ಭಾರತೀಯ ಉದ್ಯಮಿ ರಿಯಾ ಉಪ್ರೇತಿ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಹಣದುಬ್ಬರವನ್ನು ಕೇವಲ 9-5 ಉದ್ಯೋಗದಿಂದ ನಿಭಾಯಿಸಲಾಗದು. ಆಸ್ತಿ ಬೆಲೆಗಳು ಆದಾಯಕ್ಕಿಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಏರುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಸಂಪತ್ತು ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಸ್ವಂತ ಉದ್ಯಮ, ಇಕ್ವಿಟಿ ಹೂಡಿಕೆ ಅಥವಾ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ನಂತಹ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಹೊಂದುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9 ರಿಂದ ಸಂಜೆ 5 ರವರೆಗೆ ಮಾಡುವ ದಿನಗೂಲಿ ಅಥವಾ ಸಂಬಳದ ಉದ್ಯೋಗದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಹಣದುಬ್ಬರವನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ; ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ವಂತ ಉದ್ಯಮ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆಸ್ತಿಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದೊಂದೇ ಏಕೈಕ ಮಾರ್ಗ ಎಂದು ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳಾ ಉದ್ಯಮಿಯೊಬ್ಬರು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ನಿಗದಿತ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಏರುತ್ತಿರುವ ಜೀವನ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಾದ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಗಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು 'ಫೋಬೆಟ್ ಮೀಡಿಯಾ' (Fobet Media) ಸಂಸ್ಥಾಪಕಿ ರಿಯಾ ಉಪ್ರೇತಿ ವಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ವೆಚ್ಚ ಹಾಗೂ ಆದಾಯದ ನಡುವಿನ ಅಂತರ
ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಲಿಂಕ್ಡ್ಇನ್ನಲ್ಲಿ (LinkedIn) ಬರೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಪೋಸ್ಟ್ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಉಪ್ರೇತಿ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅನುಭವವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. "ನಾನು 24 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮನೆಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಬೆಲೆಗಳು ಗಗನಕ್ಕೇರುತ್ತಿರುವ ರೀತಿಯನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮನೆ ಖರೀದಿಸುವುದಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿರಬಹುದು" ಎಂದು ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆಸ್ತಿ-ಪಾಸ್ತಿಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ಜನರ ಆದಾಯಕ್ಕಿಂತಲೂ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿವೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಕೇವಲ ಮಾಸಿಕ ಸಂಬಳವನ್ನು ನೆಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಮನೆ ಖರೀದಿಸುವ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಶೈಲಿ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಇನ್ಮುಂದೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. "ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮನೆಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ಹಣದುಬ್ಬರಕ್ಕಿಂತಲೂ ವೇಗವಾಗಿ ಏರುತ್ತಿವೆ, ಆದರೆ ಬಹುತೇಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಗಾರರ ಸಂಬಳ ಅದೇ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿತಿಯೇ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಎಷ್ಟು ಕಠಿಣವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಮಗೆ ತೋರಿಸಿಕೊಡುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಂಪತ್ತು ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆದಾಯದ ಮೂಲ ಅಗತ್ಯ
ಕೇವಲ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಉದ್ಯೋಗದಿಂದ ಸಂಪತ್ತು ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿತಿರುವ ಇಂದಿನ ಯಶಸ್ವಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ತಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ವೃತ್ತಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಂತ ಉದ್ಯಮಗಳು, ಇಕ್ವಿಟಿ ಹೂಡಿಕೆಗಳು, ಬೌದ್ಧಿಕ ಆಸ್ತಿ (Intellectual Property) ಹಾಗೂ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳನ್ನು (Personal Brand) ಕಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಹಣದುಬ್ಬರವಿರುವ ಈ ಆರ್ಥಿಕ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಸಂಬಳದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸಾಲದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ 'ಸೌಕರ್ಯ ವಲಯದಿಂದ' (Comfort Zone) ಹೊರಬಂದು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ತಮ್ಮ ಸೌಕರ್ಯ ವಲಯವನ್ನು ಮೀರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಅನೇಕ ವೈದ್ಯರು, ಸಂಸ್ಥಾಪಕರು ಮತ್ತು ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ಗಳನ್ನು ತಾನು ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಬಲ್ಲೆ ಎಂದು ರಿಯಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಕನಿಷ್ಠ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ ಫಲಿತಾಂಶ
"ನಾನು ಎಂದಿಗೂ ಒಂದೇ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾದರಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿ ಉಳಿಯಲಿಲ್ಲ, ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸಿನ ರಹಸ್ಯವೇ ಅದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಾನು ಭೇಟಿಯಾಗುವ ಬಹುತೇಕ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಯಶಸ್ವಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯೂ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವೃತ್ತಿಯ ಹೊರತಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಏನನ್ನಾದರೂ ಕಟ್ಟಿಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಹಾಕುವ ಕನಿಷ್ಠ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಕೇವಲ ಕನಿಷ್ಠ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೀಡಬಲ್ಲವು" ಎಂದು ಉಪ್ರೇತಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಹಣದುಬ್ಬರವನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಎದುರಿಸಲು ಒಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಮೀರಿ ಸ್ವಂತ ಉದ್ಯಮ ಅಥವಾ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಬೆಳೆಸುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. "ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಈ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಸೋಲಿಸಲು ಇಕ್ವಿಟಿ, ಸ್ವಂತ ಬಿಸಿನೆಸ್, ಬೌದ್ಧಿಕ ಆಸ್ತಿ ಅಥವಾ ಬಲವಾದ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಹೊಂದುವುದೊಂದೇ ಏಕೈಕ ಮಾರ್ಗ" ಎಂದು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ರಿಯಾ ಉಪ್ರೇತಿ ತಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಮುಗಿಸಿದ್ದಾರೆ.