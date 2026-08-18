ದಿವಾಳಿಯಾದ ಅಮೆರಿಕದ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಏರ್ಲೈನ್ಸ್ನ ಆಂತರಿಕ ವ್ಯವಹಾರ ಡೇಟಾ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸ್ವತ್ತುಗಳನ್ನು ಗೂಗಲ್ $10 ಮಿಲಿಯನ್ಗೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಖರೀದಿಸಿದೆ. ತನ್ನ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI) ಮಾದರಿಗಳ ತರಬೇತಿಗಾಗಿ ಈ ಡೇಟಾವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದು, ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಗುರುತಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಈ ಒಪ್ಪಂದದಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೊರಗಿಡಲಾಗಿದೆ.
ದಿವಾಳಿಯಾದ ಅಮೆರಿಕದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದ 'ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಏರ್ಲೈನ್ಸ್' ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆಂತರಿಕ ವ್ಯವಹಾರ ಡೇಟಾ ಹಾಗೂ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸ್ವತ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ ಒಡೆತನದ ಗೂಗಲ್ $10 ಮಿಲಿಯನ್ (ಸುಮಾರು ₹95 ಕೋಟಿ) ಯಶಸ್ವಿ ಬಿಡ್ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. ತನ್ನ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಮಾದರಿಗಳ ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಈ ಡೇಟಾವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ಗೂಗಲ್ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.
ಹರಾಜು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ಅನುಮೋದನೆ
ಸುಮಾರು $8.1 ಬಿಲಿಯನ್ ಸಾಲದ ಹೊರೆಯಿಂದಾಗಿ ಈ ವರ್ಷದ ಮೇ 2 ರಂದು ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಏರ್ಲೈನ್ಸ್, 17,000 ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸಿ ಅಧ್ಯಾಯ 11 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ದಿವಾಳಿತನ ಘೋಷಿಸಿತ್ತು. ಇದರ ಭಾಗವಾಗಿ ನಡೆದ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಗೂಗಲ್ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮೊತ್ತದ ಬಿಡ್ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ, $7.5 ಮಿಲಿಯನ್ ಬಿಡ್ ಸಲ್ಲಿಸಿದ 'ಮರ್ಕಾರ್' (Mercor) ಎಂಬ AI ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 19 ರಂದು ನಡೆಯಲಿರುವ ಯುಎಸ್ ದಿವಾಳಿತನ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಅಂತಿಮ ಅನುಮೋದನೆ ಸಿಗಲಿದೆ.
ವ್ಯವಹಾರ ಡೇಟಾಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆ?
ಗೂಗಲ್ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಈ ಬೃಹತ್ ಡೇಟಾಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಆಂತರಿಕ ದಾಖಲೆಗಳು ಹಾಗೂ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಸ್ವತ್ತುಗಳು ಸೇರಿವೆ. 100 ಮಿಲಿಯನ್ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಉದ್ಯೋಗಿ ಇಮೇಲ್ಗಳು, 500 ಮಿಲಿಯನ್ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಟೀಮ್ಸ್ ಚಾಟ್ಗಳು, ಸ್ಪ್ರೆಡ್ಶೀಟ್ಗಳು, ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ಗಳು ಹಾಗೂ ವಿಮಾನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ದಾಖಲೆಗಳು. ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು, ಹೆಚ್ಆರ್ ದಾಖಲೆಗಳು, ಆಡಿಟಿಂಗ್, ಆದಾಯ ದತ್ತಾಂಶ, ವಂಚನೆ ತಡೆ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಯೋಜನೆಗಳು. 7.2 ಬಿಲಿಯನ್ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿ ವಿಮಾನ ದತ್ತಾಂಶಗಳು, 2008 ರವರೆಗಿನ 7.5 ಬಿಲಿಯನ್ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ವಹಿವಾಟು ದಾಖಲೆಗಳು ಹಾಗೂ ಟಿಕೆಟ್ ಬೆಲೆ ನಿಗದಿಯ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಡೇಟಾ. 30 ಮಿಲಿಯನ್ ಸಾಲುಗಳ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಕೋಡ್, ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ಗಳು ಮತ್ತು 1986 ರವರೆಗಿನ 1,75,000 ಉದ್ಯೋಗಿ ದಾಖಲೆಗಳು ಇದೆ.
ಗೌಪ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಭದ್ರತೆ
ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಭದ್ರತೆಯ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಆಗಸ್ಟ್ 14 ರಂದು ಸಲ್ಲಿಸಲಾದ ಮಾರಾಟ ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಏರ್ಲೈನ್ಸ್ನ 97.5 ಮಿಲಿಯನ್ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಪ್ರೊಫೈಲ್ಗಳು ಹಾಗೂ 'ಫ್ರೀ ಸ್ಪಿರಿಟ್' ಲಾಯಲ್ಟಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂನ 50.2 ಮಿಲಿಯನ್ ವೈಯಕ್ತಿಕ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಈ ಮಾರಾಟದಿಂದ ಹೊರಗಿಡಲಾಗಿದೆ. ಗೂಗಲ್ ಕೈಸೇರುವ ಮುನ್ನವೇ ಎಲ್ಲಾ ಡೇಟಾಗಳಿಂದ 'ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಬಹುದಾದ ಮಾಹಿತಿ'ಯನ್ನು (PII) ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೂಲಕ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಈ ಡೇಟಾವನ್ನು AI ತರಬೇತಿಗೆ ಬಳಸಿದರೂ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಇದನ್ನು ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಗೂಗಲ್ ಖಾತರಿಪಡಿಸಿದೆ.
ಗೂಗಲ್ಗೆ ಸಿಗದ ಡೇಟಾ ಮತ್ತು ನಿಯಮಗಳು:
ಗೂಗಲ್ಗೆ 97.5 ಮಿಲಿಯನ್ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಪ್ರೊಫೈಲ್ಗಳು ಮತ್ತು ಅಂದಾಜು 50.2 ಮಿಲಿಯನ್ ಫ್ರೀ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಲಾಯಲ್ಟಿ ದಾಖಲೆಗಳು ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಏರ್ಲೈನ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಹಕ್ಕೊಂದನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಅದರಂತೆ, ಆತಿಥ್ಯ ಅಥವಾ ಪ್ರಯಾಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಇತರ ಖರೀದಿದಾರರಿಗೆ ತನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರ ಪಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ವರ್ಷದಿಂದ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿದ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಖರ್ಚಿನ ವಿವರಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಏರ್ಲೈನ್ಸ್ ಬಳಿಯೇ ಇರಲಿದೆ.
ಗೂಗಲ್ ಖರೀದಿಸದೇ ಇರುವ ಮಾಹಿತಿಗಳು
ಈ ಹರಾಜಿನ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಗೂಗಲ್ ತಾನು ಏನನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಬಿಸಿನೆಸ್ ಇನ್ಸೈಡರ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ ಗೂಗಲ್ ವಕ್ತಾರರು, ಕಂಪನಿಯು ಕೇವಲ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆಂತರಿಕ ಡೇಟಾ ಮತ್ತು ಕಸ್ಟಮ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದೆಯೇ ಹೊರತು, ಗ್ರಾಹಕರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿವರಗಳು ಅಥವಾ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಡೇಟಾವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಮುನ್ನ ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ (Third party) ಮೂಲಕ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಬಹುದಾದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನೂ (PII) ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಸ್ಕ್ರಬ್ (ಅಳಿಸಿಹಾಕುವುದು/ಮರೆಮಾಡುವುದು) ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಗೂಗಲ್ ಹೇಳಿದೆ.
ಚುರುಕಿನ ಹರಾಜು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ
ಈ ಡೇಟಾವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ತೀವ್ರ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಏರ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು. ಗೂಗಲ್ ತನ್ನ ಬಿಡ್ ಅನ್ನು $5 ಮಿಲಿಯನ್ನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ಎದುರಾಳಿಯಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ 'ಮರ್ಕಾರ್' ಎಂಬ AI ಡೇಟಾ ಸಂಸ್ಥೆಯು $5.2 ಮಿಲಿಯನ್ ಬಿಡ್ ಮಾಡಿತಲ್ಲದೆ, ಕಚ್ಚಾ ಡೇಟಾವನ್ನು ತನಗೆ ಮೊದಲು ನೀಡಿ, ತಾನೇ ಅದನ್ನು ಅನಾಮಧೇಯಗೊಳಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದರೆ $7 ಮಿಲಿಯನ್ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಆಫರ್ ನೀಡಿತು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ಗೂಗಲ್ $10 ಮಿಲಿಯನ್ ಬಿಡ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಈ ಹರಾಜನ್ನು ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ಮರ್ಕಾರ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು $7.5 ಮಿಲಿಯನ್ ಬಿಡ್ನೊಂದಿಗೆ ಎರಡನೇ ಪರ್ಯಾಯ ಖರೀದಿದಾರನಾಗಿ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದೆ.