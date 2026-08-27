ಗೆಳತಿಯೊಂದಿಗಿನ ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧ ಮುರಿದುಬಿದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಮನನೊಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ, ತಾನೇ ಆಕೆಗಾಗಿ ಸೋರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆಯ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಬಯಲು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಹಗರಣದ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿದ ಮುಂಬೈ ಕ್ರೈಂ ಬ್ರಾಂಚ್, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಆರು ಜನರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದು, ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಮುಂಬೈ; ತನ್ನ ಗೆಳತಿಯೊಂದಿಗಿನ ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧ ಮುರಿದುಬಿದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಕಹಿ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ ನಂದೂರ್ಬಾರ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ, ಎಫ್ಡಿಎ (FDA) ಇಲಾಖೆಯ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವಾ ಆಯೋಗದ (MPSC) ಡ್ರಗ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ತನಿಖಾ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದ ವಿಷಯವನ್ನು ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ ರಹಸ್ಯ ಬಯಲು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಬುಧವಾರ ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ರದ್ದಾದ ನೇಮಕಾತಿ!
ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆ ಆರೋಪದ ತನಿಖೆಯ ನಂತರ ಎಂಪಿಎಸ್ಸಿ ಮಂಗಳವಾರ ಡ್ರಗ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಗ್ರೂಪ್-B ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದೆ. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು. ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆ ಆರೋಪಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮುಂಬೈ ಕ್ರೈಂ ಬ್ರಾಂಚ್ ಮೂವರು MPSC ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ಕೋಚಿಂಗ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯೊಬ್ಬರ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಸೇರಿದಂತೆ ಆರು ಜನರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದೆ. ಈ ವರ್ಷದ ಮಾರ್ಚ್ 22 ರಂದು 154 ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆದಿತ್ತು ಮತ್ತು ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು MPSC ಗೆ ದೂರುಗಳು ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ, ಜುಲೈ 27 ರಂದು ಕ್ರೈಂ ಬ್ರಾಂಚ್ಗೆ ದೂರು ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು.
ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಪ್ರೇಯಸಿ!
ಬಂಧಿತ ಆರು ಜನರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನಾದ ಲೋಕೇಶ್ ಅಲಿಯಾಸ್ ಗೌರವ್ ರಾಜೇಂದ್ರ ಪಾಟೀಲ್ ಎಂಬಾತ ಋತುಜಾ ಪಾಟೀಲ್ ಎಂಬ ಯುವತಿಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿದ್ದ. ಆಕೆ ಡ್ರಗ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಳು. ಮಾರ್ಚ್ 22ರ ಪರೀಕ್ಷೆಗೂ ಮುನ್ನವೇ ಗೌರವ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು, ಋತುಜಾ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣಳಾಗಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಆಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಎಂದು ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಶಂಕಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಋತುಜಾ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣಳಾಗಿದ್ದಳು ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಅವರಿಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧ ಮುರಿದುಬಿದ್ದು ವಿಕೋಪಕ್ಕೆ ಹೋಯಿತು. ತದನಂತರ ಗೌರವ್ ಸ್ವತಃ MPSC ಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆಯಾಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ತನಿಖಾ ಆಯೋಗ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
ಕೇವಲ ಒಬ್ಬ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ಮತ್ತು ಆಕೆಗೆ ಇದರಿಂದ ಲಾಭವಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ತನಿಖಾ ಆಯೋಗ ಕಂಡುಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಡೆಪ್ಯುಟಿ ಕಮಿಷನರ್ ಆಫ್ ಪೊಲೀಸ್ (ಕ್ರೈಂ) ರಾಜ್ ತಿಲಕ್ ರೋಶನ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಜ್ಞರು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಸೆಟ್ನಿಂದ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿತ್ತು. ನಂತರ ಈ ಸೋರಿಕೆಯಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ ಇತರ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ರೋಶನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಬಂದಿತರಾದವರು ಯಾರು?
ಗೌರವ್ ಪಾಟೀಲ್ ಹೊರತಾಗಿ, ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಮಂಗೇಶ್ ದೇಸಾಯಿ ನೇತೃತ್ವದ ಕ್ರೈಂ ಬ್ರಾಂಚ್ನ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಸೆಲ್ ಬಂಧಿಸಿದ ಇತರ ಐವರು ಆರೋಪಿಗಳೆಂದರೆ: MPSC ಯ ಸಹಾಯಕ ಕೋಶ ಅಧಿಕಾರಿ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ್ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ನಕಾತೆ, MPSC ಯ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಭಿಕಿತ್ ಗಣಪತರಾವ್ ಲೆಂಡವೆ, MPSC ಯ ಸಹಾಯಕ ಕೋಶ ಅಧಿಕಾರಿ ಗೋಪಾಲ್ ಭಾಸ್ಕರ್ ಮರಾಠೆ, ನಂದೂರ್ಬಾರ್ನ ಕೌಟಿಲ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರವೀಣ್ ದಿಲೀಪ್ ಪಾಟೀಲ್, ಮತ್ತು ಅಮೃತ್ ನಾಮದೇವ್ ಪಾಟೀಲ್. (ಅಮೃತ್ ಪಾಟೀಲ್ ಯುವತಿ ಋತುಜಾ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರ ತಂದೆ).
ದೂರಿನಲ್ಲಿದ್ದದ್ದೇನು?
ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ದೇಸಾಯಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರಿನಲ್ಲಿ, ಅಕಾಡೆಮಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರವೀಣ್ ಪಾಟೀಲ್, ಮಯೂರ್ ಠಾಕ್ರೆ ಎಂಬಾತನ ಮೂಲಕ ನಾಸಿಕ್ನ ಪಥಾರ್ಡಿ ಫಾಟಾದಲ್ಲಿ ಋತುಜಾ ಅವರ ತಂದೆ ಅಮೃತ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆಯ ಝೆರಾಕ್ಸ್ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ತಲುಪಿಸಿದ್ದರು ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಹೆಸರಿಸಲಾದ ಮೂವರು MPSC ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆಗಾಗಿ "ಹಣಕಾಸಿನ ಸೌಲಭ್ಯ/ಲಂಚ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ (ಅಕ್ರಮ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ತಡೆ) ಕಾಯ್ದೆ 2024, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ತಡೆ ಕಾಯ್ದೆ 1988, ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ನ್ಯಾಯ ಸಂಹಿತೆಯ (BNS) ವಂಚನೆ, ನಕಲಿ ದಾಖಲೆ ಸೃಷ್ಟಿ, ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಸಂಚು ಮುಂತಾದ ಕಾಯ್ದೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ತನಿಖೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, MPSC ಪರೀಕ್ಷಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಗೌಪ್ಯತೆಗೆ ಧಕ್ಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕ್ರೈಂ ಬ್ರಾಂಚ್ ಕಂಡುಕೊಂಡಿದೆ ಮತ್ತು ಬಂಧಿತ ಆರು ಆರೋಪಿಗಳ ಪಾಲನ್ನು ಎತ್ತಿಹಿಡಿದಿದೆ.