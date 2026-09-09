ಸಾರಾ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಅತ್ತಿಗೆ ಸಾನಿಯಾ ಚಾಂದೋಕ್ ಅವರು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸೆಲಿಬ್ರೇಷನ್‌ಗಾಗಿ ಟ್ವಿನ್ಸ್ ರೀತಿ ಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 'ಗೆಟ್ ರೆಡಿ ವಿತ್ ಅಸ್' ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಅವರ ತಮಾಷೆಯ ಬಾಂಧವ್ಯವು ನೆಟ್ಟಿಗರ ಮನಗೆದ್ದಿದ್ದು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.

ಒಂದೇ ರೀತಿ ಡ್ರೆಸ್‌, ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಲುಕ್‌; ಸಾರಾ-ಸಾನಿಯಾ ಟ್ವಿನ್ನಿಂಗ್‌ಗೆ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಫುಲ್‌ ಫಿದಾ!

ಮುಂಬೈ: ಇತ್ತೀಚಿಗಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಾರಾ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಹಾಗೂ ಸಾನಿಯಾ ಚಾಂದೋಕ್ ಆಗಾಗ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟರ್ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದೀಗ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸೆಲಿಬ್ರೇಷನ್ ವೇಳೆ ಅತ್ತಿಗೆ-ನಾದಿನಿ ಜೋಡಿ ಸೇರಿ ಟ್ವಿನ್ಸ್ ರೀತಿ ಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.

ಸಾರಾ ಮತ್ತು ಸಾನಿಯಾ ತಾವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಟಿ-ಶರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಜೀನ್ಸ್‌ನಿಂದ ಮೃದುವಾದ, ಹಬ್ಬದ ಶೈಲಿಯ ಸೂಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಬದಲಾಗುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುವ, ತಮಾಷೆಯ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ‘ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಿ’ (get ready with us) ಎಂಬ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 'ಶಾಂತತೆ ಮತ್ತು ಗೊಂದಲ' (Calm vs chaos) ಎಂಬ ಟೈಟಲ್‌ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಅವರ ನಡುವಿನ ಸಹಜ ಮತ್ತು ತಮಾಷೆಯ ಬಾಂಧವ್ಯದ ಝಲಕ್ ನೆಟ್ಟಿಗರ ಮನ ಗೆದ್ದಿದೆ.

ಸಾರಾ ತಿಳಿ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಉಡುಪನ್ನು (ಎಥ್ನಿಕ್ ಸೂಟ್) ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಅವರ ಈ ಲುಕ್ ಸರಳ ಹಾಗೂ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿತ್ತು. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಸಾನಿಯಾ ತಿಳಿ ಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣದ ಉಡುಪನ್ನು ಧರಿಸಿದ್ದರು. ಬಣ್ಣಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿದ್ದರೂ ಅವು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದವು; ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಉಡುಪುಗಳನ್ನು ಧರಿಸಲು ಯೋಜಿಸಿದಂತೆ ಕಾಣದಿದ್ದರೂ, ಅವು ಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪುವಂತಹ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದವು.

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ಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವಂತಹ ಉಡುಪುಗಳನ್ನು ಧರಿಸುವುದು (ಟ್ವಿನಿಂಗ್) ಎಂದರೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಒಂದೇ ಬಣ್ಣದ ಅಥವಾ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಉಡುಪನ್ನು ಧರಿಸುವುದೇ ಅಲ್ಲ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಅವರ ಸ್ಟೈಲ್ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಉಡುಪನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸುವ ಮೊದಲು, ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಬಿಳಿ ಟಿ-ಶರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಜೀನ್ಸ್ ಧರಿಸಿ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತಿದ್ದರು; ಈ ವೇಳೆ ಮಸ್ಕರಾ, ಬ್ಲಶ್ ಮತ್ತು ಲಿಪ್ ಲೈನರ್ ಹಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಅವರು ಡಾನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತಾ ಹಾಗೂ ತಮಾಷೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಕಾಲ ಕಳೆದರು.

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ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಯಾರ ದೃಷ್ಟಿಯೂ ಬೀಳದಿರಲಿ ಎಂದ ಫ್ಯಾನ್ಸ್:

ಕೇವಲ ಉಡುಪುಗಳು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಸಾರಾ ಮತ್ತು ಸಾನಿಯಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಆರಾಮದಾಯಕವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಲವಲವಿಕೆಯಿಂದ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು ಎಂಬುದು ಕೂಡ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮನಗೆಲ್ಲುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. 'ನೀವಿಬ್ಬರೂ ಒಡಹುಟ್ಟಿದವರಂತೆ, ಯಾವಾಗಲೂ ಅವಳಿ ಮಕ್ಕಳ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಾ ಎಂದು ನೆಟ್ಟಿಗರೊಬ್ಬರು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೋರ್ವ ನೆಟ್ಟಿಗ ನಿಮ್ಮ ಈ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಗುಣದ ಮೇಲೆ ಯಾರ ದೃಷ್ಟಿಯೂ ಬೀಳದಿರಲಿ ಎಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ

ಅಂದಹಾಗೆ ಸಾನಿಯಾ ಚಾಂದೋಕ್ ಮಾರ್ಚ್ 05, 2006ರಂದು ಅರ್ಜುನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಜತೆ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಸಾನಿಯಾ ಆಗಾಗ ಸುದ್ದಿಯಾಗುತ್ತಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಅತ್ತಿಗೆ ನಾದಿನಿಯ ಒಡನಾಟ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮನಗೆಲ್ಲುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ.