್ಮ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮೇಲಿನ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿರುವುದು ಮತ್ತು ಐಟಿ ಕಂಪನಿಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿನ ದುರ್ಬಲ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ವೇತನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಂದಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ ವ್ಯವಹಾರದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಕ್ರಮೇಣ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ ಸಹ, ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಹಾರ ಅಥವಾ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳ ಎಂಬುದು ಇಂದಿಗೂ ತೀರಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಿಷಯವಾಗಿಯೇ ಉಳಿದಿದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಆಯ್ದ ಕೆಲವು ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಮತ್ತೆ ಚುರುಕುಗೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದರೂ ಸಹ, ಕಂಪನಿಗಳು ನೌಕರರ ವಾರ್ಷಿಕ ವೇತನ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇಂದಿಗೂ ತೀರಾ ಜಾಗರೂಕತೆ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಧೋರಣೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿವೆ.
ಲಾಭದ ಗಳಿಕೆಯ ನಡುವೆಯೂ ನೌಕರರ ಅಸಮಾಧಾನ
ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವೆಂದರೆ, ಎಚ್ಸಿಎಲ್ ಟೆಕ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಜೂನ್ 2026 ರ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಬಲವಾದ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿರುವುದಾಗಿ ವರದಿ ಮಾಡಿತ್ತು. ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಸ್ವತಂತ್ರ ನಿವ್ವಳ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿದ್ದು, ಒಟ್ಟು ರೂ. 14,337 ಕೋಟಿ ಆದಾಯ ಗಳಿಸಿದೆ. ಇದು ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಶೇ. 9.67 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಕಂಪನಿಯ ನಿವ್ವಳ ಲಾಭವು ರೂ. 5,116 ಕೋಟಿಗಳಿಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಶೇ. 9.74 ರಷ್ಟು ಬಲವಾದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸಿದೆ.
ಹೀಗೆ ಕಂಪನಿಯ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿದ್ದರೂ, ಅದರ ಲಾಭಾಂಶದ ಲಾಭ ತಮಗೆ ತಲುಪುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬ ನೌಕರರ ಆಕ್ರೋಶವೇ ಈ ಘಟನೆಗೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಕಂಪನಿಯ ಲಾಭದ ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳ ಸುಧಾರಣೆ ಒಂದೆಡೆಯಾದರೆ, ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಬಂದು ವೇತನಕ್ಕಾಗಿ ಘೋಷಣೆ ಕೂಗುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ದುಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಇರುವುದು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಶೋಷಣೆಯ ಕುರಿತಾದ ಸಂಭಾಷಣೆಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಗಂಭೀರ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ನೀಡಿದೆ.