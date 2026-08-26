ಆಂಡಿಸ್ ಪರ್ವತಶ್ರೇಣಿಯ ಎತ್ತರದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿರುವ ಸುಮಾರು 500 ವರ್ಷ ಹಳೆಯ ಇಂಕಾ ಮಮ್ಮಿ ಪುರಾತತ್ವ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ತೀವ್ರ ಚಳಿ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ತೇವಾಂಶದಿಂದ ಕೆಲವು ಇಂಕಾ ಮಮ್ಮಿಗಳು ಅಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಸಂರಕ್ಷಿತವಾಗಿವೆ. ಇವುಗಳ ಅಧ್ಯಯನದಿಂದ ಇಂಕಾ ನಾಗರಿಕತೆಯ ಜೀವನಶೈಲಿ, ಆಹಾರ, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಮೂಲ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ.
ಹಿಮರಾಶಿಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 500 ವರ್ಷಗಳ ರಹಸ್ಯ: ಆಂಡಿಸ್ ಪರ್ವತದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕ ಜೀವಂತವೆನಿಸುವ 'ಐಸ್ ಮಮ್ಮಿ'!
ಹಿಮಚ್ಛಾದಿತ ಆಂಡಿಸ್ ಪರ್ವತದ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಅಪರೂಪದ ಪುರಾತತ್ವ ಶೋಧನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಸುಮಾರು 5 ಶತಮಾನಗಳ ಹಿಂದೆ ಕಾಲವಾದ ಇಂಕಾ (Inca) ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಬಾಲಕಿಯ ಮಮ್ಮಿ ಇಂದಿಗೂ ದೇಹದ ಭಾಗಗಳು ಹಾಳಾಗದೆ ಯಥಾವತ್ತಾಗಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು, ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳನ್ನು ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ.
ಮಂಜುಗಡ್ಡೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ್ದ 'ಇಂಕಾ' ರಾಜವಂಶದ ಕುರುಹು
ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೆರಿಕಾದ ಆಂಡಿಸ್ ಪರ್ವತ ಶ್ರೇಣಿಯ (Andes Mountains) ಉರಿಯುತ್ತಿರುವ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ಮತ್ತು ತೀವ್ರ ಚಳಿಯ ಮಂಜಿನ ಪದರಗಳ ನಡುವೆ ಪುರಾತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಈ ಮಹತ್ವದ ಶೋಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು 500 ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯದಾದ ಈ ಮಮ್ಮಿ, 'ಇಂಕಾ ನಾಗರಿಕತೆ'ಯ (Inca Civilization) ಆಚರಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳಿಗೆ ಜೀವಂತ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.
ದೇಹದ ಆಂಗಾಂಗಗಳು ಇನ್ನೂ ಹಾಳಾಗಿಲ್ಲ!
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೂರಾರು ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯ ಮಮ್ಮಿಗಳಲ್ಲಿ ಚರ್ಮ ಅಥವಾ ಮೂಳೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಉಳಿದಿರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಆಂಡಿಸ್ ಪರ್ವತದ ಅತ್ಯಂತ ತಂಪಾದ ವಾತಾವರಣ ಮತ್ತು ಒಣ ಹವೆಯಿಂದಾಗಿ:
- ಈ ಬಾಲಕಿಯ ಚರ್ಮ, ಕೂದಲು ಮತ್ತು ಒಳಾಂಗಣ ಅಂಗಾಂಗಗಳು (Internal Organs) ಇಂದಿಗೂ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿವೆ.
- ಆಕೆಯ ದೇಹದ ಮೇಲಿದ್ದ ರೇಷ್ಮೆ/ಉಣ್ಣೆಯ ವಸ್ತ್ರಗಳು ಹಾಗೂ ಒಡವೆಗಳು ನಿನ್ನೆ-ಮೊನ್ನೆ ಇಟ್ಟಂತೆ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿವೆ.
'ಕಪಕೋಚಾ' ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆ: ದೇವರನ್ನು ಒಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನರಬಲಿ!
ಇಂಕಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಪರ್ವತಗಳನ್ನು ದೇವರೆಂದು ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಬರಗಾಲ, ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ಸ್ಫೋಟ ಅಥವಾ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಕೋಪಗಳು ಸಂಭವಿಸಿದಾಗ ದೇವರನ್ನು ಶಾಂತಗೊಳಿಸಲು 'ಕಪಕೋಚಾ' (Capacocha) ಎಂಬ ಪವಿತ್ರ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು.
ಅಂತಿಮ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಲಕಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದೇನು?
ಈ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರ ಹಾಗೂ ನಿಷ್ಕಲ್ಮಷ ಮನಸ್ಸಿನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು.
ಬಾಲಕಿಯನ್ನು ಪರ್ವತದ ತುದಿಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುವ ಮುನ್ನ ಕೋಕಾ ಎಲೆಗಳು (Coca Leaves) ಮತ್ತು ಮದ್ಯವನ್ನು (Chicha) ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು, ಇದರಿಂದ ಆಕೆಗೆ ನೋವಿನ ಅರಿವಾಗದೆ ನಿದ್ರೆಗೆ ಜಾರುತ್ತಿದ್ದಳು.
ನಂತರ ಆಕೆಯನ್ನು ಹಿಮದ ಗವಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿ ಹೂತುಹಾಕಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು.
3D ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ ಮರುಜೀವ ಪಡೆದ ಮಮ್ಮಿಯ ಮುಖ!
"ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪೋಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಪೆರು ದೇಶದ ಪುರಾತತ್ವ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸ್ವೀಡನ್ನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶಿಲ್ಪಿ ಆಸ್ಕರ್ ನೀಲ್ಸನ್ (Oscar Nilsson) ಅವರು ಜಂಟಿಯಾಗಿ, CT ಸ್ಕ್ಯಾನ್, ಡಿಎನ್ಎ (DNA) ಅಧ್ಯಯನ ಹಾಗೂ 3D ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸಿ, 500 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಬಲಿಯಾಗಿದ್ದ ಇಂಕಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ‘ಜುವಾನಿಟಾ’ (Juanita) ಎಂಬ ಬಾಲಕಿ ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದಾಗ ಹೇಗಿದ್ದಿರಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಯಥಾವತ್ತಾಗಿ ಮರುಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ (3D Facial Reconstruction)."
"ಈ 3D ಮುಖಮಂಟಪವನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, 500 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಶಿಸಿಹೋದ ಇಂಕಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಮಗುವೊಂದು ನೇರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿರುವಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತದೆ."
— ಸಂಶೋಧನಾ ತಂಡ
ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಪ್ರದರ್ಶನ
ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ಅಪರೂಪದ ಮಮ್ಮಿ ಹಾಗೂ ಅದರೊಂದಿಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಚಿನ್ನ-ಬೆಳ್ಳಿಯ ವಿಗ್ರಹಗಳು ಮತ್ತು ಮಡಕೆಗಳನ್ನು ವಸ್ತುಸಂಗ್ರಹಾಲಯದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ (Minus Degree) ಸಂರಕ್ಷಿಸಿಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಮಮ್ಮಿಯಲ್ಲ, ಮಾನವ ಇತಿಹಾಸದ ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ ಅಡಗಿದ್ದ ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸಾರುವ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ವಿಸ್ಮಯ!