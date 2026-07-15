14ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಾಸಾದಿಂದ ತಿರಸ್ಕೃತಳಾದ ಕ್ಲೇರ್ ಪರ್ಫಿಟ್, ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಶೌಚಾಲಯ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವ ಕೆಲಸದಿಂದ ವೃತ್ತಿ ಆರಂಭಿಸಿದರು. ತಮ್ಮ ಛಲ ಮತ್ತು ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಇಂದು ಯುರೋಪಿಯನ್ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ಪರಿಶೋಧನಾ ತಂಡವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಕನಸು ನನಸು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದರೆ ಅದು ಹಲವರ ಪಾಲಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭದ ಪ್ರಯಾಣ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಗುರಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದ್ದರೆ, ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಎಡರುತೊಡರುಗಳನ್ನು ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿ, ಛಲದ ಬೆನ್ನುಬಿದ್ದಾಗ ಇಡೀ ವಿಶ್ವವೇ ಗಮನಿಸುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ತಾಜಾ ಉದಾಹರಣೆ ಈ ಮಹಿಳೆ. ಹೆಸರು ಕ್ಲೇರ್ ಪರ್ಫಿಟ್.
ಕ್ಲೇರ್ 14 ವರ್ಷದವರಿದ್ದಾಗ, ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಕನಸು ಕಂಡರು. ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆ ಮತ್ತು ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳಿಂದ ಆಕರ್ಷಿತರಾದ ಅವರು, ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಪರಿಶೋಧನಾ ಪ್ರಪಂಚದ ಭಾಗವಾಗಲು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಆಶಯದೊಂದಿಗೆ ನಾಸಾದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸದ ಅನುಭವಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅನುಭವ ಇರಲಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ತಿರಸ್ಕರಿಸಲಾಯಿತು. ಆದರೆ ಬಾಲಕಿ ಕ್ಲೇರ್ ಹತಾಶಳಾಗಲಿಲ್ಲ. ಛಲ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನ ಲೀಸೆಸ್ಟರ್ನಲ್ಲಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡರು.
ಶೌಚಾಲಯ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್
ಅದು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಶೌಚಾಲಯವನ್ನು ಶುಚಿ ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಯ. ಇದು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕ್ಲೇರ್ಗೆ ಅಸಹ್ಯ ಎನ್ನಿಸಿದ್ದು ಉಂಟು. ಏಕೆಂದರೆ, ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಶೌಚಾಲಯವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಭವಿಷ್ಯದ ಕನಸಿನ ಸಾಕಾರಕ್ಕೆ ಈ ಉದ್ಯೋಗ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡಲಿದೆ ಎಂದು ಅರಿತ ಅವರು, ಆ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಈ ಆರಂಭಿಕ ಅನುಭವದಿಂದ ಅವರ ಕನಸು ಸಾಕಾರಕ್ಕೆ ದಾರಿಯೂ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯವೇ ಕ್ಲೇರ್ ಅವರನ್ನು ಯುರೋಪಿಯನ್ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಸ್ಥೆ (ESA) ಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಿತು, ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಈಗ ಭವಿಷ್ಯದ ಮಂಗಳ ಪರಿಶೋಧನಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ತಂಡವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಲು ಆಯ್ಕೆಗೊಂಡರು.
ಕ್ಲೇರ್ ಅವರ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ವೃತ್ತಿಜೀವನವು ಶುರುವಾಗಿದ್ದು, ಶೌಚಾಲಯ ಕ್ಲೀನ್ನಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರ ತರಬೇತಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ. ಅವರು ತೋರಿದ ಜಾಣ್ಮೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಹುಡುಕಿ ಬಂದಿತು. ಮೊದಲ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಗಗನಯಾತ್ರಿ ಹೆಲೆನ್ ಶರ್ಮನ್ ಧರಿಸಿದ್ದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸೂಟ್ನಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ-ಸಂಬಂಧಿತ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಅನ್ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಕ್ಲೇರ್ ಪರ್ಫಿಟ್ ನಿರ್ವಹಿಸಿದರು. ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಶೌಚಾಲಯ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಅಲ್ಲಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅವರು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು, ಈ ಕಾರ್ಯಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವೆಂದು ತೋರುತ್ತದೆಯಾದರೂ, ಅವು ಅವರಿಗೆ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಒಳನೋಟವನ್ನು ಒದಗಿಸಿದವು ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಪರಿಶೋಧನೆಯನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಸುವಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ವಿವಿಧ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದವು.
ಅವಕಾಶದ ಬಾಗಿಲು
ಅವರ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡಿದ ನಾಯಕಿ ಆಗ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕೇಂದ್ರದ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿದ್ದ ಅಲೆಕ್ಸ್ ಹಾಲ್. ಅಲೆಕ್ಸ್ ಅವರನ್ನು ಕ್ಲೇರಾ ಭೇಟಿಯಾದಾಗ ಅವರ ಜೀವನ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ತಿರುವು ಬಂದಿತು. ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ನಾಯಕತ್ವದ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸುವುದು ಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ಹಾಲ್ ಯುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ತೋರಿಸಿದರು. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ಹೊಂದಿರುವ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ನೋಡಲು ಕ್ಲೇರ್ ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿತು. ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಿಂದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿ ತನ್ನ ಕನಸುಗಳನ್ನು ನನಸಾಗಿಸಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಕ್ಲೇರ್ ಪರ್ಫಿಟ್ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದರು ಮತ್ತು ನಂತರ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆ ವಿದ್ಯುತ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಪಿಎಚ್ಡಿ ಗಳಿಸಿದರು.
ಅವರ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆಯು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ನಲ್ಲಿರುವ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಏಜೆನ್ಸಿಯ ಅತಿದೊಡ್ಡ ತಾಂತ್ರಿಕ ಕೇಂದ್ರವಾದ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ (ESTEC) ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೆ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯಿತು. ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ಭವಿಷ್ಯದ ಪರಿಶೋಧನೆಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುವುದು ಅವರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಾತ್ರವು ಭವಿಷ್ಯದ ಪರಿಶೋಧನಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸುವ ಮತ್ತು ಯೋಜಿಸುವ ಪ್ರಮುಖ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ತಂಡಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಆಳವಾದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದ ತೀವ್ರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಬದುಕಲು ಸಮರ್ಥವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಇದರಲ್ಲಿ ಸೇರಿದೆ.
ನಾಸಾದಿಂದ ತಿರಸ್ಕಾರವು ಅವರ ಕನಸನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಬಹುದಿತ್ತು, ಆದರೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಅವಕಾಶವು ಅವರ ಯಶಸ್ವಿ ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೆ ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕಿತು. ಅವರ ಕಥೆಯು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಪರಿಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಎಂಜಿನಿಯರ್ಗಳ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಸಹ ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ಭೂಮಿಯಾಚೆಗಿನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆಯನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸುವ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಮತ್ತು ಪರಿಶೋಧನೆಯನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ರಚಿಸುವ ಸಾವಿರಾರು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ಎಂಜಿನಿಯರ್ಗಳ ಮೇಲೂ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ.