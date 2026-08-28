ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 10ಕ್ಕೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಸಿಟಿ ಫ್ಲೈಓವರ್ ಮತ್ತು ಅತ್ತಿಬೆಲೆ ಟೋಲ್ ಪ್ಲಾಜಾಗಳ ಗುತ್ತಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಟೋಲ್ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವುದು, ಮುಂದುವರಿಸುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಎನ್ಹೆಚ್ಎಐ ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿವೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು (ಆ.28): ಸಿಲ್ಕ್ ಬೋರ್ಡ್ನಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಸಿಟಿ ನಡುವಿನ 9.9 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ಫ್ಲೈಓವರ್ (ಎಲೆವೇಟೆಡ್ ರಸ್ತೆ) ಹಾಗೂ ಅತ್ತಿಬೆಲೆ ಟೋಲ್ ಪ್ಲಾಜಾಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದ ಗುತ್ತಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದವು (Concession Agreement) ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 10ಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಟೋಲ್ ಸಂಗ್ರಹ ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕೇ ಅಥವಾ ಬೇಡವೇ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಂದ್ರ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಹೆದ್ದಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ (MoRTH) ಹಾಗೂ ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (NHAI) ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಮುಂದಾಗಿವೆ.
ಕರ್ನಾಟಕ-ತಮಿಳುನಾಡು ಗಡಿಯತ್ತ ಸಾಗುವ ಬೆಂಗಳೂರು-ಹೊಸೂರು ಕಾರಿಡಾರ್ನ ಭಾಗವಾಗಿರುವ ಈ ಮೇಲ್ಸೇತುವೆಯು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಸಿಟಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ಎನ್ಹೆಚ್ಎಐ ಮುಂದೆ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಮುಖ ಆಯ್ಕೆಗಳಿವೆ.
- ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಸಿಟಿ ಹಾಗೂ ಅತ್ತಿಬೆಲೆ ಟೋಲ್ ಪ್ಲಾಜಾಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಲಿ ಇರುವ ಟೋಲ್ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸುವುದು.
- ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ಎನ್ಹೆಚ್ಎಐ ಏಜೆನ್ಸಿಯೊಂದರ ಮೂಲಕ ಟೋಲ್ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ತಾನೇ ಮುಂದುವರಿಸುವುದು.
- ಈ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಹೊರಗಿಟ್ಟು (Denotify), ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಗೆ (PWD) ಹಸ್ತಾಂತರಿಸುವುದು.
- ನಿಯಮಾವಳಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಕನಿಷ್ಠ ಅಂತರ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲು ಒಂದು ಟೋಲ್ ಪ್ಲಾಜಾವನ್ನು ಬೇರೆಡೆಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವುದು.
ಟೋಲ್ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಪ್ರಸ್ತಾಪ
ಎನ್ಹೆಚ್ಎಐ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ದಿಸೆಯಲ್ಲಿರುವ ಎರಡು ಟೋಲ್ ಪ್ಲಾಜಾಗಳ ನಡುವೆ ಕನಿಷ್ಠ 60 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಂತರವಿರಬೇಕು. ಆದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಸಿಟಿ ಮತ್ತು ಅತ್ತಿಬೆಲೆ ಟೋಲ್ ಪ್ಲಾಜಾಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅತ್ತಿಬೆಲೆ ಟೋಲ್ ಪ್ಲಾಜಾವನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ, ಕೃಷ್ಣಗಿರಿ ಬಳಿ ಟೋಲ್ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವಾಲಯದ ಟೋಲ್ ಸಮಿತಿಯು ಈ ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಅಂತಿಮ ತೀರ್ಮಾನ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.
ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ ಸಂಸ್ಥೆ ಪಟ್ಟು
ಕೋವಿಡ್-19 ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಹಾಗೂ ಇತರ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಟೋಲ್ ಸಂಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಟೋಲ್ ಅವಧಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಸ್ವತಂತ್ರ ತಜ್ಞರ ಸಂಧಾನ ಸಮಿತಿ (CCIE) ಮುಂದೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ವಾಣಿಜ್ಯ ವಾಹನ ಮಾಲೀಕರು ಹಾಗೂ ನಿವಾಸಿಗಳು ಟೋಲ್ ನೀಡಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದರಿಂದ ತಮಗೆ ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿದ್ದು, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಪರಿಹಾರವನ್ನೂ ಕೋರಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಟೋಲ್ ಸಂಗ್ರಹದ ಅವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆಯು ಈ ಹಕ್ಕುಪತ್ರಗಳ (Claims) ನಿರ್ಧಾರದ ಮೇಲೂ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ.
BOT ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿದ್ದ ಯೋಜನೆ
ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಎನ್ಹೆಚ್ಎಐ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಸಿಟಿಯ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್, ವಿಪ್ರೋದಂತಹ ಕಂಪನಿಗಳು ತಲಾ ₹100 ಕೋಟಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿ ಈ ಯೋಜನೆ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದವು. ಆದರೆ ನಂತರ ಅದನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ಟು ಬಿಲ್ಡ್-ಆಪರೇಟ್-ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ (BOT) ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು. ಸೊಮಾ-ಎನ್ಸಿಸಿ-ಮಾಯ್ತಾಸ್ (Soma-NCC-Maytas) ಒಕ್ಕೂಟದ 'ಬೆಂಗಳೂರು ಎಲಿವೇಟೆಡ್ ಟೋಲ್ವೇ ಲಿಮಿಟೆಡ್' (BETL) ಸಂಸ್ಥೆಯು 2006ರಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಸುಮಾರು ₹990 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿತು. 2010ರ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಫ್ಲೈಓವರ್ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆಗೊಂಡಿತ್ತು. ವೆಚ್ಚ ಭರಿಸಲು ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳಿಗೂ ಟೋಲ್ ವಿಧಿಸಲಾಯಿತು.
ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಸಿಟಿ ಟೋಲ್ ಪ್ಲಾಜಾ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಐಟಿ ಹಬ್ ಹಾಗೂ ನಗರದ ದೈನಂದಿನ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಬಳಸಲ್ಪಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅತ್ತಿಬೆಲೆ ಟೋಲ್ ಪ್ಲಾಜಾ ಬೆಂಗಳೂರು, ಹೊಸೂರು ಹಾಗೂ ಚೆನ್ನೈ ನಡುವಿನ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸರಕು ಸಾಗಣೆ ವಾಹನಗಳ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ನೆರವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಸಿಟಿಯು ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ ಭಾಗವಾಗಿಯೇ ಬೆಳೆದಿರುವುದರಿಂದ ಟೋಲ್ ರದ್ದುಪಡಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದು ನಿವಾಸಿಗಳ ಆಗ್ರಹವಾಗಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ರಸ್ತೆ ಹಸ್ತಾಂತರವಾದರೆ, ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚಕ್ಕಾಗಿ ರಾಜ್ಯದ ನೀತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಟೋಲ್ ಮುಂದುವರಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯಾಗಿದ್ದ ದರಗಳು
2026ರ ಜುಲೈ 1ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಈ ಮಾರ್ಗದ ಟೋಲ್ ದರಗಳನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಮೇಲ್ಸೇತುವೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರು, ಜೀಪ್ಗಳಿಗೆ ಏಕಮುಖ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ₹65, ಬಹುಮುಖ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ₹100 ಹಾಗೂ ಮಾಸಿಕ ಪಾಸ್ಗೆ ₹1,960 ದರ ನಿಗದಿಯಾಗಿದೆ. ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳ ಮಾಸಿಕ ಪಾಸ್ಗೆ ₹785 ದರವಿದೆ. ಅತ್ತಿಬೆಲೆ ಟೋಲ್ನಲ್ಲಿ ಕಾರುಗಳಿಗೆ ಏಕಮುಖ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ₹40 ಹಾಗೂ ಬಹುಮುಖ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ₹60 ದರ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ.