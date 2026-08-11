ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋ ಸೆಂಟರ್ (BGC Hospitals) ನ ಕನ್ನಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ 1 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಗಳನ್ನು ತಲುಪಿದೆ. ಈ ಚಾನೆಲ್ ಹೊಟ್ಟೆ, ಯಕೃತ್ತು, ಮತ್ತು ಇತರ ಜೀರ್ಣಾಂಗ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ತಲುಪಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು (ಆ.11): ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಆರೋಗ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣದ ಪ್ರಮುಖ ವೇದಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ,ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋ ಸೆಂಟರ್ (BGC Hospitals) ಮತ್ತೊಂದು ಗಮನಾರ್ಹ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ BGC Hospitals Kannada YouTube ಚಾನೆಲ್ 1 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು (100K+) ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ತಲುಪುವ ಮೂಲಕ ಜೀರ್ಣಾಂಗ (Gastroenterology) ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಪಿತವಾದ ಮೊದಲ ಕನ್ನಡ YouTube ಚಾನೆಲ್ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ.
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳ YouTube ಚಾನೆಲ್ಗಳು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು, ವೈದ್ಯರ ಪರಿಚಯ ಅಥವಾ ಜಾಹೀರಾತು ವಿಡಿಯೋಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ BGC Hospitals ತನ್ನ YouTube ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನು ಆರೋಗ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣದ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿಸಿ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹಾಗೂ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸರಳ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ತಲುಪಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಈ ಚಾನೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟೆ, ಜೀರ್ಣಾಂಗ, ಯಕೃತ್ತು (Liver), Pancreas, ಅಂತರಗಳು, ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಅಲ್ಸರ್, ಆಸಿಡ್ ರಿಫ್ಲಕ್ಸ್, ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್, ಪೈಲ್ಸ್, ಫಿಸ್ತುಲಾ, ಮಲಬದ್ಧತೆ, IBS, IBD ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಕುರಿತು ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಅರ್ಥವಾಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಆರೋಗ್ಯ ಜಾಗೃತಿ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ
ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಗಂಭೀರವಾಗುವ ಮೊದಲು ಸರಿಯಾದ ಮಾಹಿತಿ ದೊರಕಿದರೆ ಅನೇಕ ರೋಗಗಳನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯ. ಇದೇ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ BGC Hospitals ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಆರೋಗ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಿದೆ.
ಚಾನೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗುವ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರೋಗಗಳ ಲಕ್ಷಣಗಳು, ಕಾರಣಗಳು, ಚಿಕಿತ್ಸೆ, ಯಾವಾಗ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು, ಯಾವ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಅಗತ್ಯ, ಯಾವ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಅನುಸರಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ. ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪದಗಳನ್ನು ಸರಳ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಗ್ರಾಮೀಣ ಹಾಗೂ ನಗರ ಪ್ರದೇಶದ ಜನರಿಗೂ ಉಪಯುಕ್ತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಲುಪಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರಿಂದ ನೇರ ಮಾಹಿತಿ
ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅನೇಕ ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿಗಳು ಹರಿದಾಡುತ್ತಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. BGC Hospitals Kannada ಚಾನೆಲ್ನ ಪ್ರಮುಖ ವಿಶೇಷತೆಯೇ ಇದು.
ವೈದ್ಯರು ತಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಅನುಭವದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ರೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಣುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಜನರಲ್ಲಿ ಇರುವ ಅನಗತ್ಯ ಭಯ ಹಾಗೂ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣದ ಅಗತ್ಯ
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯ ಬಹುಪಾಲು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಥವಾ ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಆದರೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಮಾತೃಭಾಷೆಯಲ್ಲೇ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸುಲಭ.
ಈ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಮನಗಂಡು BGC Hospitals ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಜನರೂ ಸಹ ಇದರ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
BGC Hospitals ಬಗ್ಗೆ
ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋ ಸೆಂಟರ್ (BGC Hospitals) ಜೀರ್ಣಾಂಗ ಮತ್ತು ಯಕೃತ್ತಿನ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪರಿಣತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಾಗಿದೆ. ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋಎಂಟರಾಲಜಿ, ಹೆಪಟಾಲಜಿ, ಎಂಡೋಸ್ಕೋಪಿ, ಮಿನಿಮಲಿ ಇನ್ವೇಸಿವ್ ಸರ್ಜರಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಗ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಿದೆ.
ರೋಗಿ ಕೇಂದ್ರಿತ ಸೇವೆ, ಆಧುನಿಕ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಅನುಭವಿ ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರ ತಂಡದ ಮೂಲಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಜೀರ್ಣಾಂಗ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಆಸ್ಪತ್ರೆಯು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಉಚಿತ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣಾ ಶಿಬಿರಗಳು, ಜೀರ್ಣಾಂಗ ಆರೋಗ್ಯ ಜಾಗೃತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಹಾಗೂ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು, ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಯನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ನಾಲ್ಕು ಗೋಡೆಗಳೊಳಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸದೆ ಸಮಾಜದತ್ತ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ.
ಡಿಜಿಟಲ್ ಶಿಕ್ಷಣವೇ ಹೊಸ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆ
ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಶಿಕ್ಷಣದ ಮಹತ್ವ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ರೋಗಿಗಳು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬರುವ ಮುನ್ನವೇ ತಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಕುರಿತು ಮೂಲಭೂತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ YouTube ಸೇರಿದಂತೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳು ಆರೋಗ್ಯ ಜಾಗೃತಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಸಾಧನಗಳಾಗಿವೆ.
BGC Hospitals ಕೂಡ ಇದೇ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಜನರಿಗೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ತಲುಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ.
- 1 ಲಕ್ಷ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು
- 1 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ತಲುಪಿರುವುದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆಯ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲ. ಇದು ಜನರು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಆರೋಗ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.
ಈ ಸಾಧನೆಯ ಹಿಂದೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪ್ರಕಟವಾಗುತ್ತಿರುವ ಗುಣಮಟ್ಟದ ವಿಡಿಯೋಗಳು, ವೈದ್ಯರ ಸರಳ ವಿವರಣೆಗಳು, ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುವ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಆರೋಗ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಜಾಗೃತಿಯ ಮೇಲಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಬದ್ಧತೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳಾಗಿವೆ.
ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ YouTube ಚಾನೆಲ್ ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ 1 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಲಕ್ಷಾಂತರ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ತಲುಪಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈಗ ಕನ್ನಡ ಚಾನೆಲ್ ಕೂಡ ಈ ಮಹತ್ವದ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಸಾಧಿಸಿರುವುದು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯ ಆರೋಗ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಹೆಮ್ಮೆ ತಂದಿದೆ.
ಮುಂದಿನ ಗುರಿ
ಆರೋಗ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕನ್ನಡಿಗನಿಗೂ ತಲುಪಿಸುವುದು, ಜೀರ್ಣಾಂಗ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆಗಳ ಮೂಲಕ ಸರಿಪಡಿಸುವುದು BGC Hospitals Kannada ಚಾನೆಲ್ನ ಮುಂದಿನ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ.
ಡಿಜಿಟಲ್ ಆರೋಗ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣದ ಮೂಲಕ ಸಾವಿರಾರು ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಮಾಹಿತಿ ತಲುಪಿಸಿ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಜೀರ್ಣಾಂಗ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಪಿತ ಮೊದಲ ಕನ್ನಡ YouTube ಚಾನೆಲ್ 1 ಲಕ್ಷ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ತಲುಪಿರುವುದು ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಆರೋಗ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಮೈಲಿಗಲ್ಲಾಗಿದ್ದು, ಆರೋಗ್ಯ ಜಾಗೃತಿಗೆ ಹೊಸ ದಿಕ್ಕು ನೀಡಿದ ಸಾಧನೆಯಾಗಿದೆ.
ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ:
ವೆಬ್ಸೈಟ್: https://www.bangaloregastrocentre.com
BGC Hospitals Kannada YouTube ಚಾನೆಲ್: https://www.youtube.com/@BGCHospitalsKannada
BGC Hospitals English YouTube ಚಾನೆಲ್: https://www.youtube.com/@BangaloreGastroCentreHospital