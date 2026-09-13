ಗೋವಾ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಕಾವು ರಂಗೇರಿದೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ 2027ರ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಈಗಲೇ ಪೋಸ್ಟರ್ ವಾರ್ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಹಾಗೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಪರ್ಯಾಯ ಎಂದೇ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಆಪ್ ಹಾಗೂ ಜಿಎಫ್ಪಿ ಹಾಕಿರುವ ಪೋಸ್ಟರ್ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ.
ಗೋವಾ(ಸೆ.13): ಸದಾ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಂದ ತುಂಬಿರುವ ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿದೆ. 2027ರ ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಗೋವಾ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ರಾಜಕೀಯ ವಾಕ್ಸಮರ, ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಟ್ರೆಂಡ್ ಆರಂಭಗೊಂಡಿದೆ. ಮುಂಬರುವ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಮುನ್ನ ಗೋವಾದ ರಾಜಕೀಯ ಭೂಪಟದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಬದಲಾವಣೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸುತ್ತಿವೆ. ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಾರ್ಟಿ (ಆಪ್) ಮತ್ತು ಗೋವಾ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ (ಜಿಎಫ್ಪಿ) ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಹಾಕಿದ ಪೋಸ್ಟರ್ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಲ ಮೂರನೇ ರಾಜಕೀಯ ಪರ್ಯಾಯದ ಸಾಧ್ಯತೆಯ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಪೋಸ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ನೇರ ಸಂದೇಶವಿದೆ:
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ನಿಮಗೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ವಂಚಿಸಿವೆ. ಮೂರನೇ ಬಾರಿ ಅವರನ್ನು ವಂಚಿಸಲು ಬಿಡಬೇಡಿ ಎಂದು ಕರೆ ನೀಡುವ ಪೋಸ್ಟರ್ ಇದು. ಈ ಘೋಷಣೆಯು ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಆಪ್ ಮತ್ತು ಜಿಎಫ್ಪಿಯನ್ನು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಬಿಜೆಪಿ-ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಪರ್ಯಾಯ ಪಾರ್ಟಿ ಎಂದೇ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಈ ಅಭಿಯಾನದಿಂದ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಶ್ನೆ: ಗೋವಾವು ಪ್ರತಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಡುವೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೇ ಅಥವಾ 2027ಕ್ಕೆ ಮುನ್ನ ಪ್ರಬಲ ಸ್ಥಳೀಯ, ಬಿಜೆಪಿ-ಅಲ್ಲದ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್-ಅಲ್ಲದ ಮೈತ್ರಿಕೂಟ ಗೋವಾ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತಾ ಅನ್ನೋ ಚರ್ಚೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ.
ಆಪ್ ಮತ್ತು ಜಿಎಫ್ಪಿ ಮೂರನೇ ರಂಗದ ಕಥನ
ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಗೋವಾದ ಚುನಾವಣಾ ರಾಜಕೀಯವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿಗಳ ಸುತ್ತ ಸುತ್ತುತ್ತಿದೆ. ಆದರೂ ಇತ್ತೀಚಿನ ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪಕ್ಷಗಳು ಮತ್ತು ಹೊಸ ರಾಜಕೀಯ ಆಟಗಾರರು ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದ್ದಾರೆ. ಮತಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ಆಪ್ ಹಾಗೂ ಜಿಎಫ್ಪಿ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಿಂಗ್ ಮೇಕರ್ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ.
2022ರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಆಪ್ ಎರಡು ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದು ಸುಮಾರು 6.77% ಮತಗಳ ಪಾಲನ್ನು ಪಡೆದಿತ್ತು. ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಶಾಸಕರಿದ್ದಾರೆ - ಬೆನೌಲಿಮ್ನ ವೆಂಜಿ ವೀಗಾಸ್ ಮತ್ತು ವೆಲಿಮ್ನ ಕ್ರೂಜ್ ಸಿಲ್ವಾ. ಗೋವಾ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ವಿಜಯ್ ಸರ್ದೇಸಾಯಿ ಫತೋರ್ಡಾ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತಾರೆ.
ದಕ್ಷಿಣ ಗೋವಾ ಪ್ರಮುಖ ಕದನ ಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಬಹುದು
ಸಂಭಾವ್ಯ ಆಪ್-ಜಿಎಫ್ಪಿ ಸಮೀಕರಣವು ದಕ್ಷಿಣ ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯವಿದೆ. ಆಪ್ನ ಇಬ್ಬರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಶಾಸಕರು ದಕ್ಷಿಣ ಗೋವಾದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ದೇಸಾಯಿ ಕೂಡ ದಕ್ಷಿಣ ಗೋವಾ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಆಪ್ ಉತ್ತರ ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸಂಘಟನಾತ್ಮಕ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಇದು 2027ರ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಮುನ್ನ ಪಕ್ಷವು ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ವ್ಯಾಪಕ ಪಾದಚಾರಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಬಹುದೇ ಎಂಬ ಊಹಾಪೋಹಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಆಪ್-ಜಿಎಫ್ಪಿ ಮೈತ್ರಿ ಗೋವಾದ ಚುನಾವಣಾ ಸಮೀಕರಣವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆಯೇ?
ಆಪ್ ಮತ್ತು ಜಿಎಫ್ಪಿ ಎರಡೂ ಪಕ್ಷಗಳು ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಿಂದ ರಾಜಕೀಯ ದೂರವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿವೆ. ಆಪ್ ಉದ್ಯೋಗ, ಪರಿಸರ, ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಯ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತಲೇ ಇದೆ.
ಗೋವಾ ಫರ್ಸ್ಟ್ ಎಂಬ ವೇದಿಕೆಯಂತಹ ಸಂಭಾವ್ಯ ವಿಸ್ತೃತ ರಾಜಕೀಯ ಒಪ್ಪಂದದ ಕುರಿತು ಆಪ್ ಮತ್ತು ಜಿಎಫ್ಪಿ ನಡುವೆ ಚರ್ಚೆಗಳ ವರದಿಗಳು ಊಹಾಪೋಹಗಳನ್ನು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿಸಿವೆ .ಎರಡೂ ಪಕ್ಷಗಳು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಸೀಟ್ ಹಂಚಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, 2027ರ ಚುನಾವಣೆಯು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಬಿಜೆಪಿ ವಿರುದ್ಧ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕದನಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು.
ಗೋವಾ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಕಾವು
ಜಂಟಿ ಪೋಸ್ಟರ್ ಮತದಾನಕ್ಕೆ ಬಹು ಮುನ್ನವೇ ಈ ಮೂರನೇ ಆಯ್ಕೆಯ ಕಥನವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನದ ಭಾಗವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳುಗಳು ಆಪ್ ಮತ್ತು ಜಿಎಫ್ಪಿ ತಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ಸಮನ್ವಯವನ್ನು ಸಂಘಟಿತ ಮೈತ್ರಿಕೂಟವನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಬಲ್ಲವೇ ಮತ್ತು ಗೋವಾದಾದ್ಯಂತ ತಮ್ಮ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಚುನಾವಣಾ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಬಲ್ಲವೇ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತವೆ.
ಫೆಬ್ರವರಿ 2027ರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಇನ್ನೂ ತಿಂಗಳುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದ್ದರೂ, ಗೋವಾದ ರಾಜಕೀಯ ಕದನವು ಈಗಾಗಲೇ ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲು ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ನಂಬಲರ್ಹ ಮೂರನೇ ರಂಗದ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವಿಕೆಯು ವೀಕ್ಷಿಸಬೇಕಾದ ಪ್ರಮುಖ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಬಹುದು