ಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಸಮೀಪದ ನಾಣ್ಯಾಪುರದಲ್ಲಿ ಹಳೆಗನ್ನಡ ಶಾಸನವಿರುವ ಅಪರೂಪದ ವೀರಗಲ್ಲು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮಹತ್ವದ ಈ ಸ್ಮಾರಕಕ್ಕೆ ನಿಧಿಗಳ್ಳರಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗುವ ಭೀತಿ ಎದುರಾಗಿದ್ದು, ಇದರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ: ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕು ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಕೇವಲ ಒಂದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಂತರದಲ್ಲಿರುವ ನಾಣ್ಯಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದ ಅಪರೂಪದ ವೀರಗಲ್ಲೊಂದು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಐತಿಹಾಸಿಕ ಹಾಗೂ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಪುರಾತನ ಸ್ಮಾರಕಕ್ಕೆ ನಿಧಿಗಳ್ಳರಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗುವ ಭೀತಿ ಎದುರಾಗಿದ್ದು, ಪುರಾತತ್ವ ಇಲಾಖೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಸ್ಥಳಕ್ಕಾಗಮಿಸಿ ಇದನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಬೇಕೆಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಶಾಸನ ಮತ್ತು ವೀರಗಲ್ಲಿನ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ
ಸುಮಾರು 3 ಅಡಿ ಎತ್ತರ ಹಾಗೂ 3 ಅಡಿ ಸುತ್ತಳತೆಯ ಕಾಡುಗಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಈ ವೀರಗಲ್ಲನ್ನು ಕೆತ್ತಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಶೂರ ವೀರನ ಸುಂದರವಾದ ಚಿತ್ರಣವಿದ್ದು, ಅದರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಸುಲಭವಾಗಿ ಅರ್ಥವಾಗದ ಪುರಾತನ 'ಹಳೆಗನ್ನಡ'ದ ಶಾಸನ ಲಿಪಿಯನ್ನು ಕೆತ್ತಲಾಗಿದೆ. ಈ ವೀರಗಲ್ಲನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಕೆಲವರು ‘ಆಂಜನೇಯ ದೇವರು’ ಎಂದು ಪೂಜಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ‘ವೀರಪ್ಪ’ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸ್ಮಾರಕವಿರುವುದು ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ತಿಳಿದಿದ್ದರೂ, ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ವಿಶಾಲ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ.
ನಿಧಿಗಳ್ಳರ ಹಾವಳಿ, ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕುರುಹಿಗೆ ಹಾನಿ
ಪ್ರಸ್ತುತ ನಾಣ್ಯಾಪುರ ಹಾಗೂ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ನಿಧಿಗಳ್ಳರ ಹಾವಳಿ ತೀವ್ರಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಅಪರೂಪದ ವೀರಗಲ್ಲಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿಧಿ ಇರಬಹುದೆಂಬ ಭ್ರಮೆಯಿಂದ ಕಳ್ಳರು ಇದನ್ನು ಹಾನಿಗೊಳಿಸಲು ಯತ್ನಿಸಿರುವುದು ಕೂಡ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮೌಲ್ಯವಿರುವ ಈ ಸ್ಮಾರಕಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಿಧಿಗಳ್ಳರಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿದ್ದು, ಸೂಕ್ತ ಭದ್ರತೆ ಕಲ್ಪಿಸದಿದ್ದರೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾಶವಾಗುವ ಆತಂಕ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಿದೆ.
ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಭೇಟಿಗೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಪಟ್ಟು
ನಿಧಿಗಳ್ಳರ ಅಕ್ರಮ ಕೃತ್ಯವನ್ನು ಖಂಡಿಸಿರುವ ನಾಣ್ಯಾಪುರ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಹಾಗೂ ತಾಲೂಕು ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಹಾಗೂ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಕ್ಷಣವೇ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಬೇಕು. ಪುರಾತತ್ವ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಚ್ಯವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ಹಳೆಗನ್ನಡ ಶಾಸನವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ, ವೀರಗಲ್ಲನ್ನು ಸುಪರ್ದಿಗೆ ಪಡೆದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಸಂರಕ್ಷಿಸಬೇಕು. ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ನಿಧಿ ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸುವವರ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕೆಂದು ನಾಣ್ಯಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ರೈತರು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಚಿತ್ತ ಹರಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ.