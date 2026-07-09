ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಮತ್ತು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಪ್ರಧಾನಿ ಅಲ್ಬನೀಸ್ ಅವರ ವಾರ್ಷಿಕ ಶೃಂಗಸಭೆ ಮುಕ್ತಾಯ. ಉಭಯ ದೇಶಗಳ ವ್ಯೂಹಾತ್ಮಕ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಕ್ಷಣೆ, ಭದ್ರತೆ, ವ್ಯಾಪಾರ, ಇಂಧನ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಮುಕ್ತ ಇಂಡೋ-ಪೆಸಿಫಿಕ್ ವಲಯದ ಸಹಕಾರ ಈ ಸಭೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಅಜೆಂಡಾಗಳಾಗಿದ್ದವು.
ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಮತ್ತು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಪ್ರಧಾನಿ ಆಂಥೋನಿ ಅಲ್ಬನೀಸ್ ಅವರು ಗುರುವಾರ ಮೆಲ್ಬೋರ್ನ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮೂರನೇ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ-ಭಾರತ ವಾರ್ಷಿಕ ಶೃಂಗಸಭೆಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಿದರು. ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣೆ, ಭದ್ರತೆ, ವ್ಯಾಪಾರ, ಇಂಧನ, ನಿರ್ಣಾಯಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು, ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಆಡಳಿತದಂತಹ ಹಲವು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸುವುದು ಸಭೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಅಜೆಂಡವಾಗಿತ್ತು. ಮುಕ್ತ, ನಿಯಮ-ಆಧಾರಿತ, ಶಾಂತಿಯುತ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧ ಇಂಡೋ-ಪೆಸಿಫಿಕ್" ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಉಭಯ ನಾಯಕರು ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿದರು.
ಜುಲೈ 8 ರಿಂದ 10ರವರೆಗೆ ನಡೆದ ಈ ಶೃಂಗಸಭೆಯು ಭಾರತ-ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವ್ಯಾಪಕ ವ್ಯೂಹಾತ್ಮಕ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ (CSP) ಒಂದು ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯ ಎಂದು ಎರಡೂ ದೇಶಗಳು ಬಣ್ಣಿಸಿವೆ. 'ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಧಾನಿ ಅಲ್ಬನೀಸ್ ನಡುವೆ ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇರುವ ಗಟ್ಟಿ ಸ್ನೇಹವೇ ಈ ಬಲಿಷ್ಠ ವ್ಯೂಹಾತ್ಮಕ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ" ಎಂದು ಜಂಟಿ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಭದ್ರತಾ ಸಹಕಾರ
'ವೇಗವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಜಾಗತಿಕ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಎದುರಾಗುವ ಹೊಸ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು CSPಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ತಮ್ಮ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ನಾಯಕರು ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿದರು. ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಭದ್ರತಾ ಸಹಕಾರದ ಕುರಿತಾದ ಜಂಟಿ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಅವರು ಪ್ರಕಟಿಸಿದರು. ಇದು ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಭದ್ರತಾ ಸಂಬಂಧದ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಬದಲಾವಣೆ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಘೋಷಣೆಯು ರಕ್ಷಣಾ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯ ಮೂಲಸ್ತಂಭ ಎಂದು ಗುರುತಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವ್ಯೂಹಾತ್ಮಕ ಸಮಾಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ವಾರ್ಷಿಕ ರಕ್ಷಣಾ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಸಂವಾದವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತದೆ.
ಕಡಲ ಭದ್ರತೆ
ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕಡಲ ಭದ್ರತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಯಿತು. 'ಭಾರತ-ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಕಡಲ ಭದ್ರತಾ ಸಹಕಾರ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ'ಯನ್ನು ಉಭಯ ನಾಯಕರು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದರು. ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭದ್ರತೆಗೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಕಡಲ ಸಹಕಾರ ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಎಂದು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದ ಅವರು, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಮ್ಯಾರಿಟೈಮ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಕಮಾಂಡ್ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಕೋಸ್ಟ್ ಗಾರ್ಡ್ ನಡುವೆ ತಿಳುವಳಿಕಾ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದರು. ಪರಸ್ಪರ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು, ಜನರಲ್ ರಾವತ್ ಭಾರತ-ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಯುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿನಿಮಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಂದುವರಿಸುವುದು, 2028-29ರ ವೇಳೆಗೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಸೇನಾ ಬೋಧಕರನ್ನು ನೇಮಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆ ಹಾಗೂ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸುವ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ರಕ್ಷಣಾ ನಾವೀನ್ಯತೆ ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸಲು ಉಭಯ ನಾಯಕರು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು.
ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ
ಆರ್ಥಿಕ ರಂಗದಲ್ಲಿ, ಭಾರತ-ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಕಾರ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದ (ECTA) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು' ನಾಯಕರು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಬಂಧದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ, ಸಮತೋಲಿತ ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರ ಲಾಭದಾಯಕವಾದ "ವ್ಯಾಪಕ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಕಾರ ಒಪ್ಪಂದ (CECA) ವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಬದ್ಧರಾದರು. ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದ ಅವರು, ಭಾರತದ ಮೇಕ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಫ್ಯೂಚರ್ ಮೇಡ್ ಇನ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ನೀತಿಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಪೂರಕವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಿದರು. ಪಾರದರ್ಶಕ, ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಅಡೆತಡೆಯಿಲ್ಲದ ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿಗಳು ನಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆಗೆ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿವೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಖನಿಜಗಳು ಮತ್ತು ಸುಧಾರಿತ ಉತ್ಪಾದನಾ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಎಂದು ನಾಯಕರು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು.
ಇಂಧನ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಪರಮಾಣು ಸಹಕಾರ
ಇಂಧನ ಭದ್ರತೆಯು ಶೃಂಗಸಭೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಫಲಿತಾಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. 2047ರ ವೇಳೆಗೆ 1,000 ಗಿಗಾವ್ಯಾಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಭಾರತದ ಬೃಹತ್ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಿಂದ ಯುರೇನಿಯಂ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನಾಯಕರು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿದರು. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ-ಭಾರತ ಪರಮಾಣು ಸಹಕಾರ ಒಪ್ಪಂದದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಿದ್ದನ್ನು ಅವರು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಶಾಂತಿಯುತ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮತ್ತು IAEA ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ ಯುರೇನಿಯಂ ರಫ್ತಿಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಭಾರತ-ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ರೂಫ್ಟಾಪ್ ಸೋಲಾರ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯಂತಹ ಉಪಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿದರು. ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಒಪ್ಪಂದವು "ಸಮಾನತೆ ಮತ್ತು ಸಮಾನ ಆದರೆ ವಿಭಿನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳ ತತ್ವವನ್ನು" ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿದರು.
ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿ ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ
ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸೈಬರ್, ನಿರ್ಣಾಯಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು ಮತ್ತು ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿಗಳ ಕುರಿತ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ-ಭಾರತ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಗೆ (PACTS) ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಯಿತು. "ನಿರ್ಣಾಯಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು, ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿ ವೈವಿಧ್ಯೀಕರಣ, ಸೈಬರ್ ಭದ್ರತೆ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧದ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು" ಇದರ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ವಲಯದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನಾಯಕರು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಕೋಕೋಸ್ (ಕೀಲಿಂಗ್) ದ್ವೀಪಗಳಲ್ಲಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಮೂಲಕ ಭಾರತದ ಗಗನಯಾನ ಮಾನವಸಹಿತ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಯಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಬೆಂಬಲವೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೇರಿದೆ.
ಜನ-ಜನರ ನಡುವಿನ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಬಾಂಧವ್ಯ
ಜನರ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧಗಳು ಪ್ರಮುಖ ಗಮನ ಸೆಳೆದವು. ಜನರ ನಡುವಿನ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಸಂಬಂಧದ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದು ಎಂದು ಉಭಯ ನಾಯಕರು ಬಣ್ಣಿಸಿದರು. "ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿರುವ ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ತರಗತಿಗಳು, ಕ್ಯಾಂಪಸ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯಗಳ ಮೌಲ್ಯಯುತ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಅಲ್ಬನೀಸ್ ಹೇಳಿದರು. ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಫ್ಲಿಂಡರ್ಸ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಮತ್ತು ಗುರುಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆಯನ್ನು, ಹಾಗೆಯೇ ಒಡಿಶಾದಲ್ಲಿ ಗಣಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೌಶಲ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉತ್ಕೃಷ್ಟತಾ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾಪನೆಯನ್ನು ನಾಯಕರು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು.
ಕ್ರೀಡೆಯು ನಮ್ಮ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಸಂಬಂಧದ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶ ಎಂದು ಅವರು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು. 2030ರಲ್ಲಿ ಅಹಮದಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಮತ್ತು 2032ರಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಸ್ಬೇನ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ನಿರೀಕ್ಷೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಭಾರತದಿಂದ ಫಸ್ಟ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಪೂರ್ವಜರ ಅವಶೇಷಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಿಂದ ತೆಲುಗು ಅವಶೇಷಗಳನ್ನು ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ ಮತ್ತು ಬೇಷರತ್ತಾಗಿ ವಾಪಸ್ ಕಳುಹಿಸುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಂಪರೆಯ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ನಾಯಕರು ಬದ್ಧರಾದರು.
ಜಾಗತಿಕ ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ಬಹುಪಕ್ಷೀಯತೆ
ಜಾಗತಿಕ ಆಡಳಿತದ ಕುರಿತು, ಸುಧಾರಿತ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಭದ್ರತಾ ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ (UNSC) ಖಾಯಂ ಸದಸ್ಯತ್ವಕ್ಕಾಗಿ ಭಾರತದ кандидатурыಗೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತನ್ನ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿತು. 2028-2030ರ ಅವಧಿಗೆ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಭದ್ರತಾ ಮಂಡಳಿಯ ಖಾಯಂ ಅಲ್ಲದ ಸದಸ್ಯತ್ವಕ್ಕಾಗಿ ಎರಡೂ ದೇಶಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದವು. ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯು ಸಮಕಾಲೀನ ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ವಾಸ್ತವಗಳನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು.
ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು
ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತೆಯ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ನಾಯಕರು, ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ಉಗ್ರವಾದವನ್ನು ಅದರ ಎಲ್ಲಾ ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ನಿಸ್ಸಂದಿಗ್ಧವಾಗಿ ಖಂಡಿಸಿದರು." ಪಹಲ್ಗಾಮ್ ಮತ್ತು ಬೋಂಡಿ ಬೀಚ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಭೀಕರ ದಾಳಿಗಳನ್ನು" ಖಂಡಿಸಿದ ಅವರು, ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾದ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಸಂಘಟನೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕರೆ ನೀಡಿದರು. ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿನ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಮತ್ತು ಉಕ್ರೇನ್ ಯುದ್ಧದ ದುರಂತ ಮಾನವೀಯ ಪರಿಣಾಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ತೀವ್ರ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಸಂಯಮ, ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕತೆ ಮತ್ತು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾನೂನಿಗೆ ಬದ್ಧವಾಗಿರಲು ಅವರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು. ಆಸಿಯಾನ್ (ASEAN) ಕೇಂದ್ರೀಯತೆ ಮತ್ತು ಇಂಡೋ-ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಕುರಿತ ಆಸಿಯಾನ್ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನಾಯಕರು ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿದರು.
ಶೃಂಗಸಭೆಯ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ, ವ್ಯಾಪಕ ವ್ಯೂಹಾತ್ಮಕ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸಿದ ಪ್ರಗತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾಯಕರು ತೃಪ್ತಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಮುಕ್ತ, ನಿಯಮ-ಆಧಾರಿತ, ಶಾಂತಿಯುತ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧ ಇಂಡೋ-ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಗೆ ತಮ್ಮ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿದರು. ಈ ಸಂಬಂಧವನ್ನು "ಬಲಿಷ್ಠ ವ್ಯೂಹಾತ್ಮಕ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ" ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ ಅವರು, ಇದು ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. (ANI)
(ಈ ಸುದ್ದಿಯ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ನ್ಯೂಸಬಲ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಈ ಕಥೆಯನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಸಿಂಡಿಕೇಟೆಡ್ ಫೀಡ್ನಿಂದ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ.)