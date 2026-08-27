ಡುಕಾನ್ ಸಹ-ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಸುಭಾಷ್ ಚೌಧರಿ ₹1.8 ಕೋಟಿಗೆ ಖರೀದಿಸಿದ್ದ ಮುಂಬೈ ಮನೆಯನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ Ducati XDiavel ಖರೀದಿಸಿದ್ದಾರೆ. EMI, ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಬದುಕುವ ಮನೋಭಾವದಿಂದ ಹೊರಬಂದು, ವರ್ತಮಾನದಲ್ಲೂ ಜೀವನವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಅವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
₹1.8 ಕೋಟಿ ಮನೆ ಮಾರಾಟ… ಕನಸಿನ ಡುಕಾಟಿ ಖರೀದಿ!
ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ₹1.8 ಕೋಟಿಗೆ ಖರೀದಿಸಿದ್ದ ಮನೆಯನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ದುಬಾರಿ ಡುಕಾಟಿ ಬೈಕ್ ಖರೀದಿಸಿದ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರೊಬ್ಬರ ನಿರ್ಧಾರ ಇದೀಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಐಷಾರಾಮಿ ಖರೀದಿ ಅಲ್ಲ, ‘ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಬದುಕುತ್ತಾ ವರ್ತಮಾನವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬಾರದು’ ಎಂಬ ತಮ್ಮ ಜೀವನದೃಷ್ಟಿಯ ಭಾಗ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಡೂಕಾನ್ನ ಸಹ-ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಹಾಗೂ CTO ಸುಭಾಷ್ ಚೌಧರಿ ಅವರು ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮನೆ ಇತ್ತು, ಆದರೆ ಜೀವನ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿತ್ತು
2018ರಲ್ಲಿ ಚೌಧರಿ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ₹1.8 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಮನೆ ಖರೀದಿಸಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ 2020ರಲ್ಲಿ ಡೂಕಾನ್ ಆರಂಭಿಸಿದ ನಂತರ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡರು. ಮನೆ ಮುಂಬೈನಲ್ಲೇ ಉಳಿದರೂ, ಅದರ EMI ಮಾತ್ರ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮುಂದುವರಿಯಿತು.
ತಾವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸದೇ ಇದ್ದ ಆಸ್ತಿಗಾಗಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹1 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪಾವತಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಣದ ಬಹುಪಾಲು ಬಡ್ಡಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿತ್ತು.
‘ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಹೂಡಿಕೆ’ ಎಂಬ ಭ್ರಮೆ
ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಹೂಡಿಕೆಯೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಮುಂದುವರಿದಿದ್ದರೂ, ಅದು ತಮ್ಮ ವರ್ತಮಾನದ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಸಂತೋಷ ನೀಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಅರಿವು ಚೌಧರಿಗೆ ಮೂಡಿತು. ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ನ ಒತ್ತಡ, ನಿರಂತರ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಚಿಂತನೆಯ ನಡುವೆ ತಮಗಾಗಿ ಬದುಕುವ ಸಮಯವೇ ಕಳೆದುಹೋಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಕೊನೆಗೆ ಕನಸಿನ Ducati XDiavel
ಈ ಆಲೋಚನೆಯ ಬಳಿಕ ಅವರು ಮನೆಯನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ Ducati XDiavel ಖರೀದಿಸಿದರು. ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಎಂಜಿನ್, ಬೈಕ್ನ ಧ್ವನಿ ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ರಸ್ತೆಗಳ ಮೇಲೆ ಸವಾರಿ—ಇವೆಲ್ಲವೂ ಅವರಿಗೆ ಮಾನಸಿಕ ನೆಮ್ಮದಿ ನೀಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ಚೌಧರಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
60ರ ವಯಸ್ಸಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬದಲಿಸಿದ ನಿರ್ಧಾರ
ಒಬ್ಬ ವಯಸ್ಸಾದ MotoGP ಅಭಿಮಾನಿ ತಮ್ಮ ಬೈಕ್ನ ಥ್ರೊಟಲ್ ಅನುಭವಿಸಲು ಕೇಳಿದ ಘಟನೆ ಚೌಧರಿಯನ್ನು ಆಳವಾಗಿ ಯೋಚಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿತು. “60ರ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಬಳಿ ಹಣ ಇರಬಹುದು; ಆದರೆ ಆಗ ಇದನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆಯೇ?” ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅವರ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಯಿತು.
‘ವರ್ತಮಾನದಲ್ಲಿ ಬದುಕಿ’
ಚೌಧರಿಯ ಸಂದೇಶ ಸರಳ: ಭವಿಷ್ಯ ಕಟ್ಟುವುದು ಮುಖ್ಯ, ಆದರೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇಂದಿನ ಜೀವನವನ್ನೇ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತ್ಯಜಿಸಬಾರದು. ಕನಸುಗಳನ್ನು ಸದಾ ಮುಂದೂಡುತ್ತಲೇ ಹೋದರೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವ ಅವಕಾಶವೇ ಕಳೆದುಹೋಗಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರ ಕಥೆ ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ.