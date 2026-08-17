ದೆಹಲಿ ವಕೀಲರೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮ Gen Z ಇಂಟರ್ನ್ಗೆ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಬರಲು ಹೇಳಿದಾಗ, ಜಿಮ್ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆತ ನಿರಾಕರಿಸಿದ. ಈ ಘಟನೆಯು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ವೃತ್ತಿಪರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮತ್ತು ವರ್ಕ್-ಲೈಫ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕುರಿತು ದೊಡ್ಡ ಚರ್ಚೆಯನ್ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ.
ದೆಹಲಿ ಮೂಲದ ವಕೀಲರೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಇಂಟರ್ನ್ಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9 ಗಂಟೆಗೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದಾಗ ನಡೆದ ವಿಚಿತ್ರ ಘಟನೆಯೊಂದನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಘಟನೆ ಇದೀಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೆಲಸದ ಬದ್ಧತೆ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಮಯ ಮತ್ತು Work-Life Balance ಕುರಿತು ಪರ-ವಿರೋಧದ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿವೆ.
ವಕೀಲರು ತಮ್ಮ ಅನುಭವವನ್ನು X ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವು ವೃತ್ತಿಪರ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಇಂಟರ್ನ್ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9 ಗಂಟೆಯೊಳಗೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ತಲುಪಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಸೂಚಿಸಿದ್ದರು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇಂತಹ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಇಂಟರ್ನ್ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ವಕೀಲರು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನ್ ನೀಡಿದ ಉತ್ತರವೇ ವಕೀಲರಿಗೆ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿತು.
ಇಂಟರ್ನ್ ಹೇಳೊದೇನು?
ಇಂಟರ್ನ್ ಪ್ರಕಾರ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9 ಗಂಟೆಗೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗುವುದು ತನ್ನ ಜಿಮ್ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ಆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಬರುವುದು ಕಷ್ಟ ಎಂದು ಆತ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾನೆ. ವಕೀಲರ ಪೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ, ಕೊನೆಗೆ ಇಂಟರ್ನ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಬರಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಬಾರಿ ಮಾತ್ರದ ವಿನಾಯಿತಿ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾನೆ.
ವಕೀಲರು ವಾದವೇನು?
ಈ ಘಟನೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ ವಕೀಲರು, “ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಾನು ಅವರ ಹಿರಿಯನೋ, ಕಿರಿಯನೋ ಅಥವಾ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಹಾಯಕನೋ ಎಂಬುದು ನನಗೇ ಖಚಿತವಿಲ್ಲ” ಎಂಬ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಇಂತಹ ವರ್ತನೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ Gen Z ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಅನ್ವಯಿಸಿ ಸಾಮಾನ್ಯೀಕರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನೂ ಅವರು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವಕೀಲರ ಪೋಸ್ಟ್ ವೈರಲ್!
ವಕೀಲರ ಪೋಸ್ಟ್ ವೈರಲ್ ಆದ ನಂತರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ವ್ಯಕ್ತವಾದವು. ಕೆಲವರು ವಕೀಲರ ಪರವಾಗಿ ನಿಂತರು. ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಪರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ವಾದಿಸಿದರು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಕೆಲಸದಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಹಿರಿಯರಿಂದ ನೀಡಲಾಗುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಭಾಗ ಎಂದು ಕೆಲವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.
ಬಳಕೆದಾರರಿಂದ ವಿಭಿನ್ನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ!
ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಬಳಕೆದಾರರು, ವರ್ಕ್ ಆಂಡ್ ಲೈಫ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಂಬ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೂ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದರು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ವಿಚಾರಣೆಯ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಜಿಮ್ ಸಮಯ ಒಂದೇ ಆಗಿಬಿಟ್ಟರೆ, ಕೇವಲ ಜಿಮ್ಗಾಗಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವುದು ಸರಿಯೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಅವರು ಎತ್ತಿದರು. ಕೆಲವರು ಕಿರಿಯ ವೃತ್ತಿಪರರು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಯ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲೇ ಕೆಲಸದ ನೈಜ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು. ವಕೀಲಿಕೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ತುರ್ತು ಕೆಲಸಗಳು, ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯರ ಸೂಚನೆಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಇಂಟರ್ನ್ ಟೀಕಿಸದ ಜನ!
ಈ ಚರ್ಚೆಯ ನಡುವೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ವಕೀಲರು ತಮ್ಮದೇ ಅನುಭವವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ತಮ್ಮ ಜೂನಿಯರ್ ಒಬ್ಬರು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಹಾಜರಾಗಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಿದ್ದುದನ್ನು ಅವರು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು. ಕೊನೆಗೆ ಆ ಜೂನಿಯರ್ನ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅದೇ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ತಾವು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಹಾಸ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳಿದರು. ಆದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಇಂಟರ್ನ್ನನ್ನು ಟೀಕಿಸಲಿಲ್ಲ. ಕೆಲವರು ಆತನ ಪರವಾಗಿಯೂ ಮಾತನಾಡಿದರು. ವಕೀಲರು ಸ್ವತಃ ವಿನಾಯಿತಿಯನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದರೆ, ಆ ಸಮಯವು ಇಂಟರ್ನ್ನ ಸಾಮಾನ್ಯ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಗೆ ಹೊರತಾಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ಗಮನಸೆಳೆದರು. ಹೀಗಾಗಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಮಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪು ಎಂದು ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೂ ವ್ಯಕ್ತವಾಯಿತು.
ಹಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಘಟನೆ!
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಈ ಘಟನೆ ಕೇವಲ “ಕೋರ್ಟ್ vs ಜಿಮ್” ಎಂಬ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಉಳಿದಿಲ್ಲ. ಇಂದಿನ ಯುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ವೃತ್ತಿಪರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ನಡುವೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ದೊಡ್ಡ ಚರ್ಚೆಗೆ ಇದು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಬೇಕೇ ಅಥವಾ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಮಯಕ್ಕೂ ಸಮಾನ ಮಹತ್ವ ನೀಡಬೇಕೇ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಬಳಕೆದಾರರು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.