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- Main Door Vastu: ಹಣದ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಡುತ್ತಿದೆಯಾ? ಮನೆಯ ಮುಖ್ಯದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ಈ ತಪ್ಪು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಾ ನೋಡಿ
Main Door Vastu: ಹಣದ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಡುತ್ತಿದೆಯಾ? ಮನೆಯ ಮುಖ್ಯದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ಈ ತಪ್ಪು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಾ ನೋಡಿ
ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರ, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆಯೋ ಮಾಡುವ ಕೆಲವು ತಪ್ಪುಗಳು ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತರಬಹುದು. ಅದರಲ್ಲೂ ಮನೆಯ ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರದ ಮುಂದೆ ಕೆಲವು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಯೂ ಇಡಬಾರದು.
ಮುಖ್ಯದ್ವಾರದ ವಾಸ್ತು ಟಿಪ್ಸ್
ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಮನೆಯ ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರ ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರವಾದ ಸ್ಥಳ. ಮನೆಯೊಳಗೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ, ಬೆಳಕು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣವಾಯು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ಆಗಮನವೂ ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರದ ಮೂಲಕವೇ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ನಂಬಿಕೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಹೊಸ್ತಿಲು ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ, ಸುಂದರವಾಗಿರಬೇಕು. ಆದರೆ, ತಿಳಿಯದೆ ಬಾಗಿಲಿನ ಮುಂದೆ ಅಥವಾ ಎದುರಿಗೆ ಕೆಲವು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಇಡುವುದರಿಂದ ವಾಸ್ತು ದೋಷ ಉಂಟಾಗಿ, ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ಮನೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ. ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರದ ಬಳಿ ಇಡಬಾರದ ವಸ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಪಾಲಿಸಬೇಕಾದ ನಿಯಮಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ:
1. ಕಸದ ಬುಟ್ಟಿ:
ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರದ ಬಳಿ ಕಸದ ಬುಟ್ಟಿ ಇಟ್ಟರೆ ನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಕಸದಿಂದ ಬರುವ ದುರ್ವಾಸನೆ ಮತ್ತು ಕೀಟಗಳು ಮನೆಯೊಳಗೆ ಬಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ.
2. ಚೆಲ್ಲಾಪಿಲ್ಲಿಯಾದ ಚಪ್ಪಲಿಗಳು: ಹೊಸ್ತಿಲಿನ ಬಳಿ ಚಪ್ಪಲಿ, ಶೂಗಳನ್ನು ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತವಾಗಿ ಬಿಡಬಾರದು. ಅವುಗಳನ್ನು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಒಂದು ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಶೂ ರ್ಯಾಕ್ನಲ್ಲಿ ಇಡುವುದು ಉತ್ತಮ.
3. ಪೊರಕೆ ಮತ್ತು ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಸಾಮಗ್ರಿ:
ಪೊರಕೆ, ಮಾಪ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರದ ಬಳಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಾಣುವಂತೆ ಇಡುವುದು ಅಶುಭ. ಇವುಗಳನ್ನು ಯಾರಿಗೂ ಕಾಣದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು.
4. ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿರುವ ಪೀಠೋಪಕರಣ: ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದ ತಕ್ಷಣ ದೊಡ್ಡ ಕಪಾಟು ಅಥವಾ ಭಾರವಾದ ವಸ್ತುಗಳು ಎದುರಿಗೆ ಇರಬಾರದು. ಇವು ಮನೆಯೊಳಗೆ ಬರುವ ಶಕ್ತಿಯ ಹರಿವನ್ನು ಮತ್ತು ಓಡಾಟವನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತವೆ.
5. ಒಣಗಿದ ಗಿಡಗಳು:
ಹೊಸ್ತಿಲಿನ ಬಳಿ ಒಣಗಿದ ಗಿಡಗಳಿದ್ದರೆ ತಕ್ಷಣ ತೆಗೆದುಹಾಕಿ. ಅವುಗಳ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಹಸಿರಾಗಿ, ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರುವ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದರೆ ಮನೆಗೆ ಅಂದ ಮತ್ತು ಶುಭ.
6. ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಎದುರಾಗಿರುವ ಕನ್ನಡಿ: ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದ ತಕ್ಷಣ ಎದುರಿಗೆ ಕನ್ನಡಿ ಕಂಡರೆ, ಮನೆಯೊಳಗೆ ಬರುವ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯು ಕನ್ನಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಫಲಿಸಿ ಹೊರಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳುತ್ತದೆ.
7. ನೀರು ಸೋರುವುದು:
ಹೊಸ್ತಿಲಿನ ಬಳಿ ಪೈಪ್ನಿಂದ ನೀರು ಸೋರುವುದು ಅಥವಾ ನೀರು ನಿಲ್ಲುವುದು ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟ ಮತ್ತು ಅನೈರ್ಮಲ್ಯದ ಸಂಕೇತ. ಇಂತಹ ಸೋರಿಕೆಯನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಸರಿಪಡಿಸಬೇಕು.
8. ಹಾಳಾದ ಬಾಗಿಲು, ಹಿಡಿಕೆಗಳು: ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರದ ಬಾಗಿಲು ಶಬ್ದ ಮಾಡುವುದು, ಬೀಗ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡದಿರುವುದು ಅಥವಾ ಡೋರ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮುರಿದಿರುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ.
ಮುಖ್ಯದ್ವಾರ ಹೇಗಿರಬೇಕು?
ಮನೆಯ ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರದ ಬಳಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರಶಾಂತ ವಾತಾವರಣ ಇರಬೇಕು:
ಸಾಕಷ್ಟು ಬೆಳಕು ನೀಡುವ ದೀಪ ಅಥವಾ ಲೈಟ್ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ.
ಪ್ರತಿದಿನ ಸುಂದರವಾದ ರಂಗೋಲಿ, ತೋರಣ ಮತ್ತು ತಾಜಾ ಹೂವುಗಳಿಂದ ಹೊಸ್ತಿಲನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿ.
ಹಸಿರು ಗಿಡಗಳನ್ನು ಇಡುವುದರಿಂದ ಆಹ್ಲಾದಕರ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತದೆ.