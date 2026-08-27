ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗರೇಟ್ ಹೊಗೆಯ ವಾಸನೆ ಹಾಗೂ ಅದರಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಅಸಹನೀಯ ವಾತಾವರಣದಿಂದ ಬೇಸತ್ತ ಜಾನ್ಹವಿ ಎಂಬ ಮಹಿಳೆ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ‘ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದೆ, ಆದರೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಅವರು ರಾಜೀನಾಮೆ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಪರ-ವಿರೋಧದ ಚರ್ಚೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ.
‘ಎಷ್ಟು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಲೋ ಅಷ್ಟು ಸಹಿಸಿಕೊಂಡೆ…’
ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಎದುರಾಗುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯ ಎಂದು ಹಲವರು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿನ ಸಿಗರೇಟ್ ಹೊಗೆಯ ವಾಸನೆ ಹಾಗೂ ಅದರಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಅಸಹನೀಯ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಕಾರಣವಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಜಾನ್ಹವಿ ಎಂಬ ಮಹಿಳೆ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ರಾಜೀನಾಮೆ ಇಮೇಲ್ನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ಅನ್ನು ಅವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ.
ತಮ್ಮ ಇಮೇಲ್ನಲ್ಲಿ ಜಾನ್ಹವಿ, “ಸಿಗರೇಟಿನ ವಾಸನೆಯನ್ನು ಸಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದೆ, ಆದರೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ” ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ, “ನಾನು ಬದಲಾಗಬೇಕಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಲ್ಲ” ಎಂಬರ್ಥದ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನೂ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಹೊಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಆರೋಗ್ಯದ ಚಿಂತೆಯೂ ಇದೆ
ರಾಜೀನಾಮೆ ಪತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಜಾನ್ಹವಿ ಸಿಗರೇಟ್ ಹೊಗೆಗೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಉಂಟಾಗಬಹುದಾದ ಪರಿಣಾಮಗಳ ಕುರಿತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನೂ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತಂಬಾಕು ಹೊಗೆ ವಾಯುಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಕೆರಳಿಸಬಹುದು. ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಮೂಗು, ಗಂಟಲು ಮತ್ತು ಉಸಿರಾಟದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಕಿರಿಕಿರಿ, ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ ಅಥವಾ ಬಿಗಿತದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಅವರು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸೆಕೆಂಡ್ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಮೋಕ್ ಮತ್ತೆ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ
ಧೂಮಪಾನ ಮಾಡದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನವರ ಹೊಗೆಯಿಂದ ತೊಂದರೆಯಾಗಬಹುದೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೀಗ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬಂದಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಚೇರಿ ಆವರಣ, ಕಟ್ಟಡದ ಪ್ರವೇಶದ್ವಾರ ಅಥವಾ ಬ್ರೇಕ್ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಧೂಮಪಾನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಅದರ ವಾಸನೆ ಮತ್ತು ಹೊಗೆ ಇತರ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೂ ತಲುಪಬಹುದು.
ರಾಜೀನಾಮೆಯೇ ಪರಿಹಾರವೇ?
ಜಾನ್ಹವಿ ಅವರ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ನೆಮ್ಮದಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ್ದನ್ನು ಧೈರ್ಯದ ನಿರ್ಧಾರ ಎಂದು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ, ಮೊದಲು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ HR ಬಳಿ ದೂರು ನೀಡಿ, ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬಹುದಿತ್ತು ಎಂದು ಕೆಲವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾಗಿದ್ದು, ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಯಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಂಡಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.