ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಟೆಕ್ಕಿ ಮೋಹಿತ್ ಆರ್. ಗೌಡ, ಕಠಿಣ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದಾಗಿ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗದೆ ತಾಯ್ನಾಡಿಗೆ ಮರಳಬೇಕಾಯಿತು. ತಮ್ಮ ಈ ನೋವಿನ ಪಯಣ, ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಲಿಂಕ್ಡ್ಇನ್ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಈ ಹಿನ್ನಡೆಯ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಲು ದೃಢಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು: ಉತ್ತಮ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ, ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುವ ದೊಡ್ಡ ಆಶಯದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸಾವಿರಾರು ಭಾರತೀಯ ಯುವಕರು ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ (USA) ಹಾರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ವಿದೇಶಿ ನೆಲದ ಪ್ರತಿ ಪ್ರಯಾಣವೂ ನಾವು ಅಂದುಕೊಂಡಂತೆ ಸುಲಭವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಒಬ್ಬರ ಕಥೆಯೇ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಬೇಕೆಂಬ ಭವ್ಯ ಕನಸು ಹೊತ್ತಿದ್ದ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೂಲದ ಯುವ ತಂತ್ರಜ್ಞ ಮೋಹಿತ್ ಆರ್. ಗೌಡ, ಅಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗದ ಕಾರಣ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ತಾಯ್ನಾಡಿಗೆ ಮರಳಬೇಕಾಗಿ ಬಂದ ತನ್ನ ನೋವಿನ ಪಯಣವನ್ನು ಜಗತ್ತಿನೆದುರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅಮೆರಿಕದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವೊಂದರಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯನ್ನು (Master's Degree) ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ, ಮೋಹಿತ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಅಲ್ಲೇ ಆರಂಭಿಸಲು ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿನ ಕಠಿಣ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ, ಆರ್ಥಿಕ ಹಿಂಜರಿತದ ಭೀತಿ ಮತ್ತು ಕಂಪನಿಗಳಿಂದ ಎದುರಾದ ಪದೇ ಪದೇ ನಿರಾಕರಣೆಗಳು (Job Rejections) ಅವರ ಕನಸಿಗೆ ತಣ್ಣೀರೆರಚಿದವು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಅವರು ಎಂದಿಗೂ ಊಹಿಸದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ತಮ್ಮ ಚೀಲಗಳನ್ನು ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗುವಂತಾಯಿತು.
ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ನಿದ್ದೆಯಿಲ್ಲದ ರಾತ್ರಿಗಳು ಬೂದಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಮ
ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಜಾಲತಾಣವಾದ ಲಿಂಕ್ಡ್ಇನ್ನಲ್ಲಿ (LinkedIn) ಮೋಹಿತ್ ಗೌಡ ಬರೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಹೃದಯಸ್ಪರ್ಶಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಈಗ ನೆಟ್ಟಿಗರ ಕಣ್ಣಾಲಿಗಳನ್ನು ಒದ್ದೆಯಾಗಿಸುತ್ತಿದೆ. ತಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ಈ ಕಹಿ ಅಧ್ಯಾಯವು ತಾನು ಊಹಿಸಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಎಷ್ಟು ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಮತ್ತು ನೋವಿನಿಂದ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಅವರು ಸುದೀರ್ಘವಾಗಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
"ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಾನು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಪಟ್ಟಿದ್ದೆ. ನಿದ್ದೆಯಿಲ್ಲದ ನೂರಾರು ರಾತ್ರಿಗಳನ್ನು ಕಳೆದಿದ್ದೆ ಹಾಗೂ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಅನೇಕ ಸುಖಗಳನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ನನ್ನ ಶ್ರಮ ಎಂದಾದರೂ ಒಂದು ದಿನ ಕೈ ಹಿಡಿಯುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಬಲವಾದ ನಂಬಿಕೆ ನನಗಿತ್ತು. ನೂರಾರು ಕಂಪನಿಗಳ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಹಗಲಿರುಳು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ, ಸಂದರ್ಶನಗಳಿಗಾಗಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ತಯಾರಿ ನಡೆಸಿದೆ ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ಕೋಡಿಂಗ್ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಗಳನ್ನು (Coding Assessments) ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದೆ. ಆದರೆ, ದುರಾದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ವೀಸಾ ಕಾಲಮಿತಿಯು ಮುಗಿಯುವ ಮುನ್ನ ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಕೊನೆಗೆ ವೀಸಾ ನಿಯಮಗಳ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ನಾನು ಮನೆಗೆ ಮರಳಲೇಬೇಕಾಯಿತು," ಎಂದು ಮೋಹಿತ್ ತಮ್ಮ ಅಸಹಾಯಕತೆಯನ್ನು ತೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂ ಅನುಮಾನದ ದಿನಗಳು
ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗುವ ನಿರ್ಧಾರವು ತನ್ನ ಇಡೀ ಜೀವನದಲ್ಲೇ ತಾನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣ ಹಾಗೂ ನೋವಿನ ನಿರ್ಧಾರವಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಮೋಹಿತ್ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಜಾಗತಿಕ ಉದ್ಯೋಗ ಹುಡುಕಾಟದ ಪ್ರಯಾಣವು ಅವರನ್ನು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿಯೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಂಗಾಲು ಮಾಡಿತ್ತು.
"ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಹುಡುಕಾಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ, ದಿನ ಕಳೆದಂತೆ ನನ್ನ ಜೀವಮಾನದ ಉಳಿತಾಯವೆಲ್ಲವೂ ಕಣ್ಣೆದುರೇ ಕರಗಿ ಹೋಗುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನೋಡುವುದು ನನ್ನ ಬದುಕಿನ ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣ ಮತ್ತು ಭಯಾನಕ ಅನುಭವಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿತ್ತು. ಆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಮೇಲೆಯೇ ನನಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಹೊರಟುಹೋಗಿತ್ತು. ನನ್ನನ್ನು ನಾನೇ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿಕೊಂಡ, ಕೀಳರಿಮೆಯಿಂದ ನೊಂದ ಕರಾಳ ಕ್ಷಣಗಳು ನನ್ನನ್ನು ಕಾಡಿದವು. ಆದರೆ, ಈ ಒಂದು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಹಿನ್ನಡೆಯು ನನ್ನ ಇಡೀ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ನಾನು ಖಂಡಿತಾ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ," ಎಂದು ಅವರು ಲಿಂಕ್ಡ್ಇನ್ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ದೃಢ ವಿಶ್ವಾಸದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಹಿನ್ನಡೆಯೇ ಯಶಸ್ಸಿನ ಮೆಟ್ಟಿಲು: ಮೋಹಿತ್ ದೃಢಸಂಕಲ್ಪ
ತಮ್ಮ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಎದುರಾದ ಈ ಭಾರಿ ಅಪಜಯ ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂ ಅನುಮಾನದ ಕಹಿ ದಿನಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಮೋಹಿತ್ ಗೌಡ ಅವರು ಧೃತಿಗೆಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಈ ಹಿನ್ನಡೆಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ಅಂತ್ಯ ಎಂದು ಭಾವಿಸದೆ, ಹೊಸ ಆರಂಭದ ಮೆಟ್ಟಿಲನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವರು ದೃಢನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಮರಳಿರುವ ಅವರು, ತಾಯ್ನಾಡಿನಲ್ಲೇ ಹೊಸ ಉತ್ಸಾಹದೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಪುನರಾರಂಭಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ವಿದೇಶಿ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಿರುವ ಸಾವಿರಾರು ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕಟು ವಾಸ್ತವದ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಸೋಲಿಗೆ ಹೆದರದೆ ಮುನ್ನುಗ್ಗುವ ಧೈರ್ಯವನ್ನೂ ತುಂಬುತ್ತಿದೆ.