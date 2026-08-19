ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಅನುಭವದ ಪ್ರಕಾರ, ಮದುವೆಗೂ ಮುನ್ನ 8 ತಿಂಗಳು ಪರಿಚಯವಿದ್ದ ಪತ್ನಿ ಮೊದಲ ರಾತ್ರಿಯೇ ತಾನು ಆತನನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ, ಕುಟುಂಬದ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾಳೆ. ಬಳಿಕ ದಂಪತಿ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದಿದ್ದು, 2 ವರ್ಷಗಳ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ₹10 ಲಕ್ಷ ಖರ್ಚಾಯಿತು ಎಂದು ಆತ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ.
ಅರೇಂಜ್ಡ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಬಳಿಕ ಎದುರಾದ ಅನುಭವವೊಂದನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ. ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹೇಳಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಮದುವೆಗೂ ಮುನ್ನ ಸುಮಾರು ಎಂಟು ತಿಂಗಳು ಇಬ್ಬರೂ ಪರಸ್ಪರ ಪರಿಚಯ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಮದುವೆಯಾದ ಮೊದಲ ರಾತ್ರಿಯೇ ಪತ್ನಿ ತಾನು ಆತನನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾಳೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಮದುವೆಗೂ ಮುನ್ನ ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿಯಾಗಿತ್ತು?
ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹೇಳಿಕೆಯಂತೆ, ಮದುವೆಗೂ ಮುನ್ನ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಆತ್ಮೀಯತೆ ಇತ್ತು. ಕೈ ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಆಕೆ ಆರಾಮವಾಗಿಯೇ ವರ್ತಿಸುತ್ತಿದ್ದಳು ಎಂದು ಆತ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ದೈಹಿಕ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಮದುವೆಯವರೆಗೆ ಮುಂದೂಡಲು ಆಕೆ ಬಯಸಿದ್ದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಳು, ಅದನ್ನು ತಾನು ಗೌರವಿಸಿದ್ದಾಗಿ ಆತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ.
ಮೊದಲ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲೇ ಬಯಲಾಯ್ತು ಕಹಿ ಸತ್ಯ!
ಮದುವೆಯ ಬಳಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬದಲಾಗಿತ್ತು ಎನ್ನುವುದು ಆತನ ಆರೋಪ. ಮೊದಲ ರಾತ್ರಿಯೇ ಪತ್ನಿ ತಾನು ಆತನನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಕುಟುಂಬದ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಮದುವೆಯಾಗಬೇಕಾಯಿತು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾಳೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ತನ್ನ ಪೋಷಕರು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ಬೆದರಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಮದುವೆಗೆ ಮುನ್ನ ಈ ವಿಚಾರ ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ ಎಂದೂ ಆಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾಳೆ ಎಂದು ಆತ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾನೆ.
ದೈಹಿಕ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೂ ಆತ ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ!
ಪತ್ನಿ ದೈಹಿಕ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡಿದರೂ, ಆಕೆ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಈ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಭಾವನೆ ತನಗೆ ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ತಾನು ಅದನ್ನು ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಬಳಿಕ ದಂಪತಿ ವಿಚ್ಛೇದನಕ್ಕೆ ಮುಂದಾದರು.
2 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ವಿಚ್ಛೇದನ, ₹10 ಲಕ್ಷ ವೆಚ್ಚ!
ವಿಚ್ಛೇದನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಮತ್ತು ಸಮಯ ಬೇಕಾಯಿತು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಆತ ₹10 ಲಕ್ಷ ವೆಚ್ಚವಾಯಿತು ಹಾಗೂ ಪ್ರಕರಣ ಮುಗಿಯಲು 2 ವರ್ಷ ಬೇಕಾಯಿತು ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಹೇಳಿಕೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ.
ನೆಟ್ಟಿಗರಿಂದ ಪರ-ವಿರೋಧದ ಚರ್ಚೆ!
ಕೆಲವರು ಆತನ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಸಹಾನುಭೂತಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರೆ, ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಂದಿ ಪ್ರಕರಣದ ವಿವರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ, ವೈವಾಹಿಕ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಮತ್ತು ಸ್ವತಂತ್ರ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಮಹತ್ವವಿದೆ ಎಂದು ಕೆಲವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂಪೂರ್ಣ ಘಟನೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಅನುಭವವಾಗಿದ್ದು, ಅದರ ಎಲ್ಲ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬಾರದು.