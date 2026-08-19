ಭಾರತ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಮಹಿಳೆ, ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಕಾರು ಚಾಲಕ ರಬೀಕ್ರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕುಟುಂಬದ ವಿರೋಧದ ನಡುವೆ ಒಂದಾದ ಈ ದಂಪತಿಗೆ ಮಗಳಿದ್ದಾಳೆ. ಆದರೆ ಮುಂದೆ ಆದ ಘಟನೆ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ತರಸುತ್ತದೆ.
ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಮಹಿಳೆ ಲೊರೆನಾ ಸ್ಟೆಫನಿ ಅವರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಭಾರತ ಪ್ರವಾಸವು ಅವರ ಇಡೀ ಜೀವನವನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಬಹುಶಃ ಊಹಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಜನವರಿ 2024 ರಲ್ಲಿ, ಲೊರೆನಾ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಮಧುರೈ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಬಂದು ಇಳಿದರು. ಅಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ತಮ್ಮ ಗಮ್ಯಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲು ರಬೀಕ್ ಬಹುರ್ದೀನ್ ಎಂಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕಾರು ಚಾಲಕರಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದರು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಯಾಣದಂತೆ ಕಂಡರೂ, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಅವರಿಬ್ಬರ ನಡುವೆ ದೀರ್ಘ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾದವು. ಈ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪರಿಚಯವು ಬೇಗನೆ ಗಢ ಸ್ನೇಹವಾಗಿ, ನಂತರ ಪ್ರೀತಿಯಾಗಿ ಬದಲಾಯಿತು. ಮುಂದಿನ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ರಬೀಕ್, ಲೊರೆನಾಗೆ ತಮ್ಮ ಊರಿನ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಸುಂದರ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿದರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಇಬ್ಬರೂ ಅತ್ಯಂತ ಹತ್ತಿರವಾದರು. ಆದರೆ, ಅವರ ಈ ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಎರಡೂ ಕುಟುಂಬದವರು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ಮದುವೆ ನಂತರ ಆಗಿದ್ದೇನು? ಈ ಕುರಿತು ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
2005ರಲ್ಲಿ ಮದುವೆ!
ಕುಟುಂಬದ ವಿರೋಧ ಮತ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಕಷ್ಟಕರವಾದಾಗ, ಈ ಜೋಡಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿತು. ಸುಮಾರು ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಅವರು ಎಲ್ಲರಿಂದ ದೂರವಿದ್ದು, ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡುತ್ತಾ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯವನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಕೊನೆಗೆ, ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಅಧಿಕೃತಗೊಳಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ ಅವರು, ಭೇಟಿಯಾದ ಒಂದು ವರ್ಷದ ನಂತರ ಅಂದರೆ ಜನವರಿ 23, 2025 ರಂದು ವಿವಾಹ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದರು. ಆದರೆ, ಮದುವೆಯ ನಂತರವೂ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸವಾಲುಗಳು ಕೊನೆಯಾಗಲಿಲ್ಲ. ವಲಸೆ, ವೀಸಾ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಗದಪತ್ರಗಳ ತೊಡಕುಗಳಿಂದಾಗಿ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಒಂದೇ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ವಾಸಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ರಬೀಕ್ಗೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವೀಸಾ ಸಿಗದ ಕಾರಣ, ಅವರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಲ್ಲೇ ಉಳಿದು ದೂರದ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕಾಯಿತು.
2026ರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಶುಭ ಸುದ್ದಿ!
ಫೆಬ್ರವರಿ 2026 ರಲ್ಲಿ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸಿಹಿ ತಿರುವು ಸಿಕ್ಕಿತು. ಲೊರೆನಾ ಮತ್ತು ರಬೀಕ್ ದಂಪತಿಗೆ 'ಮರಿಯಮ್' ಎಂಬ ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಜನಿಸಿತು. ಆದರೆ ವಿಧಿ ಇಲ್ಲದೆ, ವೀಸಾ ಸಿಗದ ಕಾರಣ ಮಗಳ ಜನನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರಬೀಕ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಮಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ಅವರು ಆಕೆಯ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಬರುವವರೆಗೆ ಕಾಯಬೇಕಾಯಿತು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದ ಎರಡು ತಿಂಗಳ ನಂತರ ರಬೀಕ್ ತಮ್ಮ ಮಗಳನ್ನು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಭೇಟಿಯಾದರು.
ಒಟ್ಟಿಗೆ ವಾಸಿಸುವ ಕನಸು!
ಪ್ರಸ್ತುತ, ಈ ದಂಪತಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದೇ ಸೂರಿನಡಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ವಾಸಿಸುವ ಕನಸು ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಳ್ಳುವುದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಲ್ಲ ಎಂದು ಲೊರೆನಾ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ 'ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ವೀಸಾ' ಪಡೆಯಲು ಸುಮಾರು 11,700 ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ (ಸುಮಾರು 7.9 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ) ವೆಚ್ಚವಾಗುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ವಕೀಲರ ಶುಲ್ಕಕ್ಕಾಗಿ ಸುಮಾರು 9,700 ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ (ಸುಮಾರು 6.5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ) ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತವು ಅವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿದೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ತೊಂದರೆಗಳಿದ್ದರೂ ಲೊರೆನಾ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಳ್ಳದಿರಲು ಬಲವಾದ ಕಾರಣವಿದೆ. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅವರ ಪೋಷಕರಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೂ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಖಾಯಂ ಶಿಕ್ಷಕಿ (Teaching) ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಬಿಡುವುದು ಅವರಿಗೆ ಸುಲಭವಲ್ಲ.
ಪ್ರಸ್ತುತ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಲೊರೆನಾ!
ಪ್ರಸ್ತುತ ಲೊರೆನಾ ಅವರು ಮಾತೃತ್ವ ರಜೆಯಲ್ಲಿದ್ದು, ತಮ್ಮ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯವನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲೇ ರಬೀಕ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. "ನನಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇರಲು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ" ಎಂದು ಅವರು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವೀಸಾ ಸವಾಲುಗಳ ನಡುವೆಯೂ ಈ ಜೋಡಿ ಭರವಸೆಯಿಂದ ಒಂದಾಗುವ ದಿನಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದೆ.