ಟಾಟಾ ಸನ್ಸ್ ಚೇರ್ಮೆನ್ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಚಂದ್ರಶೇಖರನ್ ರಾಜೀನಾಮೆ ಬಳಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕೋಲಾಹಲ ಶುರುವಾಗಿದೆ. 100 ವರ್ಷದ ಟಾಟಾ ಸನ್ಸ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಸಭೆ ಮುಂದೂಡಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಕೊರಂ ಬಿಕ್ಕುಟ್ಟು ತಲೆದೋರಿದೆ.
ಮುಂಬೈ (ಆ.18) ಭಾರತದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಟಾಟಾ ಸನ್ಸ್ ಕಂಪನಿಗೆ ಹೊಸ ಸವಾಲು ಎದುರಾಗಿದೆ. ತನ್ನ 100 ವರ್ಷಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಮಹಾಸಭೆ (AGM) ಮುಂದೂಡಿದೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 18ಕ್ಕೆ ನಿಗದಿಯಾಗಿದ್ದ ಮಹತ್ವದ ಸಭೆಯನ್ನು "ಕೋರಂ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು" ಕಾರಣದಿಂದ ಕಂಪನಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಿದೆ. ಇಂತಹ ಘಟನೆ ಶತಮಾನದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಎಂದೂ ನಡೆದಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಂಪನಿಯ ಘನತೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಆಡಳಿತ ತತ್ವಗಳಿಗೆ ಪೆಟ್ಟು ನೀಡಿದೆ.
ಎನ್. ಚಂದ್ರಶೇಖರನ್ ಅವರ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯದಿರಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಎಜಿಎಂ ಮುಂದೂಡಿಕೆ ಟಾಟಾ ಸನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೋಲಾಹಲ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 18ರ ಮಹಾಸಭೆಗೂ ಮುನ್ನವೇ ಚಂದ್ರಶೇಖರನ್ ಈ ರಾಜೀನಾಮೆ ಘೋಷಿಸಿದರು. ಅವರ ನಿರ್ಧಾರ ಕಂಪನಿಯ ಮಂಡಳಿಯ ಸ್ಥಿರತೆ, ನಾಯಕತ್ವದ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವಾರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ. ಕೋರಂ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ನಾಯಕತ್ವದ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಟಾಟಾ ಸನ್ಸ್ಗೆ ಸಂಕಷ್ಟ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ
ಕೋರಂ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು: ಶತಮಾನದ ನಂತರದ ಸವಾಲು
ಸಭೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಸದಸ್ಯರು ಹಾಜರಿರಬೇಕು. ಕಾರ್ಪೋರೇಟ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಕೋರಂ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಟಾಟಾ ಸನ್ಸ್ನಂತಹ ಬೃಹತ್ ಸಂಸ್ಥೆ, ವಾರ್ಷಿಕ ಮಹಾಸಭೆಗೆ ಬೇಕಾದ ಕೋರಂ ತಲುಪಲು ವಿಫಲವಾಯಿತು. ಇದು ಗಂಭೀರ ವಿಷಯ. ಕಂಪನಿ ತನ್ನ 100 ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಈ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟನ್ನು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 18ರ ಎಜಿಎಂಗೆ ಸರಿಯಾದ ಕೋರಂ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಸಭೆ ಮುಂದೂಡಬೇಕಾಯಿತು. ಈ ಸನ್ನಿವೇಶ ಕೇವಲ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಹಿನ್ನಡೆಯಲ್ಲ. ಇದು ಮಂಡಳಿ ಸದಸ್ಯರು, ಪ್ರಮುಖ ಷೇರುದಾರರ ನಡುವೆ ಸಂವಹನ ಅಥವಾ ಒಮ್ಮತದ ಕೊರತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ಕಂಪನಿಯ ಭವಿಷ್ಯದ ಯೋಜನೆಗಳು, ಹಣಕಾಸು ನಿರ್ಧಾರಗಳು, ನಿರ್ದೇಶಕರ ನೇಮಕಾತಿಗಳು – ಇವುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಣಯಗಳನ್ನು ಕೋರಂ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ತಡೆಯಿತು. ಈ ವಾರ್ಷಿಕ ಮಹಾಸಭೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಎನ್. ಚಂದ್ರಶೇಖರನ್ ಅವರ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಸುಳಿವು ಸಿಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಸಭೆ ಮುಂದೂಡಿಕೆಯಾದ ಕಾರಣ ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರಗಳೂ ವಿಳಂಬವಾದವು. ಇದು ಟಾಟಾ ಸನ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಮೇಲೆ ಹೊಸ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಈ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಎದುರಾಗಿದೆ. ಕಂಪನಿ ಆಂತರಿಕವಾಗಿ ಕೆಲವು ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಇದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ಶತಮಾನದ ಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ
ಟಾಟಾ ಸನ್ಸ್ ಶತಮಾನಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ, ಸ್ಥಿರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ತನ್ನ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸ್ಥಾನ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಅದು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಆಡಳಿತ, ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ವಾರ್ಷಿಕ ಮಹಾಸಭೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿ ಷೇರುದಾರರು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ವಿಶ್ವಾಸ ಗಳಿಸಿತು. ಆದರೆ, 2024ರಲ್ಲಿ ಆಗಸ್ಟ್ 18ರಂದು ನಿಗದಿಯಾಗಿದ್ದ ಮಹಾಸಭೆ "ಕೋರಂ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು" ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮುಂದೂಡಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಇದು ಶತಮಾನದ ಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಧಕ್ಕೆ. ಕೇವಲ ಸಭೆಯ ಮುಂದೂಡಿಕೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಟಾಟಾ ಸನ್ಸ್ನ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸ್ಥಿರತೆ, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಆಡಳಿತದ ಮೇಲಿನ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಸವಾಲಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ.
100 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಇಂತಹ ಸನ್ನಿವೇಶ ಎದುರಾದಾಗ, ಕಂಪನಿಯ ಆಂತರಿಕ ರಚನೆ, ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವಾರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮೂಡುತ್ತವೆ. ಮಂಡಳಿಯ ಸದಸ್ಯರು ಸರ್ವಾನುಮತದ ಬೆಂಬಲ ನೀಡದ ಕಾರಣವೇ ಎನ್. ಚಂದ್ರಶೇಖರನ್ ಹುದ್ದೆ ತ್ಯಜಿಸುವ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡರು ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಕೋರಂ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿಗೂ ಆಂತರಿಕ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿಗೂ ಸಂಬಂಧವಿರಬಹುದೇ ಎಂಬ ಊಹಾಪೋಹಗಳಿಗೆ ಇದು ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಘಟನೆಗಳು ಕಂಪನಿಯ ಭವಿಷ್ಯದ ನಾಯಕತ್ವ, ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಮತ್ತು ಒಟ್ಟಾರೆ ಸ್ಥಿರತೆಯ ಮೇಲೆ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು.
ಚಂದ್ರಶೇಖರನ್ ರಾಜೀನಾಮೆ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ
ಎನ್. ಚಂದ್ರಶೇಖರನ್ ಟಾಟಾ ಸನ್ಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯದಿರಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು. ಅದಕ್ಕೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಆಗಸ್ಟ್ 18ರ ವಾರ್ಷಿಕ ಮಹಾಸಭೆ "ಕೋರಂ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು" ಕಾರಣದಿಂದ ಮುಂದೂಡಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಈ ಎರಡೂ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಭಾರತೀಯ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ತಲ್ಲಣ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದವು. ಚಂದ್ರಶೇಖರನ್ ಅವರ ನಿರ್ಗಮನ ಕೇವಲ ನಾಯಕತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆಯಲ್ಲ. ಇದು ಟಾಟಾ ಸಮೂಹದ ಭವಿಷ್ಯದ ದಿಕ್ಕಿನ ಬಗ್ಗೆ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಮೂಡಿಸಿತು.
4% — ಅಂದರೆ, ಟಿಸಿಎಸ್, ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್, ಟಾಟಾ ಸ್ಟೀಲ್ ಮತ್ತು ಟಾಟಾ ಪವರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ಟಾಟಾ ಸಮೂಹದ ಕಂಪನಿಗಳ ಷೇರುಗಳು ತಕ್ಷಣವೇ ಶೇ. 4ರಷ್ಟು ಕುಸಿದವು. ಇದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಆತಂಕವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸಿತು. 2026ರ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 158.6 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆದ ಚಂದ್ರಶೇಖರನ್, ಭಾರತದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುವ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ದಿಗ್ಗಜರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದರು. ಅವರ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಟಾಟಾ ಸಮೂಹ ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಿತ್ತು. ಅಂತಹ ಬಲವಾದ ನಾಯಕನ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ನಿರ್ಗಮನ, ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಎದುರಾದ ಕೋರಂ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು – ಕಂಪನಿಯ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ ಆಂತರಿಕ ಒಮ್ಮತದ ಕೊರತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಊಹಾಪೋಹಗಳು ಹೆಚ್ಚಾದವು. ಈ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ ಕಂಪನಿಯ ಭವಿಷ್ಯದ ಯೋಜನೆಗಳು, ಹೊಸ ಹೂಡಿಕೆಗಳು, ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ನಿರ್ಧಾರಗಳ ಮೇಲೆ ಗಂಭೀರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಇದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಚಂಚಲತೆಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಇಂಬು ನೀಡಿತು.
ಮುಂದಿನ ನಡೆ ಏನು?
ಕೋರಂ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ನಾಯಕತ್ವದ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಟಾಟಾ ಸನ್ಸ್ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಮತ್ತು ಸವಾಲಿನ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ. ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಎದುರಾದ ಈ ಕೋರಂ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿ, ಮುಂದೂಡಲ್ಪಟ್ಟ ವಾರ್ಷಿಕ ಮಹಾಸಭೆಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಆಯೋಜಿಸುವುದು ಕಂಪನಿಯ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ. ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಕಂಪನಿಯ ಭವಿಷ್ಯದ ದಿಕ್ಕನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಣಯಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಎನ್. ಚಂದ್ರಶೇಖರನ್ ಅವರ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಸವಾಲು ಟಾಟಾ ಸನ್ಸ್ ಮಂಡಳಿಯ ಮುಂದಿದೆ. ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಕಂಪನಿಯ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರ, ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರತೆಯ ಮೇಲೆ ಭಾರಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಈ ಘಟನೆಗಳು ಟಾಟಾ ಸಮೂಹದ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಆಡಳಿತದ ಮಾನದಂಡಗಳು, ಸ್ಥಿರತೆಗೆ ಹೊಸ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಒಡ್ಡಿವೆ. ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿರುವ ಟಾಟಾ ಸಮೂಹವು ಈ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಎದುರಿಸುತ್ತದೆ, ತನ್ನ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಮರಳಿ ಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕು. ಕಂಪನಿಯ ಮುಂದಿನ ನಡೆಗಳು ಭಾರತೀಯ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಪಾಠವಾಗಬಹುದು.