ಮದುವೆಗೂ ಮುನ್ನ ತನಗೊಂದು ಅಫೇರ್ ಇತ್ತು, ಆ ಹುಡುಗಿ ಗರ್ಭಿಣಿ ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದಳು ಅಂತ ಗಂಡನೇ ಹೆಂಡತಿ ಬಳಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದ. ಆದರೆ, ಇದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಸತ್ಯವೊಂದನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದ. ಆ ಸತ್ಯ ಗೊತ್ತಾದಾಗ ಪತ್ನಿಯ ಜೀವನವೇ ಅಲ್ಲೋಲಕಲ್ಲೋಲವಾಗಿದೆ.

ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಲವ್ ಅಫೇರ್ ಗೊತ್ತಾಗಿ ಫಜೀತಿ!

ಯಾವುದೇ ಮದುವೆ ನಿಂತಿರೋದೆ ನಂಬಿಕೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರೀತಿ ಮೇಲೆ. ಆದ್ರೆ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಬಯಲಾಗೋ ಸತ್ಯಗಳು ಸಂಬಂಧದ ಅಡಿಪಾಯವನ್ನೇ ಅಲುಗಾಡಿಸಿಬಿಡುತ್ತೆ. 38 ವರ್ಷದ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್ ರೆಡ್ಡಿಟ್‌ನಲ್ಲಿ (Reddit) ತಮ್ಮ ಕಥೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತನ್ನ ಗಂಡ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಸಿದ್ದ ಅಫೇರ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದ, ಆದರೆ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದ. ಆ ನೋವಿನ ಕಥೆ ಇಲ್ಲಿದೆ.

ಈ ಮಹಿಳೆ ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ, ಅವರ 37 ವರ್ಷದ ಗಂಡ ಮದುವೆಗೂ ಮುನ್ನವೇ ಒಂದು ಸತ್ಯ ಹೇಳಿದ್ದ. 2018ರಿಂದ 2020ರ ನಡುವೆ ತನಗೆ ಮದುವೆಯಾದ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬಳ ಜೊತೆ ಅಫೇರ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಆ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಆಕೆ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿ, ಅಬಾರ್ಷನ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು, ಈಗ ಆ ಸಂಬಂಧ ಮುಗಿದುಹೋಗಿದೆ ಅಂತಾನೂ ಹೇಳಿದ್ದ. ಜೊತೆಗೆ, ತನ್ನ ಪತಿ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ತನ್ನ ಆಫೀಸ್ ಕೊಲೀಗ್ (colleague) ಬಗ್ಗೆನೂ ಹೇಳಿದ್ದ. ಆಕೆಯ ಜೊತೆ ವೃತ್ತಿಪರವಾಗಿ ಆಗಾಗ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರುವುದಾಗಿಯೂ ತಿಳಿಸಿದ್ದ.

ಒಂದು ಫೋಟೋದಿಂದ ಬಯಲಾಯ್ತು ಗಂಡನ ಅಸಲಿ ಬಣ್ಣ

ಮದುವೆಗೂ ಮುಂಚೆ ನಡೆದ ಈ ಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ತಾನು ಹೆಚ್ಚು ತಲೆಕೆಡಿಸಿಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಮಹಿಳೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ 2023ರಲ್ಲಿ, ಅವರ ಮಗಳಿಗೆ ಕೇವಲ ಐದು ತಿಂಗಳಾಗಿದ್ದಾಗ, ಒಂದು ಫೋಟೋ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. 2020ರ ಆ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ, ಗಂಡ ಅದೇ ಕೊಲೀಗ್ ಜೊತೆ ಬೆಡ್ ಮೇಲೆ ಇದ್ದ. ಈ ಫೋಟೋ ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ಮಹಿಳೆಯ ಜೀವನವೇ ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಯ್ತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ, ತನ್ನ ಗಂಡನ ಅಫೇರ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಬೇರೆ ಯಾರ ಜೊತೆಯೂ ಅಲ್ಲ, ಇದೇ ಕೊಲೀಗ್ ಜೊತೆ ಅನ್ನೋ ಸತ್ಯ ಆಗ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಇಬ್ಬರೂ ಒಬ್ಬರೇ ವ್ಯಕ್ತಿ.

ಇವತ್ತಿಗೂ ಗಂಡನ ಜೀವನದಲ್ಲಿದ್ದಾಳೆ ಆ ಮಹಿಳೆ

"ತನ್ನ ಅಫೇರ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿಗೆ ಕಾರಣವಾದ ಮಹಿಳೆಯೇ ಇವತ್ತಿಗೂ ತನ್ನ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಲೈಫ್‌ನ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದಾಳೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಆತ ಎಂದಿಗೂ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. 'ಒಂದು ವೇಳೆ ಆಕೆ ಈಗಲೂ ಅವನ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾಳೆ, ಭೇಟಿಯಾಗುತ್ತಾಳೆ ಅನ್ನೋ ಸತ್ಯ ಮೊದಲೇ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದರೆ, ಬಹುಶಃ ನಾನು ಅವನನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಮಗು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನಿಂದ 'ತಿಳುವಳಿಕೆಯ ಒಪ್ಪಿಗೆ'ಯನ್ನು (informed consent) ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ನನಗನಿಸುತ್ತಿದೆ' ಎಂದು ಮಹಿಳೆ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಸಂಬಂಧ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೇ ಅಥವಾ ಬೇರೆಯಾಗಬೇಕೇ?

ತಾನು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಫೇರ್ ಬಗ್ಗೆ ಸತ್ಯ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಕೇವಲ ಆ ಮಹಿಳೆಯ ಗುರುತನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ಅಷ್ಟೇ ಅನ್ನೋದು ಗಂಡನ ವಾದ. ಆದರೆ, ಗುರುತು ಮುಚ್ಚಿಡುವುದೂ ಕೂಡ ಅರ್ಧ ಸತ್ಯ ಹೇಳಿದಂತೆ ಅನ್ನೋದು ಪತ್ನಿಯ ನಂಬಿಕೆ. ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಈಗಲೂ ಒಂದೇ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಆ ಮಹಿಳೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದು ಹೋಗುತ್ತಿರುತ್ತಾಳೆ. ಗಂಡನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆ ಮಹಿಳೆಯ ಇರುವಿಕೆ ತನ್ನನ್ನು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಕುಗ್ಗಿಸುತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಪತ್ನಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸತ್ಯ ತಿಳಿದ ನಂತರ ಅವರು ಖಿನ್ನತೆ-ಶಮನಕಾರಿ (antidepressant) ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಥೆರಪಿ ಕೂಡ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ, ಆದರೆ ಅದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಈಗ ಅವರು ಗೊಂದಲದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ - ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದೇ ಅಥವಾ ಬೇರೆಯಾಗುವುದೇ ಉತ್ತಮವೇ?

ಜನರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೇನು?

ಮಹಿಳೆಯ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗೆ ಹಲವು ಯೂಸರ್‌ಗಳು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. 'ಗುರುತು ಮುಚ್ಚಿಡುವುದೂ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಸುಳ್ಳೇ. ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರೆಗೂ ನಂಬಿಕೆ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ವಾಪಸ್ ಬರುವುದು ಕಷ್ಟ' ಅಂತ ಒಬ್ಬರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಯೂಸರ್ ತಮ್ಮ ಅನುಭವದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, 'ಮೋಸ ಮಾಡುವವರು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹಾಗೆಯೇ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಒಮ್ಮೆ ನಂಬಿಕೆ ಮುರಿದುಬಿದ್ದರೆ, ಸಂಬಂಧ ಮೊದಲಿನಂತಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.