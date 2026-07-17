ಆರ್ಬಿಐ ಮಾಜಿ ಗವರ್ನರ್ ರಘುರಾಮ್ ರಾಜನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಮೂವರು ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ಗಣ್ಯರು ಅಮೆರಿಕದ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ 'ದಿ ಫೆಡರಲ್ ರಿಸರ್ವ್'ನ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಕಾರ್ಯಪಡೆಗೆ ನೇಮಕಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ತಜ್ಞರು ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಹಣಕಾಸು ನೀತಿ, ದತ್ತಾಂಶ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ, ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿ ಅಮೆರಿಕದ ಆರ್ಥಿಕ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ರೂಪಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್: ಅಮೆರಿಕದ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆದ 'ದಿ ಫೆಡರಲ್ ರಿಸರ್ವ್'ನ ಹಣಕಾಸು ನೀತಿ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರವನ್ನು ಮರುಪರಿಶೀಲಿಸಲು ರಚಿಸಲಾಗಿರುವ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಕಾರ್ಯಪಡೆಗೆ ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (ಆರ್ಬಿಐ) ಮಾಜಿ ಗವರ್ನರ್ ರಘುರಾಮ್ ರಾಜನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಮೂವರು ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ಗಣ್ಯರು ನೇಮಕಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ದಿಲ್ಲಿ ಮೂಲದ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಅಮೆರಿಕನ್ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ರಾಜ್ ಚೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ನ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಆಶಾ ಶರ್ಮಾ ನೇಮಕಗೊಂಡಿರುವ ಇತರ ಇಬ್ಬರು ಭಾರತೀಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಫೆಡರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ನ ನೂತನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಕೆವಿನ್ ವಾರ್ಷ್ ಅವರು ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಐದು ವಿಶೇಷ ತಜ್ಞರ ಸಮಿತಿಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ್ದು, ಈ ಕಾರ್ಯಪಡೆಗಳ ಭಾಗವಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಗಣ್ಯರು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ಹಣಕಾಸು ನೀತಿಯ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ರೂಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
ಜಾಗತಿಕ ತಜ್ಞರ ದಂಡು
ಅಮೆರಿಕದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸಲು ಮತ್ತು ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಫೆಡ್ ನೀತಿಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ಜಗತ್ತಿನ ಹೆಸರಾಂತ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು, ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಜಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕರ್ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುಂಪನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಮಹತ್ವದ ಸಮಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನ ಮಾಜಿ ಗವರ್ನರ್ ಮೆರ್ವಿನ್ ಕಿಂಗ್, ವಾಲ್ಮಾರ್ಟ್ನ ಮಾಜಿ ಸಿಇಒ ಡೌಗ್ ಮೆಕ್ಮಿಲನ್, ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಥಾಮಸ್ ಸಾರ್ಜೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಸಿಲಿಕಾನ್ ವ್ಯಾಲಿಯ ಖ್ಯಾತ ಸಾಹಸೋದ್ಯಮ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆದಾರ (ವೆಂಚರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಸ್ಟ್) ಮಾರ್ಕ್ ಆಂಡ್ರಿಸೆನ್ ಅವರಂತಹ ದಿಗ್ಗಜರು ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ಸಾಧಕರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು
ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಆಂತರಿಕ ಸುಧಾರಣೆಗಾಗಿ ರಚಿಸಲಾದ ಐದು ಕಾರ್ಯಪಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ಮೂವರು ತಜ್ಞರಿಗೆ ವಿಭಿನ್ನ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ.
ರಘುರಾಮ್ ರಾಜನ್: ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ನೀತಿ ಕಾರ್ಯಪಡೆ
ಆರ್ಬಿಐ ಮಾಜಿ ಗವರ್ನರ್ ರಘುರಾಮ್ ರಾಜನ್ ಅವರು 'ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ನೀತಿ ಕಾರ್ಯಪಡೆ'ಯಲ್ಲಿ (Balance Sheet Policy Task Force) ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಹಾರ್ವರ್ಡ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞೆ ಕರೆನ್ ಡೈನನ್ ಮತ್ತು ಫೆಡರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ನ ಮಾಜಿ ಗವರ್ನರ್ ಜೆರೆಮಿ ಸ್ಟೈನ್ ಅವರು ರಾಜನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಫೆಡರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ನ ಪ್ರಸ್ತುತ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಆಡಳಿತದ ವೆಚ್ಚಗಳು, ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಈ ಸಮಿತಿಯ ಮುಖ್ಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಆಸ್ತಿ ಹಿಡುವಳಿಗಳು ಹಾಗೂ ಹಣಕಾಸು ನೀತಿಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಅವು ವಹಿಸುವ ಪಾತ್ರದ ಕುರಿತು ಈ ಸಮಿತಿ ಕೂಲಂಕಷವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸಲಿದೆ.
ರಾಜ್ ಚೆಟ್ಟಿ: ದತ್ತಾಂಶ (ಡೇಟಾ) ಸಮಿತಿಯ ಸಹ-ನೇತೃತ್ವ
ಹಾರ್ವರ್ಡ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಖ್ಯಾತ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ರಾಜ್ ಚೆಟ್ಟಿ ಅವರು 'ಡೇಟಾ ಟಾಸ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್'ನ (Data Task Force) ಸಹ-ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಜೊತೆಗೆ ವಾಲ್ಮಾರ್ಟ್ನ ಮಾಜಿ ಸಿಇಒ ಡೌಗ್ ಮೆಕ್ಮಿಲ್ಲನ್ ಮತ್ತು ಚಿಕಾಗೋ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಕೆವಿನ್ ಮರ್ಫಿ ಈ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಫೆಡರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ನ ನೀತಿ ನಿರ್ಧಾರಗಳಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗುವ ನೈಜ-ಪ್ರಪಂಚದ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕೇತಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಸಮಯೋಚಿತತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವತ್ತ ಈ ಗುಂಪು ಗಮನಹರಿಸುತ್ತದೆ. ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಚಲನಶೀಲತೆ, ಅಸಮಾನತೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಮಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು ದೊಡ್ಡ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ನೈಜ-ಸಮಯದ ದತ್ತಾಂಶಗಳನ್ನು (Real-time datasets) ಬಳಸುವಲ್ಲಿ ರಾಜ್ ಚೆಟ್ಟಿ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರವರ್ತಕರಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಆಶಾ ಶರ್ಮಾ: ಉತ್ಪಾದಕತೆ, ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು AI ಸಮಿತಿ
ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ನ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ಹಾಗೂ ಎಕ್ಸ್ಬಾಕ್ಸ್ನ ಸಿಇಒ ಆಗಿರುವ ಆಶಾ ಶರ್ಮಾ ಅವರು 'ಉತ್ಪಾದಕತೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಕಾರ್ಯಪಡೆ'ಯಲ್ಲಿ (Productivity and Employment Task Force) ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಇವರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಹೂಡಿಕೆದಾರ ಮಾರ್ಕ್ ಆಂಡ್ರೀಸೆನ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಫೋರ್ಡ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಐ ಜೋನ್ಸ್ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI) ಸೇರಿದಂತೆ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು ದೇಶದ ಉತ್ಪಾದಕತೆ, ಉದ್ಯೋಗ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಒಟ್ಟಾರೆ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಬೀರುವ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಈ ಸಮಿತಿ ಮೌಲ್ಯೀಕರಿಸಲಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಫೆಡರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಆಧಾರಿತ ನೀತಿಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ನೆರವಾಗಲಿದೆ.
ಇತರೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಯಪಡೆಗಳು
ಉಳಿದಂತೆ ಫೆಡರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಇನ್ನುಳಿದ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೂ ತಜ್ಞರ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಿದೆ.
ಸಂವಹನ ಕಾರ್ಯಪಡೆ (Communication Task Force): ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯ ಅಥವಾ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಫೆಡರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ತನ್ನ ನೀತಿ ಚರ್ಚೆಗಳು ಮತ್ತು ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಹೇಗೆ ತಲುಪಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಸಮಿತಿ ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ಪೀಟರ್ ಆರ್ ಫಿಶರ್, ಅರ್ಮಿನಿಯೊ ಫ್ರಾಗ ಮತ್ತು ಮರ್ವಿನ್ ಕಿಂಗ್ ವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
ಹಣದುಬ್ಬರ ಚೌಕಟ್ಟುಗಳ ಕಾರ್ಯಪಡೆ (Inflation Frameworks Task Force): ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಣದುಬ್ಬರ ಉಂಟಾಗಲು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳೇನು ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಫೆಡ್ ಹೇಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಸಮಿತಿ ಪುನರ್ವಿಮರ್ಶಿಸಲಿದೆ. ಹಾರ್ವರ್ಡ್ನ ಗ್ರೆಗ್ ಮಾನ್ಕಿವ್, ನೊಬೆಲ್ ವಿಜೇತ ಥಾಮಸ್ ಸಾರ್ಜೆಂಟ್ ಮತ್ತು ವಿಲಿಯಂ ವೈಟ್ ಇದರ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
"ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಹೊಸ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ"
ಈ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರದ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಫೆಡರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆವಿನ್ ವಾರ್ಷ್, "ಬೆಲೆ ಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ಗರಿಷ್ಠ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಫೆಡರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಅಮೆರಿಕದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯು ಇಂದು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ನೀತಿ ವಿಧಾನಗಳು, ವಿಶ್ಲೇಷಣಾತ್ಮಕ ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಸುಧಾರಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಜಗತ್ತಿನ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮನಸ್ಸುಗಳು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಒಪ್ಪಿರುವುದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ. ಮುಂಬರುವ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಫೆಡ್ ಅನ್ನು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸುವುದೇ ನಮ್ಮ ನೇರ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ," ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಪಡೆಗಳು ಫೆಡರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲಿದ್ದು, ತಮ್ಮ ಸಂಶೋಧನೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳ ವರದಿಯನ್ನು 'ಫೆಡರಲ್ ಮುಕ್ತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಮಿತಿ'ಗೆ (FOMC) ಸಲ್ಲಿಸಲಿವೆ.