ಕಂಪನಿಯ 'ವಿಶ್ವಾಸ ವೃದ್ಧಿ ವ್ಯಾಯಾಮ'ದ ವೇಳೆ ತಮ್ಮ ಖಿನ್ನತೆಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದ ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ನ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ, ಅವರು ತಾರತಮ್ಯ ಮತ್ತು ಅನ್ಯಾಯದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಈಗ ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ: ಕಂಪನಿಯ ಆಂತರಿಕ ತರಬೇತಿ ಶಿಬಿರದ (Retreat) ‘ವಿಶ್ವಾಸ ವೃದ್ಧಿ ವ್ಯಾಯಾಮ’ದ (Trust Exercise) ವೇಳೆ ತಾವು ಖಿನ್ನತೆಗಾಗಿ ವೈದ್ಯಕೀಯವಾಗಿ ಕೆಟಮೈನ್ (Ketamine) ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ನ ಹಿರಿಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕರೊಬ್ಬರನ್ನು ಕಂಪನಿ ವಜಾಗೊಳಿಸಿದೆ. ಈ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಕ್ರಮದಿಂದ ಆಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾಗಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿ, ಈಗ ಜಾಗತಿಕ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ದೈತ್ಯ ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ (Netflix) ವಿರುದ್ಧ ಅಮೆರಿಕದ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ನ ಆಂತರಿಕ ಉತ್ಪಾದನಾ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ದೃಶ್ಯ ಪರಿಣಾಮಗಳು (VFX) ಮತ್ತು ವರ್ಚುವಲ್ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಆದ ‘ಐಲೈನ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್’ನಲ್ಲಿ (Eyeline Studios) ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಸೃಜನಶೀಲ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಕೆವಿನ್ ಬೈಲ್ಲಿ (Kevin Baillie) ಅವರೇ ಕಂಪನಿ ವಿರುದ್ಧ ಮೊಕದ್ದಮೆ ಹೂಡಿರುವ ಮಾಜಿ ಉದ್ಯೋಗಿ. ಏಪ್ರಿಲ್ 2026 ರಲ್ಲಿ ಇವರನ್ನು ಸೇವೆಯಿಂದ ವಜಾಗೊಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಮತ್ತು 'ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಾಯಾಮ'ದ ಎಡವಟ್ಟು
‘ದಿ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಪೋಸ್ಟ್’ ಪ್ರಕಟಿಸಿರುವ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಕೆವಿನ್ ಬೈಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಮೊಕದ್ದಮೆಯ ಪ್ರತಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ಆಘಾತಕಾರಿ ಅಂಶಗಳು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿವೆ. ಬೈಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ತಾಯಿಯ ನಿಧನದ ನಂತರ ತೀವ್ರವಾದ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಖಿನ್ನತೆಗೆ (Clinical Depression) ಒಳಗಾಗಿದ್ದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ, ಅವರು 2022 ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಮತ್ತು ನವೆಂಬರ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಂಟಾ ಬಾರ್ಬರಾ ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯದಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಟಮೈನ್ ಔಷಧಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಆದರೆ, ಜನವರಿ 2026 ರಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾದ ಸೆಂಡೆರೊ ರಾಂಚ್ನಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಕಂಪನಿಯ ವಾರ್ಷಿಕ ರಿಟ್ರೀಟ್ನಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತಲೆಕೆಳಗಾಯಿತು. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ನಂಬಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದ "ದುರ್ಬಲತೆ-ವಿಶ್ವಾಸ" (Vulnerability-Trust) ವ್ಯಾಯಾಮದ ಸಂವಾದದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಬೈಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳ ಎದುರು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಖಿನ್ನತೆ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ತಾವು ಪಡೆದ ಕೆಟಮೈನ್ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಸಂಶಯದ ಕಣ್ಣಿಂದ ನೋಡಿದ ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು
ಬೈಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೇವಲ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಆ ಔಷಧಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾಗಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದರೂ, ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಈ ಮುಕ್ತ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿತು. ಮಾರ್ಚ್ 18, 2026 ರಂದು ಕಂಪನಿಯ ಆಂತರಿಕ ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಬೈಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದರು. "ಅವರು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದರೂ, ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಅದನ್ನು ಕೇವಲ ಮನರಂಜನಾ ಮಾದಕವಸ್ತು ಬಳಕೆ (Recreational Drug Use) ಎಂಬ ಸಂಶಯ ಬರುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಮಾನಸಿಕ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡಿದ್ದರು" ಎಂದು ಮೊಕದ್ದಮೆಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಅಸಭ್ಯ ವರ್ತನೆಯ ಆರೋಪ ಮತ್ತು ವಿಲಕ್ಷಣ ಘಟನೆ
ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಈ ವರ್ಷದ ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ ಕೆವಿನ್ ಬೈಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಕೆಲಸದಿಂದ ವಜಾಗೊಳಿಸಿತು. ಕಂಪನಿಯ ವಕೀಲರು ಸಹ "ಕೆಟಮೈನ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಕುರಿತಾದ ವಿಚಾರವೇ ಅವರ ವಜಾಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ" ಎಂಬುದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ನಿಯಮಾವಳಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಬೈಲ್ಲಿಗೆ ಸಿಗಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಬೇರ್ಪಡಿಕೆ ವೇತನವನ್ನು (Severance Pay) ನೀಡಲು ಸಹ ಕಂಪನಿ ನಿರಾಕರಿಸಿದೆ.
ಆದರೆ, ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ತನಿಖಾ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಬೈಲ್ಲಿ ಅವರ ಮೇಲಿನ ಅಶ್ಲೀಲತೆ ಮತ್ತು ಮದ್ಯಪಾನದ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ತಂದಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ ಬೈಲ್ಲಿ, "ಹಿಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ವಿಮರ್ಶೆಯ (Performance Review) ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಬಾರಿ ಆಡುಭಾಷೆಯ ಕೆಟ್ಟ ಪದಗಳನ್ನು (F-bombs) ಬಳಸಬಹುದೇ ವಿನಃ ವೃತ್ತಿಪರತೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಿಡಬಾರದು ಎಂದು ನನಗೆ ಹಿರಿಯರೇ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದರು" ಎಂದು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇದೇ ವೇಳೆ, ಅದೇ ರಿಟ್ರೀಟ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಲಕ್ಷಣ ಘಟನೆಯನ್ನೂ ಮೊಕದ್ದಮೆಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಾಯಾಮದ ಮುಕ್ತ ಸಂಭಾಷಣೆಯ ವೇಳೆ, ತಾವು ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಂತು (Headstand) ಗಿನ್ನೆಸ್ ಬಿಯರ್ ಕುಡಿಯುವ ವಿಶಿಷ್ಟ ಕಲೆಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಮಾಜಿ ಮಾವನಿಂದ ಕಲಿತಿರುವುದಾಗಿ ಬೈಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಇದನ್ನು ಕೇಳಿದ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಯೊಬ್ಬರು ತಕ್ಷಣವೇ ಅದನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವಂತೆ ಕೇಳಿಕೊಂಡಾಗ, ಶಿಬಿರದ ನಿಯಮದಂತೆ ಮುಕ್ತತೆಯನ್ನು ಗೌರವಿಸಿ ಬೈಲ್ಲಿ ಆ ಟ್ರಿಕ್ ಅನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ್ದರು. ಕಂಪನಿ ಈಗ ಇದನ್ನು ಅಶಿಸ್ತು ಎಂದು ಬಿಂಬಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದು ಅವರ ವಾದ.
ನ್ಯಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಕೋರ್ಟ್ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ ಮಾಜಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ
ತಮ್ಮ ಖಿನ್ನತೆಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನೇ ಅಸ್ತ್ರವಾಗಿ ಬಳಸಿ, ಕಂಪನಿಯು ತಾರತಮ್ಯ ಎಸಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅನ್ಯಾಯವಾಗಿ ತಮ್ಮನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸಿದೆ ಎಂದು ಕೆವಿನ್ ಬೈಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮೊರೆ ಹೋಗಿರುವ ಅವರು, ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣೆ (Jury Trial), ಸೂಕ್ತ ಪರಿಹಾರ, ಕಳೆದುಹೋದ ವೇತನದ ಮರುಪಾವತಿ, ಮಾನಸಿಕ ಯಾತನೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಹಾಗೂ ಕಂಪನಿಯ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿತನಕ್ಕೆ ದಂಡನಾತ್ಮಕ ಹಾನಿಗಳನ್ನು (Punitive Damages) ನೀಡುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.