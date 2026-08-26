₹3,000 ಸಂಬಳದಿಂದ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಪಿಯೂಷ್ ಸೋಮಾನಿ, ಕಿಂಡರ್ಗಾರ್ಟನ್ನ ಸಣ್ಣ ಕೊಠಡಿಯಿಂದ ESDS Software Solutions ಕಟ್ಟಿದ್ದು, ಇಂದು ₹5,000 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಮೌಲ್ಯದ ಕಂಪನಿಯನ್ನು IPO ಹಂತಕ್ಕೆ ತಂದು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನಾಸಿಕ್ನ ಕಿಂಡರ್ಗಾರ್ಟನ್ನ ಸಣ್ಣ ಕೊಠಡಿಯಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ಉದ್ಯಮ ಇಂದು ₹5,000 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಮೌಲ್ಯದ ಕಂಪನಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ. ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹3,000 ಸಂಬಳದ ಉದ್ಯೋಗದಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ಪಿಯೂಷ್ ಸೋಮಾನಿ ಅವರ ಉದ್ಯಮಯಾನ ಇದೀಗ ESDS Software Solutions IPO ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. 2004ರಲ್ಲಿ ಪಿಯೂಷ್ ಸೋಮಾನಿ ತಮ್ಮ ಉದ್ಯಮ ಆರಂಭಿಸಿದಾಗ ಅವರ ಬಳಿ ದೊಡ್ಡ ಕಚೇರಿಯಾಗಲೀ, ಹೂಡಿಕೆದಾರರಾಗಲೀ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಾಸಿಕ್ನ ಕಿಂಡರ್ಗಾರ್ಟನ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕೊಠಡಿಯೇ ಅವರ ಕಚೇರಿಯಾಗಿತ್ತು. ಆ ಕೊಠಡಿ ದಿನದ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ತರಗತಿಯಾಗಿ ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಮಕ್ಕಳು ತರಗತಿ ಮುಗಿಸಿ ಮನೆಗೆ ಹೋದ ನಂತರ ಅದೇ ಕೊಠಡಿ ಸೋಮಾನಿ ಮತ್ತು ಅವರ ತಂಡದ ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದದ್ದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್, ಮೂಲಭೂತ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಂತ ವ್ಯವಹಾರ ಕಟ್ಟುವ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ. ಎರಡು ದಶಕಗಳ ನಂತರ ಇದೇ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಯತ್ನ ESDS Software Solution ಎಂಬ ದೊಡ್ಡ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್ ಕ್ಲೌಡ್ ಮತ್ತು AI ಕಂಪನಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ.
ಬುಲ್ದಾನಾದಿಂದ ನಾಸಿಕ್ವರೆಗೆ ಪಯಣ
ಪಿಯೂಷ್ ಸೋಮಾನಿ ಅವರು 1979ರ ನವೆಂಬರ್ 28ರಂದು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಬುಲ್ದಾನಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಲ್ಕಾಪುರದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಅವರ ತಂದೆ ಪ್ರಕಾಶ್ಚಂದ್ರ ಓಂಕಾರ್ದಾಸ್ಜಿ ಸೋಮಾನಿ ಅವರು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡಾದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 33 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದರು. ತಂದೆಯ ಉದ್ಯೋಗದ ಕಾರಣ ಕುಟುಂಬ ಆಗಾಗ ಸ್ಥಳಾಂತರವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಕೊನೆಗೆ ಕುಟುಂಬ ನಾಸಿಕ್ನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿತು. ಸೋಮಾನಿಯವರ ಶಿಕ್ಷಣದ ಆರಂಭವೂ ಸುಗಮವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ.
ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಬದಲು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್
1997ರಲ್ಲಿ ಪುಣೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಸೋಮಾನಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಓದಲು ಬಯಸಿದ್ದರು. ಅವರ ಸ್ನೇಹಿತರು ಅದೇ ಕೋರ್ಸ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ತಾವೂ ಅದನ್ನೇ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಸೀಟುಗಳ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಅವರು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ಗೆ ಸೇರುವಂತಾಯಿತು. ಈ ಬದಲಾವಣೆ ಅವರಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅವರ ತಂದೆಗೂ ಇಷ್ಟವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಮೊದಲ ವರ್ಷದಲ್ಲೇ ಸೋಮಾನಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅನುತ್ತೀರ್ಣರಾದರು. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ದೂರ ಉಳಿಯಬೇಕಾಯಿತು. ಆದರೆ ಇದೇ ಹಿನ್ನಡೆ ಮುಂದೆ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ದಿಕ್ಕನ್ನೇ ಬದಲಿಸಿತು.
15 ದಿನಗಳ ಕೋರ್ಸ್ ಬದಲಿಸಿದ ಜೀವನ
ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆಯಿದ್ದ ಸೋಮಾನಿಗೆ ಅವರ ತಂದೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕೋರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಸೇರಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದರು. ಅವರು ಕೇವಲ 15 ದಿನಗಳ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿದರು. ಆ ಚಿಕ್ಕ ಕೋರ್ಸ್ ಅವರ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳ ಕುರಿತ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನೇ ಬದಲಿಸಿತು. ನಂತರ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ಗೆ ಮರಳಿದ ಸೋಮಾನಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳತ್ತ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನಹರಿಸಿದರು. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡರು. ಮುಂದೆ ಇದೇ ಸಂಯೋಜನೆ ಅವರ ಉದ್ಯಮದ ಪ್ರಮುಖ ಆಧಾರವಾಯಿತು.
ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹3,000 ಸಂಬಳದ ಮೊದಲ ಉದ್ಯೋಗ
ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ ಸೋಮಾನಿ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಪಡೆದರು. ಅವರ ಮಾಸಿಕ ಸಂಬಳ ಕೇವಲ ₹3,000. ಖರೀದಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಅವರು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅರಿತುಕೊಂಡರು. ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ತಂದೆ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದಿಂದ ನಾಸಿಕ್ಗೆ ಮರಳಿದರು. ಆದರೆ ಅವರ ಜೀವನದ ಮುಂದಿನ ದೊಡ್ಡ ತಿರುವು ಇನ್ನೂ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿತ್ತು.
ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗದೇ ಸಂದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಹೋದರು
ಒಮ್ಮೆ ಸೋಮಾನಿ ತಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತನೊಂದಿಗೆ ಐಟಿ ಉದ್ಯೋಗದ ಸಂದರ್ಶನಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದರು. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ಸಂದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಹೋದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಅವರ ಸ್ನೇಹಿತನೇ ಹೊರತು ಸೋಮಾನಿ ಅಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕಂಪನಿಯ ಮಾಲೀಕರೊಂದಿಗೆ ನಡೆದ ಸಂಭಾಷಣೆ ಸೋಮಾನಿಯವರ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿತು. ಅವರ ತಾಂತ್ರಿಕ ಆಸಕ್ತಿ, ಮಾತನಾಡುವ ರೀತಿ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತರಾದ ಕಂಪನಿಯ ಮಾಲೀಕರು ಸೋಮಾನಿಯವರಿಗೂ ಉದ್ಯೋಗ ನೀಡುವಷ್ಟು ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿದರು. ಹೀಗೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗದೇ ಸಂದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಹೋದ ಸೋಮಾನಿ ಕೊನೆಗೆ ಸ್ವತಃ ಉದ್ಯೋಗ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು. ಈ ಅನುಭವ ಅವರಿಗೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸಿತು.
2004ರಲ್ಲಿ ಕಿಂಡರ್ಗಾರ್ಟನ್ ಕೊಠಡಿಯಿಂದ ESDS
ಮುಂದೆ ಸೋಮಾನಿ ತಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ 2004ರಲ್ಲಿ ವೆಬ್ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ವ್ಯವಹಾರ ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಕಚೇರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಹಣ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ನಾಸಿಕ್ನ ಕಿಂಡರ್ಗಾರ್ಟನ್ನ ಸಣ್ಣ ಕೊಠಡಿಯನ್ನೇ ಕಚೇರಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಮಕ್ಕಳ ತರಗತಿಗಳು ಮುಗಿದ ನಂತರ ತಂಡ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಕುಳಿತು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿತ್ತು. ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸೋಮಾನಿಯವರ ತಂದೆಯೂ ಹಣಕಾಸಿನ ನೆರವು ನೀಡಿದರು. ಸುಮಾರು ₹25,000 ನೆರವಿನಿಂದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮತ್ತು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ವಿಡ್ತ್ ಖರೀದಿಸಲಾಯಿತು. ಅಮೆರಿಕದ ಗ್ರಾಹಕರಿಂದ ಬಂದ ಮೊದಲ ದೊಡ್ಡ ಪಾವತಿ ಈ ಸಣ್ಣ ತಂಡಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ನೀಡಿತು.
ವೆಬ್ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ನಿಂದ ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ಗೆ
2005ರಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 25ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸೋಮಾನಿ ತಮ್ಮ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ESDS — Exuberant Support and Data Center Services ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಿದರು. ವೆಬ್ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಉಳಿಯದೆ ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡರು. 2008ರಲ್ಲಿ ನಾಸಿಕ್ನ ಸತಪುರ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಎಕರೆ ಜಾಗ ಖರೀದಿಸಿ ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. 2010ರಲ್ಲಿ ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ಮಾಡಿತು. ಅಲ್ಲಿಂದ ESDSನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ವೇಗ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು.
ಕ್ಲೌಡ್, ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ನಿಂದ AIವರೆಗೆ
ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ESDS ವೆಬ್ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ನಿಂದ ಮುಂದೆ ಸಾಗುತ್ತಾ ಕ್ಲೌಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್, ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್, ಮ್ಯಾನೇಜ್ಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಮತ್ತು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಪರಿಹಾರಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿತು. ಸರ್ಕಾರಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೂ ಕಂಪನಿಯ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸೇವೆಗಳು ಬಳಕೆಯಾಗತೊಡಗಿದವು. ಮುಂದೆ AI ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಕಂಪನಿ ತನ್ನ ಹೆಜ್ಜೆ ಗುರುತು ಮೂಡಿಸಲು ಆರಂಭಿಸಿತು..