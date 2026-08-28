ಕಾಲೇಜಿನ ಮೊದಲ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲೂ ಫೇಲ್ ಆದ ಆನಂದ್ ಮೇಗಲಿಂಗಮ್ ಬಳಿಕ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ತೊರೆದು ಏರೋನಾಟಿಕಲ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಚಿನ್ನದ ಪದಕದೊಂದಿಗೆ ಪದವಿ ಪಡೆದ ಅವರು 2021ರಲ್ಲಿ Space Zone India ಸ್ಥಾಪಿಸಿ, 2024ರಲ್ಲಿ RHUMI-1 ರಾಕೆಟ್ ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಿದರು.
6 ಕಿ.ಮೀ ನಡೆದು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ಬಾಲಕನಿಂದ ರಾಕೆಟ್ ಉದ್ಯಮಿಯವರೆಗೆ!
ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸೋಲು ಅಂತಿಮ ಸೋಲಲ್ಲ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಆನಂದ್ ಮೇಗಲಿಂಗಮ್ ಅವರ ಪಯಣ ಉತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆ. ಕಾಲೇಜಿನ ಮೊದಲ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲೂ ಅನುತ್ತೀರ್ಣರಾದ ಅವರು, ನಂತರ ಭಾರತದ ಖಾಸಗಿ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಗುರುತು ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕಷ್ಟಗಳ ನಡುವೆ ಅರಳಿದ ಕನಸು
ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ಆನಂದ್ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಸುಮಾರು 6 ಕಿ.ಮೀ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಕುಟುಂಬದ ಜೀವನ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಅವರ ತಂದೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಚಾಲಕರಾಗಿ ದುಡಿಯುತ್ತಿದ್ದರು.
ಶಾಲೆಯ ಬಳಿಕ ಆನಂದ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಆದರೆ ಕೋರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಮೂಡದೆ, ಮೊದಲ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ನಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲೂ ಫೇಲ್ ಆದರು. ಕೊನೆಗೆ ಆ ಕೋರ್ಸ್ ತೊರೆದು ಹೊಸ ದಾರಿಯನ್ನು ಹುಡುಕಿದರು.
ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ನಿಂದ ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ವರೆಗೆ
ವಿಮಾನ ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮೇಲಿನ ಆಸಕ್ತಿ ಅವರನ್ನು ಏರೋನಾಟಿಕಲ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಡೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದಿತು. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿದಂತೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಆರಂಭಿಸಿದರು.
ನಂತರ ಭಾರತ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯಿಂದ 9.8 CGPA ಪಡೆದು ಚಿನ್ನದ ಪದಕದೊಂದಿಗೆ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
2021ರಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಝೋನ್ ಇಂಡಿಯಾ
ತಮ್ಮ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಉದ್ಯಮವಾಗಿ ರೂಪಿಸಿದ ಆನಂದ್, ಡಿಸೆಂಬರ್ 2021ರಲ್ಲಿ Space Zone India ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಹೈಬ್ರಿಡ್ ರಾಕೆಟ್ಗಳು, ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.
ಅವರ ತಂದೆಯನ್ನೂ ಸಹ-ಸಂಸ್ಥಾಪಕರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ 50% ಪಾಲು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
RHUMI-1: ಕನಸಿಗೆ ರಾಕೆಟ್ ವೇಗ
2023ರಲ್ಲಿ RHUMI-1 ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆರಂಭವಾಯಿತು. ಹಣಕಾಸು, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಕ ಸವಾಲುಗಳ ನಡುವೆಯೂ ಹಲವು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲಾಯಿತು.
ಅಂತಿಮವಾಗಿ 2024ರ ಆಗಸ್ಟ್ 24ರಂದು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ತಿರುವಿದಂಧೈನಿಂದ RHUMI-1 ಉಡಾವಣೆಯಾಯಿತು.
ಆನಂದ್ರ ಕಥೆ ಹೇಳುವ ಮುಖ್ಯ ಪಾಠ ಒಂದೇ—ಮೊದಲ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ವೈಫಲ್ಯ ನಿಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವುದಿಲ್ಲ; ಸರಿಯಾದ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಾಗ ಅದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೊಸ ಎತ್ತರ ತಲುಪಬಹುದು.