ಇಂದಿನ ಜಾತಕ ಭವಿಷ್ಯ: ಆಗಸ್ಟ್ 27, 2026 ರ ಇಂದಿನ ಜಾತಕವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿ, ಹಣ, ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮೇಷ, ಕರ್ಕ, ಸಿಂಹ, ಕನ್ಯಾ, ಕುಂಭ ಮತ್ತು ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ದಿನ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡಿ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಇಂದು ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸವಾಲುಗಳು ಎದುರಾಗಬಹುದು. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬಾಸ್ ಜೊತೆ ವಾದ ಮಾಡುವುದು ನಿಮ್ಮ ಬಡ್ತಿ ಅಥವಾ ಇಮೇಜ್ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು, ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಗಮನ ಕೊಡಿ. ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವವರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ನಾಯಕರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುವ ಅವಕಾಶವಿರಬಹುದು.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ಇಂದು, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಮುಖ ಕೆಲಸಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವೂ ಸಹ ತೊಂದರೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಮಗು ಕೆಲಸದ ನಿಮಿತ್ತ ದೂರ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು, ಅದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಅನುಭವಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಪಾರ್ಟಿ ಅಥವಾ ಕೂಟ ನಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದ್ದು, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಹಳೆಯ ಕುಟುಂಬದ ಸಮಸ್ಯೆ ಮತ್ತೆ ಉದ್ಭವಿಸಿ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಅದು ಉಲ್ಬಣಗೊಳ್ಳಲು ಬಿಡಬೇಡಿ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ಇಂದು, ಇತರರ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾದ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು ನಿಮಗೆ ಉತ್ತಮ. ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಕ್ಕೂ ಇತರರನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಏರಿಳಿತಗಳು ಕ್ರಮೇಣ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯಿಂದ ನೀವು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು, ಅದನ್ನು ನೀವು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪೂರೈಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ
ಇಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಟಿಲವಾಗಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚಿದ ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡವು ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು, ಆದರೆ ತಾಳ್ಮೆ ಮತ್ತು ತಿಳುವಳಿಕೆಯಿಂದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಅಧ್ಯಯನದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಚಿಂತಿತರಾಗಬಹುದು. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಅವರ ಶಿಕ್ಷಕರು ಅಥವಾ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುವುದು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿಯ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ನೀವು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಮುಂದೂಡುವ ಬದಲು, ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮತ್ತು ಸಲಹೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಸಿಂಹ:
ಇಂದು ನಿಮಗೆ ಮಿಶ್ರ ದಿನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ನೀವು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತೀರಿ, ಮತ್ತು ವಿದೇಶಿ ಸಂಬಂಧಿತ ಯೋಜನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಸಿಗಬಹುದು. ಹೊಸ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸಬಹುದಾದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಬಹುದು. ತಾಳ್ಮೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಧಾರಗಳಿಗೆ ಆತುರಪಡಬೇಡಿ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ :
ಇಂದು, ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಹಾರದ ಬಲವಾದ ಸೂಚನೆಗಳಿವೆ. ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯು ಹಣಕಾಸಿನ ಲಾಭದೊಂದಿಗೆ ಸುಧಾರಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ನೀವು ಪೂರ್ವಜರ ಆಸ್ತಿಯಿಂದ ಲಾಭ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಒಡಹುಟ್ಟಿದವರ ಬೆಂಬಲವು ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಹಿಂದಿನ ದ್ವೇಷಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಆರಂಭವನ್ನು ನೀಡುವುದು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನೀವು ಯಾವುದೋ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಆತಂಕವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು.
ತುಲಾ ರಾಶಿ:
ಇಂದು, ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಸೇವೆ, ದಾನ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳತ್ತ ಆಕರ್ಷಿತವಾಗುತ್ತದೆ. ಪೂಜೆ ಅಥವಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಅವಕಾಶ ನಿಮಗೆ ಸಿಗಬಹುದು, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಶಾಂತಿ ತರುತ್ತದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಾತಾವರಣ ಬೆಳೆಯಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನಿಮ್ಮ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉದ್ಭವಿಸಬಹುದು. ಅದನ್ನು ವಾದವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಬದಲು, ಶಾಂತ ಸಂಭಾಷಣೆಯ ಮೂಲಕ ಅವುಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ :
ಇಂದು, ನೀವು ಆಸ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಹೊಸ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಕೆಲಸವೂ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಸಂಬಂಧಿಕರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುವುದು ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸಂತೋಷವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ, ನಿಮ್ಮ ಬೆಲೆಬಾಳುವ ವಸ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಧನು ರಾಶಿ:
ಇಂದು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ದಿನವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿಗೆ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಉದ್ಭವಿಸಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಜನರನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಿದ ನಂತರವೇ ಯಾರನ್ನಾದರೂ ನಂಬಿರಿ. ನೀವು ಯಾವುದಾದರೂ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಗೊಂದಲಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಸಲಹೆಯು ತುಂಬಾ ಉಪಯುಕ್ತವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗುವ ಪ್ರಮುಖ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀವು ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಮಕರ ರಾಶಿ :
ಇಂದು, ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳದ ಲಕ್ಷಣಗಳಿವೆ, ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಲಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಪುನರಾವರ್ತಿತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಹಿಂದಿನ ತಪ್ಪುಗಳಿಂದ ಕಲಿಯುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾರಿಗೂ ಹಣವನ್ನು ಸಾಲವಾಗಿ ನೀಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಲಾಭದ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ :
ಇಂದು ನಿಮ್ಮ ಅಗತ್ಯಗಳು ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ, ನಿಮ್ಮ ವೆಚ್ಚಗಳು ಸಹ ವೇಗವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಬಜೆಟ್ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದು ಬುದ್ಧಿವಂತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಯಾರಿಗಾದರೂ ಹಣವನ್ನು ಸಾಲವಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದರೆ, ಮರುಪಾವತಿ ವಿಳಂಬವಾಗಬಹುದು, ಆದ್ದರಿಂದ ಇದೀಗ ಆ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಏನೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಮತ್ತು ತಂತ್ರವು ನಿಮ್ಮ ವಿರೋಧಿಗಳ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ವಿಫಲಗೊಳಿಸಬಹುದು.
ಮೀನ ರಾಶಿ:
ಇಂದು, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಬೇಕು. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ನೀವು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಉಳಿತಾಯವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ನೀವು ಹೊಸ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸಹ ಮಾಡಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀಡಿದ ಯಾವುದೇ ಭರವಸೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು, ಏಕೆಂದರೆ ಗಮನ ಬೇರೆಡೆ ಸೆಳೆಯುವುದು ಅವರ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಬಹುದು.