ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 28 ರಿಂದ ನಡೆಯಲಿರುವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮುಷ್ಕರದಿಂದಾಗಿ ಸತತ 5 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೇವೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳ್ಳುವ ಭೀತಿ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗದಂತೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 25 ರಂದೇ ನೌಕರರ ವೇತನ ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಸೂಚಿಸಿದೆ.
ನವದೆಹಲಿ (ಸೆ.23): ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 28 ರಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಲಿರುವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನೌಕರರ ಮೂರು ದಿನಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ದೇಶವ್ಯಾಪಿ ಮುಷ್ಕರದಿಂದಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆಯಾಗದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಮಹತ್ವದ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಎಲ್ಲಾ ಕಚೇರಿಗಳು, ರಕ್ಷಣಾ ಇಲಾಖೆ, ಅಂಚೆ ಮತ್ತು ಸಂಪರ್ಕ (Posts and Telecommunications) ಇಲಾಖೆಯ ನೌಕರರ ವೇತನ, ಕೂಲಿ ಹಾಗೂ ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಪಿಂಚಣಿ (Pension) ಹಣವನ್ನು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 25 ರಂದೇ ಮುಂಗಡವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಸೂಚಿಸಿದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳ ಮುಷ್ಕರದಿಂದಾಗಿ ಹಣಕಾಸು ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬ ಉಂಟಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಾಗೂ ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕಾ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಿದೆ.
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 25ಕ್ಕೇ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಹಿವಾಟು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ನಿರ್ದೇಶನ
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ದೇಶನದಂತೆ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಬೇಕಿದ್ದ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವ್ಯವಹಾರಗಳು, ನೌಕರರ ಪಾವತಿಗಳು ಹಾಗೂ ಇತರ ಇಲಾಖೆಯ ಹಣಕಾಸು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 25 ರೊಳಗಾಗಿ ಮುಗಿಸಲು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇಲಾಖೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಎಲ್ಲಾ ಪಾವತಿ ಮಾಡುವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಶಾಖೆಗಳಿಗೆ (Paying Bank Branches) ತಕ್ಷಣವೇ ಮಾಹಿತಿ ರವಾನಿಸಿ, ಮುಂಗಡವಾಗಿಯೇ ಹಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೊಳಿಸಲು (Process) ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ (RBI) ಸರ್ಕಾರ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ.
ಸತತ 5 ದಿನಗಳು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೇವೆ ಬಂದ್ ಆಗುವ ಭೀತಿ
ಬ್ಯಾಂಕ್ ಯೂನಿಯನ್ಗಳ ಒಕ್ಕೂಟವಾದ 'ಯುನೈಟೆಡ್ ಫೋರಂ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಯೂನಿಯನ್ಸ್' (UFBU) ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 28 ರಿಂದ 30 ರವರೆಗೆ ಮೂರು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ದೇಶವ್ಯಾಪಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮುಷ್ಕರಕ್ಕೆ ಕರೆ ನೀಡಿದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 26 (ಶನಿವಾರ - ನಾಲ್ಕನೇ ಶನಿವಾರ) ಮತ್ತು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 27 (ಭಾನುವಾರ) ಸಾಪ್ತಾಹಿಕ ರಜೆಗಳಿರುವುದರಿಂದ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 28 ರ ಮುಷ್ಕರವೂ ಸೇರಿದರೆ ಸತತ 5 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೇವೆಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳ್ಳುವ ಭೀತಿ ಎದುರಾಗಿದೆ.
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 27ರ ಭಾನುವಾರ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಓಪನ್
ಮುಷ್ಕರದ ಬಿಸಿಯಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರನ್ನು ಪಾರು ಮಾಡಲು ಹಾಗೂ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಶಮನಗೊಳಿಸಲು ಆರ್ಬಿಐ ಒಪ್ಪಿಗೆಯೊಂದಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ತೀರ್ಮಾನ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 27 ರ ಭಾನುವಾರದಂದು ಎಲ್ಲಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು (PSBs) ಹಾಗೂ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಗ್ರಾಮೀಣ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು (RRBs) ತೆರೆದಿರುತ್ತವೆ. ಅಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಶಾಖೆಗಳು, ಕಚೇರಿಗಳು, ಎಟಿಎಂ ಲಿಂಕ್ಡ್ ಶಾಖೆಗಳು ಹಾಗೂ ಕರೆನ್ಸಿ ಚೆಸ್ಟ್ಗಳು (Currency Chests) ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲಿದ್ದು, ಗ್ರಾಹಕರು ತುರ್ತು ಹಣಕಾಸು ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸಬಹುದಾಗಿದೆ.
ವಾರಕ್ಕೆ 5 ದಿನಗಳ ಕೆಲಸದ ದಿನಕ್ಕಾಗಿ ಮುಷ್ಕರ
ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 'ವಾರಕ್ಕೆ 5 ದಿನಗಳ ಕೆಲಸದ ಅವಧಿ' (Five-day banking week) ಜಾರಿಗೆ ತರಬೇಕು ಎಂಬುದು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಪ್ರಮುಖ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಯೂನಿಯನ್ಗಳು ಈ ಮುಷ್ಕರ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿವೆ. ಆದರೆ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಮುಷ್ಕರವನ್ನು ವಾಪಸ್ ಪಡೆಯುವಂತೆ ಅಥವಾ ಮುಂದೂಡುವಂತೆ ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಗಳು ಯೂನಿಯನ್ಗಳಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿವೆ.