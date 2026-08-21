ಲಿಂಕ್ಡ್ಇನ್ ಬಳಕೆದಾರರಾದ ಅವಂತಿ ನಗ್ರಾಲ್, ತಮ್ಮ ಕರಿಯರ್ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ತಾಯಿಯನ್ನೇ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗಿ ನೇಮಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ತಾಯಿಯ ಅತಿಯಾದ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಸ್ವಭಾವದಿಂದಾಗಿ ಕೇವಲ ಎರಡೇ ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಕೆಲಸದಿಂದ ವಜಾಗೊಳಿಸಬೇಕಾಯಿತು. ಈ ಘಟನೆಯು ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದ ಸಂಬಂಧಗಳ ನಡುವಿನ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಗೆರೆಯನ್ನು ಚರ್ಚೆಗೆ ತಂದಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು: ಪರಸ್ಪರ ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇರುವಾಗ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಸರಳ ಹಾಗೂ ಸುಲಭ ಎಂದೇ ಹಲವರು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಲಿಂಕ್ಡ್ಇನ್ ಬಳಕೆದಾರರಾದ ಅವಂತಿ ನಗ್ರಾಲ್ ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ತಾಯಿಯನ್ನೇ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗಿ ನೇಮಿಸಿಕೊಂಡ ಅನುಭವ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭಿನ್ನವಾಗಿತ್ತು. ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ತಾಯಿಯನ್ನು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡ ಕೇವಲ ಎರಡೇ ವಾರಗಳಲ್ಲಿ, ಅವರನ್ನು ಆ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ವಜಾಗೊಳಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯೂ ಅವಂತಿಯವರಿಗೇ ಎದುರಾಯಿತು!
ಏನಿದು ಘಟನೆ?
ಅವಂತಿ ನಗ್ರಾಲ್ ಅವರು ಹಾರ್ವರ್ಡ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಸೇರುವ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ವಿರಾಮ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ರಂಗಭೂಮಿ ಹಾಗೂ ಸಂಗೀತ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು. ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಪರ ಕೆಲಸಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಇಮೇಲ್ಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಸಂಭಾವನೆ ಚರ್ಚೆ, ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಆಯೋಜನೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಒಬ್ಬ ನಂಬಿಕಸ್ಥ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅಗತ್ಯವಿತ್ತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ಬಿಡುವಿನ ಸಮಯ ಹೊಂದಿದ್ದ ಅವರ ತಾಯಿ, ಮಗಳ ಕರಿಯರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಲು ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತರಾಗಿ ಮುಂದೆ ಬಂದರು.
ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಾಯಿಯೇ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗಿರುವುದು ಉತ್ತಮ ನಿರ್ಧಾರ ಎಂದೇ ಅವಂತಿ ಭಾವಿಸಿದ್ದರು. ಏಕೆಂದರೆ, ಅವರ ತಾಯಿ ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಲವು ವೃತ್ತಿಪರ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಕರಿಯರ್ ಬೆಳೆಸುವಲ್ಲಿನ ಕಷ್ಟ-ನಷ್ಟಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಲ್ಲವರಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಎರಡೇ ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ವಾತಾವರಣ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿತು.
ತಾಯಿಯನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸಲು ಕಾರಣವೇನು?
ತಮ್ಮ ತಾಯಿಯನ್ನು ಕೆಲಸದಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಅವರಲ್ಲಿದ್ದ ಕಾಳಜಿಯ ಕೊರತೆ ಕಾರಣವಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಅತಿಯಾದ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಮನೋಭಾವವೇ (Overprotectiveness) ಕಾರಣ ಎಂದು ಅವಂತಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
"ನನ್ನ ತಾಯಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಫರ್ಗೂ 'ಬೇಡ' ಎಂದು ತಿರಸ್ಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ತಮವಾದ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಬೇಕು ಎಂಬುದು ಅವರ ಭಾವನೆಯಾಗಿತ್ತು. ತಡರಾತ್ರಿಯ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು, ಅಪರಿಚಿತ ನಗರಗಳ ಪ್ರಯಾಣ ಹಾಗೂ ಜನಸಂದಣಿ ಇರುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಮಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲು ತಾಯಿ ಹಿಂಜರಿಯುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಅವಂತಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕರಿಯರ್ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ; ಬದಲಿಗೆ ತನ್ನ ಮಗಳನ್ನು ಅಪಾಯಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುವ ತಾಯಿಯಾಗಿ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಇವೆರಡೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭಿನ್ನವಾದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಎಂದು ಅವಂತಿ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕಲಾವಿದರ ಮುಂದಿರುವ ಸವಾಲುಗಳು:
ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಪರ ಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಬಲ್ಲ ಅನುಭವಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಏಜೆನ್ಸಿಗಳು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ತಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾಗಿ ಅವಂತಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಸೃಜನಶೀಲ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಅನೇಕ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ವೃತ್ತಿಪರ ತಂಡವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುವ ಸೌಲಭ್ಯ ಅಥವಾ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ, ಅವರು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಪೋಷಕರು, ಸ್ನೇಹಿತರು ಅಥವಾ ಜೀವನಸಂಗಾತಿಯನ್ನೇ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗಿ ನೆಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ ಲಿಂಕ್ಡ್ಇನ್ನಲ್ಲಿ ಅವಂತಿ ನಗ್ರಾಲ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಈ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪೋಸ್ಟ್ ಭಾರಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ವೃತ್ತಿಪರತೆ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದ ಸಂಬಂಧಗಳ ನಡುವಿನ ಗೆರೆಯ ಕುರಿತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕ ಚರ್ಚೆ ಮತ್ತು ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.