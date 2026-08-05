YouTube Channel: ಹೊಸ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಶುರು ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ? ಹಣ ಗಳಿಸಲು ಎಷ್ಟು ವಾಚ್ ಟೈಮ್ ಬೇಕು?
ಈಗಂತೂ ಹಣ ಸಂಪಾದನೆಗೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ದಾರಿ. ಇದೊಂದು ಬಲಿಷ್ಠ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ. ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ತೆರೆದು ಹಣ ಗಳಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ, ಹೊಸ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ತೆರೆಯುವುದು ಹೇಗೆ? ಹಣ ಬರಲು ಎಷ್ಟು ವಾಚ್ ಟೈಮ್ ಬೇಕು? ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ.
ಹೊಸ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ತೆರೆಯುವುದು ಹೇಗೆ? ಹಣ ಬರಲು ಎಷ್ಟು ವಾಚ್ ಟೈಮ್ ಬೇಕು? ಇಂತಹ ಹಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಅನೇಕರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿವೆ.
ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಹೊಸ ಚಾನೆಲ್ ತೆರೆದು ಕೆರಿಯರ್ ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ, ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ.
ಅನೇಕರು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಆರಂಭಿಸಲು ಯೋಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಅವರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ನಿಯಮಗಳು ತಿಳಿದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಚಾನೆಲ್ ಆರಂಭಿಸಿದರೂ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ.
ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕುಳಿತು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮೂಲಕ ಹಣ ಗಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಚಾನೆಲ್ ಆರಂಭಿಸುವ ಮುನ್ನ ಈ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಕಲ್ಪನೆ ಇರುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.
ಮೊದಲ ಹಂತ: ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯ ಅಥವಾ ಕಂಟೆಂಟ್ ಯಾವುದು ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿ. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಆರಂಭಿಸುವ ಮುನ್ನ, ನೀವು ಯಾವ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ ಎನ್ನುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಅದು ಟೆಕ್ ರಿವ್ಯೂ, ವ್ಲಾಗಿಂಗ್, ಟ್ರಾವೆಲ್, ಕೋಚಿಂಗ್, ಅಡುಗೆ, ಶಿಕ್ಷಣ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯವಾಗಿರಬಹುದು.
ನೀವು ಯಾವ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕೊಡುವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೀರಿ ಎಂಬುದನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಯಾರು ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವುದು ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಕಂಟೆಂಟ್ ತಯಾರಿಸಲೂ ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ. ಮೊದಲು ಅಕೌಂಟ್ ತೆರೆದು, ನಂತರ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ.
ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಅಂಶಗಳು:
ಒಂದು ಗೂಗಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬಳಸಿ ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ತೆರೆಯಬಹುದು. ಚಾನೆಲ್ ಹೆಸರು, ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಚಿತ್ರ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾನರ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮೊದಲ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬಹುದು.
ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋದ ಕ್ವಾಲಿಟಿಗಿಂತಲೂ, ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡುವುದು ಹೆಚ್ಚು ಮುಖ್ಯ. ಅಂದರೆ, ನೀವು ಸತತವಾಗಿ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದರೆ, ವೀಕ್ಷಕರನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ.
ಮಾನಿಟೈಸೇಷನ್ಗೆ ಯಾವೆಲ್ಲಾ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಬೇಕು? ಈಗ ಅತಿ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಬರೋಣ—ಯಾವಾಗಿನಿಂದ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಿಂದ ಆದಾಯ ಶುರುವಾಗುತ್ತದೆ? ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂಗೆ (YPP) ಸೇರಲು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಎರಡು ದಾರಿಗಳಿವೆ.
ಮೊದಲ ದಾರಿ: ನಿಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 1,000 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಗಳು ಇರಬೇಕು ಮತ್ತು ಕಳೆದ 12 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 4,000 ಗಂಟೆಗಳ ಪಬ್ಲಿಕ್ ವಾಚ್ ಟೈಮ್ ಪೂರೈಸಬೇಕು.
ಎರಡನೇ ದಾರಿ: ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಮಾಡುವವರಿಗೆ, ಕಳೆದ 90 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ವಿಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 1 ಕೋಟಿ (10 ಮಿಲಿಯನ್) ವೀವ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ 1,000 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಗಳು ಇರುವುದು ಕಡ್ಡಾಯ.
ವ್ಯವಹಾರ (business ideas in kannada) , ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ (Banking News), ಹಣಕಾಸು, ಭಾರತೀಯ ಆರ್ಥಿಕತೆ, ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ, ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ, ಹೂಡಿಕೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನಿತರ ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚಿನ ಹಣಕಾಸಿನ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ನಲ್ಲಿ ಓದಿರಿ.