ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಇಮೇಜಿಂಗ್ ಆವಿಷ್ಕಾರ, ಕ್ರಿಯೇಟರ್ಸ್ ಕೇಂದ್ರಿತ ಅನುಭವಗಳ ಮೂಲಕ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪೋ ಫೋನ್ ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಭಾರತಕ್ಕೆಂದೇ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಿದ್ಧಗೊಂಡ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಇಮೇಜಿಂಗ್ ಅನುಭವದ ಒಪ್ಪೋ ಇದೀಗ ನೆಚ್ಚಿನ ಫೋನ್ ಆಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ.
ಭಾರತದ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯು ಈಗ ಒಂದು ಹೊಸ ಮೈಲಿಗಲ್ಲಿಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡುತ್ತಿದೆ. ಐಡಿಸಿ (IDC) ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, 2026ರ ಮೊದಲ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ (Q1 2026) ಈ ವಿಭಾಗವು ಶೇಕಡಾ 37 ರಷ್ಟು ಭರ್ಜರಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಕಂಡಿದೆ. ಇದು ಭಾರತದ ಗ್ರಾಹಕರು ಕೇವಲ ಮೊಬೈಲ್ ಸಾಧನಗಳಿಗಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಸಿಗುವ ಅದ್ಭುತ ಅನುಭವಗಳಿಗಾಗಿ ಹಣ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ಇಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳು ಎಂದರೆ ಕೇವಲ ಅವುಗಳ ತಾಂತ್ರಿಕ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು (Specifications) ಮಾತ್ರವಲ್ಲ. ಬಳಕೆದಾರರು ಈಗ ಯಾವುದೇ ಅಡಚಣೆಯಿಲ್ಲದ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ, ದೀರ್ಘಕಾಲದ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆ, ಬಲವಾದ ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಜೋಡಣೆ ಹಾಗೂ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸ, ಜೀವನ ಮತ್ತು ಸೃಜನಶೀಲತೆಗೆ ಪೂರಕವಾಗುವಂತಹ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿನ ಈ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಮೊದಲೇ ಗುರುತಿಸಿದ ಒಪ್ಪೋ (OPPO) ಸಂಸ್ಥೆಯು, ಕೇವಲ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ಶಿಪ್ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ತಯಾರಿಸುವುದನ್ನು ದಾಟಿ ಮುಂದೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದೆ. ತನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಸರಣಿ (Find X Series) ಮತ್ತು ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಮೂಲಕ, ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಗ್ರಾಹಕರ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಇಮೇಜಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಕ್ರಿಯೇಟರ್-ಸ್ನೇಹಿ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವತ್ತ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ಗಮನ ಹರಿಸಿದೆ.
ಭಾರತದ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 15.3 ರಷ್ಟು ಪಾಲನ್ನು ಹೊಂದುವ ಮೂಲಕ ಅಗ್ರ ಮೂರು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿರುವ ಒಪ್ಪೋ, ತನ್ನ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಇಮೇಜಿಂಗ್ ಆವಿಷ್ಕಾರ, ಕ್ರಿಯೇಟರ್ಸ್ ಕೇಂದ್ರಿತ ಅನುಭವಗಳು ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಗ್ರಾಹಕ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ತರುತ್ತಿದೆ.
ಭಾರತಕ್ಕೆಂದೇ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಿದ್ಧಗೊಂಡ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಇಮೇಜಿಂಗ್ ಅನುಭವ
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ವಿಭಾಗವು ಪ್ರಬುದ್ಧವಾಗುತ್ತಾ ಸಾಗಿದಂತೆ, ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮತ್ತು ಇಮೇಜಿಂಗ್ ಮೇಲಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಕೇವಲ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ದಾಟಿ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಅನುಭವದ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿವೆ. ಇದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, 'ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಎಕಾನಮಿ' (ವಿಡಿಯೋ/ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಿಸುವವರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ) ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವುದು ಜನರು ದಿನನಿತ್ಯ ಕಂಟೆಂಟ್ ಶೂಟ್ ಮಾಡುವ, ಎಡಿಟ್ ಮಾಡುವ ಮತ್ತು ಶೇರ್ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನವನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸಿದೆ.
ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಇಮೇಜಿಂಗ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪೋದ ಸಿದ್ಧಾಂತ ತುಂಬಾ ಸರಳವಾಗಿದೆ: ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಎಂಬುದು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ, ಯಾವುದೇ ಶ್ರಮವಿಲ್ಲದೆ ಮೂಡಿಬರಬೇಕು ಮತ್ತು ಇಂದಿನ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೋ ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿರಬೇಕು.
ಇದರ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದುವೇ 'ಲ್ಯುಮೋ ಇಮೇಜ್ ಇಂಜಿನ್' (LUMO Image Engine). ಇದು ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್, ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI) ಮತ್ತು ಇಮೇಜಿಂಗ್ ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸಿ, ವಿಭಿನ್ನ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲೂ ಅತ್ಯಂತ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾದ ಔಟ್ಪುಟ್ ನೀಡುವ ಒಪ್ಪೋದ ಸ್ವಂತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವಾಗಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ 'ಹ್ಯಾಸಲ್ಬ್ಲಾಡ್' (Hasselblad) ಜೊತೆಗಿನ ಒಪ್ಪೋದ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯು ಕೇವಲ ಚಿತ್ರದ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಅತ್ಯಂತ ನಿಕಟ ಮತ್ತು ನೈಜವಾದ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಭಾರತದ ದೃಶ್ಯ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಜನರ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಚರ್ಮದ ಬಣ್ಣವನ್ನು (Skin Tones) ಹಾಗೇ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಬದಲಾಗುವ ಬೆಳಕಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆ ಕ್ಷಣದ ನಿಜವಾದ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಮರುಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ.
ಕೇವಲ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗದೆ, ಒಪ್ಪೋ ಸಂಸ್ಥೆಯು ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಯೋಜನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಭಾರತದ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ಸ್ ಸಮೂಹವನ್ನು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಬೆಳೆಸುತ್ತಿದೆ. ಒಪ್ಪೋದ 'ಲ್ಯುಮೋ ಲ್ಯಾಬ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ' (LUMO Lab Program) ಭಾರತದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಜೋಸೆಫ್ ರಾಧಿಕ್, ಪ್ರಮುಖ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಇಮೇಜಿಂಗ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಂದಿದೆ. ಇದು ಭಾರತದ ವಿಭಿನ್ನ ದೃಶ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ನೈಜ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ಮರುರೂಪಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಡಿಸ್ಕವರಿ (Discovery) ವಾಹಿನಿಯೊಂದಿಗಿನ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ಮತ್ತು ಮೆಟಾ (Meta) ಹಾಗೂ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಜೊತೆಗಿನ 'ಲ್ಯುಮೋ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ' ಮೂಲಕ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಮತ್ತು ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ಸ್ಗೆ ಸೂಕ್ತ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ, ಸೃಜನಾತ್ಮಕ ಸವಾಲುಗಳು ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ವೇದಿಕೆಗಳ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಒಪ್ಪೋ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ ದೃಶ್ಯ ಕಥೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು (Visual Storytelling) ಸಬಲೀಕರಣಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪೋದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸಿದೆ.
ವಿವಿಧ ಶೈಲಿಯ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ಸ್ಗಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಇಮೇಜಿಂಗ್ ಅನುಭವ
ಒಪ್ಪೋದ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅನುಭವವು ಒಂದು ಸರಳ ನಂಬಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದೆ: ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಇಮೇಜಿಂಗ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಜನರ ಸೃಜನಶೀಲತೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೇ ಹೊರತು, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಜನ ಬದಲಾಗಬಾರದು.
ಈ ತತ್ವವು ಅವರ 'ಫೈಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಸರಣಿ'ಯಲ್ಲಿ (Find X Series) ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತದೆ. ನಿಖರತೆಯನ್ನು ಬಯಸುವ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಸುಧಾರಿತ ಸೃಜನಾತ್ಮಕ ನಿಯಂತ್ರಣ ಹಾಗೂ ತಡೆರಹಿತ ಸುಲಭ ಅನುಭವದ ನಡುವೆ ಇದು ಸಮತೋಲನ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. 'ಫೈಂಡ್ ಎಕ್ಸ್9 ಆಲ್ಟ್ರಾ' (Find X9 Ultra) ಮತ್ತು 'ಫೈಂಡ್ ಎಕ್ಸ್9ಎಸ್' (Find X9s) ಪರಿಚಯದೊಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪೋ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ಸ್ಗಳ ವಿಭಿನ್ನ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ತನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಒಪ್ಪೋ ಫೈಂಡ್ ಎಕ್ಸ್9 ಆಲ್ಟ್ರಾ (OPPO Find X9 Ultra) ಮಾದರಿಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ನಿಖರತೆ ಮತ್ತು ಆಳವನ್ನು ಬಯಸುವ ವೃತ್ತಿಪರ ದರ್ಜೆಯ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ಸ್ಗಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಮಲ್ಟಿ-ಫೋಕಲ್ ಹ್ಯಾಸಲ್ಬ್ಲಾಡ್ ಟ್ಯೂನ್ಡ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್, ವಿವರವಾದ ಫ್ರೇಮಿಂಗ್ಗಾಗಿ ಹೈ-ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸ, ಸಂಗೀತ ಕಚೇರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಕಡಿಮೆ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲೂ ಸ್ಥಿರವಾದ ಲಾಂಗ್-ರೇಂಜ್ ಶಾಟ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯಲು ಶಕ್ತಿಯುತ ಟೆಲಿಫೋಟೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. 100W SUPERVOOC ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಲ್ಯುಮೋ ಇಮೇಜ್ ಇಂಜಿನ್ ಇದರ ವೀಡಿಯೊ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಸುಗಮಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ, ಒಪ್ಪೋ ಫೈಂಡ್ ಎಕ್ಸ್9ಎಸ್ (OPPO Find X9s) ಔಟ್ಪುಟ್ ಗುಣಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ಸರಳತೆಯ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ 50 ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ನ ಟ್ರಿಪಲ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸಿಸ್ಟಮ್ ದಿನನಿತ್ಯದ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪೋರ್ಟ್ರೇಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಜೂಮ್ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಹ್ಯಾಸಲ್ಬ್ಲಾಡ್ ಟ್ಯೂನ್ಡ್ ಪೋರ್ಟ್ರೇಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು 4K ಡಾಲ್ಬಿ ವಿಷನ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ತಕ್ಷಣವೇ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಪಾಲಿಶ್ಡ್ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಇದು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಈ ಲೈನ್ಅಪ್ ಒಪ್ಪೋದ ಸ್ಪಷ್ಟ ದಿಸೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ - ಅಂದರೆ ಇಂದಿನ ಆಧುನಿಕ ಇಮೇಜಿಂಗ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಸುಲಭವಾಗಿ, ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮತ್ತು ಜನರು ಇಂದು ಕಂಟೆಂಟ್ ಶೇರ್ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ರೂಪಿಸುವುದು.
ಬಲವಾದ ಆಫ್ಟರ್-ಸೇಲ್ಸ್ ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಮೂಲಕ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅನುಭವ
ಒಪ್ಪೋದ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅನುಭವವು ಕೇವಲ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳಿಗಷ್ಟೇ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ, ಅದು ಅತ್ಯಂತ ಬಲವಾದ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹವಾದ ಮಾರಾಟದ ನಂತರದ ಸೇವೆಗೂ (After-Sales Ecosystem) ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ. ಗ್ರಾಹಕರ ಇಡೀ ಬಳಕೆಯ ಜರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆ, ಸುಲಭ ಲಭ್ಯತೆ ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಭಾರತದ 500ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ನಗರಗಳಲ್ಲಿ 600 ಸಕ್ರಿಯ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು (Service Centers) ಹೊಂದುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು 19 ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಒಪ್ಪೋ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ವ್ಯಾಪಕ ಮತ್ತು ನಂಬಿಕಸ್ಥ ಸೇವೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ.
ಅವರ 'ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಂಟರ್ 3.0 ಪ್ರೊ' (Service Center 3.0 Pro) ಈ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸೇವೆಯ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗದ ಪರಿಹಾರ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆಯಿಲ್ಲದ, ಅತ್ಯಂತ ಆರಾಮದಾಯಕ ಸೇವಾ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಒದಗಿಸುವತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸಿದೆ. ಗ್ರಾಹಕರು ಒಪ್ಪೋ ಬಳಸುವ ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲೂ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ನ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.
ಭಾರತದ ಮುಂದಿನ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅನುಭವದ ನಿರ್ಮಾಣ
ಒಪ್ಪೋ ಪಾಲಿಗೆ 'ಪ್ರೀಮಿಯಂ' ಎಂಬುದು ಕೇವಲ ಒಂದು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾದದ್ದಲ್ಲ - ಅದು ಪರಸ್ಪರ ಜೋಡಣೆಗೊಂಡಿರುವ ಒಟ್ಟು ಅನುಭವಗಳಿಂದ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತದೆ. ವಿನ್ಯಾಸ, ಇಮೇಜಿಂಗ್, ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ, ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI), ಬ್ಯಾಟರಿ ಆವಿಷ್ಕಾರ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಸೇವೆಯನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ತರುವ ಮೂಲಕ ಒಪ್ಪೋ ಭಾರತಕ್ಕಾಗಿ ತನ್ನ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಇಂದಿನ ಜನರು ಬದುಕುವ ಮತ್ತು ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುವ ಶೈಲಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ.