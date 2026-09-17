ಪ್ರಪಂಚದ ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳ ಪ್ರಧಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ವಾರ್ಷಿಕ ವೇತನದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿವೆ. ಸಿಂಗಪುರದ ಪ್ರಧಾನಿ ವಾರ್ಷಿಕ 27 ಕೋಟಿ ರೂ. ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನಿ ಕೇವಲ 20 ಲಕ್ಷ ರೂ. ವೇತನದೊಂದಿಗೆ 82ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಧಾನಿಯೊಬ್ಬರು ಎಷ್ಟು ಸಂಪಾದಿಸುತ್ತಾರೆ? ಉತ್ತರವು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಮಿಲಿಯನ್ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಂದ ಹತ್ತಾರು ಕೋಟಿಗಳವರೆಗೆ ಇರಬಹುದು, ಅದು ಅವರು ಆಡಳಿತ ನಡೆಸುವ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ದೇಶಾದ್ಯಂತ, ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರಿಗೆ ವಿಭಿನ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಬಳ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ; ಕೆಲವರು ಸ್ಥಿರ ಸಂಬಳವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಇತರರು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಂಸದೀಯ ವೇತನ, ಬೋನಸ್ಗಳು ಅಥವಾ ಭತ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.
ಸದ್ಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಸಿಂಗಪುರದ ಪ್ರಧಾನಿ ಟಾಪ್-1 ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ, ಬಳಿಕ ಹಾಂಗ್ಕಾಂಗ್, ಸ್ವಿಜರ್ಲೆಂಡ್, ಅಮೆರಿಕ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ಜರ್ಮನಿ, ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾ, ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್, ಜಪಾನ್..... ಹೀಗೆ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ದೇಶಗಳ ಪ್ರಧಾನಿ ಅಥವಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಸಂಬಳ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ, ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನಿಯ ಸಂಬಳ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ 20 ಲಕ್ಷ ಮಾತ್ರ ಇದ್ದು, ಈ ಮೂಲಕ ಪ್ರಧಾನಿಗಳ ಸಂಬಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಸ್ಥಾನ 82ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.
ಸಿಂಗಪುರ ಟಾಪ್-1
ಸದ್ಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಪುರದ ಪ್ರಧಾನಿ ಲಾರೆನ್ಸ್ ವಾಂಗ್ ಅವರು ಸಂಬಳದಲ್ಲಿ ಟಾಪ್-1ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರ ವಾರ್ಷಿಕ ವೇತನ ಮಾನದಂಡದಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 64 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 15, 2026 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವ ಪರಿಷ್ಕೃತ ವೇತನ ಚೌಕಟ್ಟಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 3.6 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಅಥವಾ ಸುಮಾರು 27 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗೆ ತಲುಪಲಿದೆ. ಇದರ ಅರ್ಥ, ಸಿಂಗಪುರದ ಪ್ರಧಾನಿ ಇನ್ನುಮುಂದೆ ಪ್ರತಿವರ್ಷ 27 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಸಂಬಳದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಲಿದ್ದು, ಜೊತೆಗೆ ವಿವಿಧ ಭತ್ಯೆಗಳೂ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಲಿವೆ.
ಕೆನಡಾ: CAD 217,700 ಪ್ಲಸ್ ಸಂಸದರ ಸಂಬಳ
ಕೆನಡಾದ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ CAD 435,400 ಅರ್ಥಾತ್ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ 3 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಸಂಬಳವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ, ಸಂಸದೀಯ ಅಧಿವೇಶನ ಭತ್ಯೆ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಸೌಲಭ್ಯಗಳೂ ಸಿಗಲಿವೆ.
ಭಾರತ: ಕಾನೂನಿನಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲ್ಪಡುವ ಸಂಬಳ
ಭಾರತದಲ್ಲಿ, ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಗಳ ವೇತನ ಮತ್ತು ಭತ್ಯೆಗಳನ್ನು ಶಾಸನಬದ್ಧ ಭತ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಅಧಿಕೃತ ಭತ್ಯೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಂತ್ರಿಗಳ ವೇತನ ಮತ್ತು ಭತ್ಯೆ ಕಾಯ್ದೆ, 1952 ರಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾಯಿದೆಯು ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಸಂಭಾವನೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಗಳು ತಿಂಗಳಿಗೆ 1.66 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದರ ಅರ್ಥ ಭಾರತದ ಪ ಪ್ರಧಾನಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸಿಗುವುದು ಸುಮಾರು 20 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳು!
ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್: ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 606,000 USD
ರಾಯಿಟರ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ, ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸುಮಾರು 5.81 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವಾರ್ಷಿಕ ವೇತನವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ಅಂಕಿ ಅಂಶವು ಸ್ವಿಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುವ ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕತ್ವದ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಇರಿಸುತ್ತದೆ, ಆದರೂ ಸಂಭಾವನೆ ರಚನೆಗಳು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ.
ಹಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್: ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 719,000 USD
ರಾಯಿಟರ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ, ಹಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್ನ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕರು ವಾರ್ಷಿಕ ಸುಮಾರು 6.8 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ವೇತನವನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ, ಇದು ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುವ ರಾಜಕೀಯ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್: ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 520,500 NZD
ಜುಲೈ 1, 2026 ರಿಂದ ಮುಂದಿನ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಮತದಾನದ ದಿನದವರೆಗೆ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಯ ವೇತನವನ್ನು ವರ್ಷಕ್ಕೆ NZD 520,500 ಅರ್ಥಾತ್ 2.86 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಎಂದು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಅಂಕಿ ಅಂಶವನ್ನು ದೇಶದ ಅಧಿಕೃತ ಸಂಸದೀಯ ಸಂಭಾವನೆ ನಿರ್ಣಯದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ವಾರ್ಷಿಕ ವೇತನವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ.
ಅಮೆರಿಕ: ವರ್ಷಕ್ಕೆ USD 400,000
ರಾಯಿಟರ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ, ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಇತರ ಅಧಿಕೃತ ಭತ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಸವಲತ್ತುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ USD 400,000 ಅರ್ಥಾತ್ ಸುಮಾರು 3.84 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವೇತನವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.
ನಾರ್ವೆ: NOK ವರ್ಷಕ್ಕೆ 2.23 ಮಿಲಿಯನ್
ನಾರ್ವೇಜಿಯನ್ ಪ್ರಧಾನಿ ವಾರ್ಷಿಕ NOK 2,234,978 ಅರ್ಥಾತ್ ಸುಮಾರು 1.27 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಭಾವನೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ಅಂಕಿ ಅಂಶವನ್ನು ನಾರ್ವೇಜಿಯನ್ ಸರ್ಕಾರವು ಜೂನ್ 2026 ರಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರಿಗೆ ತನ್ನ ಅಧಿಕೃತ ಸಂಭಾವನೆ ಚೌಕಟ್ಟಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿತು.
ಯುಕೆ: ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು USD 230,000
ರಾಯಿಟರ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ, ಯುಕೆ ಪ್ರಧಾನಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು US$ 230,000 ಅರ್ಥಾತ್ 2.20 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ, ಇದು ಪ್ರಮುಖ ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಧಿಕ ಸಂಬಳಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.
ಐರ್ಲೆಂಡ್: EUR 132,820 ಜೊತೆಗೆ ಸಂಸತ್ತಿನ ವೇತನ
ಐರ್ಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ, ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿ EUR 132,820 ಅರ್ಥಾತ್ 1.46 ಕೋಟಿ ರೂ. ಪ್ರಕಟಿತ ಮಂತ್ರಿ ವೇತನವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇದು ಕೇವಲ ಮಂತ್ರಿಮಂಡಲದ ಅಂಶವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ದಿಲ್ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಸಂಸದೀಯ ವೇತನವನ್ನು ಸಹ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, EUR 132,820 ಅಂಕಿಅಂಶವನ್ನು ಬೇರೆ ದೇಶ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಒಟ್ಟು ಸಂಭಾವನೆ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ನೊಂದಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಹೋಲಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ: AUD 579,000 ಪ್ಲಸ್
ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಯ ಸಂಭಾವನೆಯು ಅವರ ಸಂಸದೀಯ ಸಂಬಳ ಮತ್ತು ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಸಂಸದೀಯ ಮೂಲವು AUD 579,000 ಸುಮಾರು 3.95 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದೆ.