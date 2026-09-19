Vastu for Marriage:ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರೂ ಮದುವೆ ನಡೆಯುತ್ತಿಲ್ಲವಾದರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ನಿಮ್ಮ ಬೆಡ್ ರೂಮ್ ವಾಸ್ತು ದೋಷವಾಗಿರಬಹುದು. ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯಿಂದಾಗಿ ಮದುವೆ ವಿಳಂಬವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಐದು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಶೀಘ್ರ ಮದುವೆ ಖಚಿತಾ.
ವಯಸ್ಸು ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೂ ನೀವು ಸಿಂಗಲ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ?
ವಯಸ್ಸು ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೂ ನೀವು ಸಿಂಗಲ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ? ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಮದುವೆ ನಡಿತಾ ಇಲ್ವಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾರಣ ನಿಮ್ಮ ಮಲಗುವ ಕೋಣೆ ಆಗಿರಬಹುದು. ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ನಾವು ವಾಸಿಸುವ ಕೋಣೆಯ ಶಕ್ತಿಯು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ, ಆಲೋಚನೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಉತ್ತಮ ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಬೆಡ್ ರೂಮಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ವಾಸ್ತು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತೆ.
ಸಿಂಗಲ್ ಆಗಿರುವ ಯಾವ ವಸ್ತುವನ್ನೂ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿಡಬೇಡಿ
ಸಿಂಗಲ್ ಆಗಿರುವವರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಕೋಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಕುರ್ಚಿ, ಒಂದೇ ಟೇಬಲ್, ಒಂದೇ ದಿಂಬು ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದು ತಪ್ಪಲ್ಲ, ಆದರೆ ಇದು ಒಂಟಿತನವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ಮದುವೆಯಾಗುವ ಮನಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಇದನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ. ಮೊದಲು, ನಿಮ್ಮ ಹಾಸಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಎರಡು ದಿಂಬುಗಳನ್ನು ಇರಿಸಿ. ಸ್ಥಳಾವಕಾಶವಿದ್ದರೆ, ಎರಡು ಕುರ್ಚಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ. ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ, ಹಾಸಿಗೆಯ ಎರಡೂ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಸೈಡ್ ಟೇಬಲ್ ಇಡಿ.
ಸಿಂಗಲ್ ಫೋಟೊ ತೆಗೆದುಹಾಕಿ
ನಿಮ್ಮ ಮಲಗುವ ಕೋಣೆಯ ಗೋಡೆಯ ಮೇಲೆ ಸಿಂಗಲ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಸಿಂಗಲ್ ಚಿತ್ರಕಲೆ ಇದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ. ಕೋಣೆಯ ನೈಋತ್ಯ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಜೋಡಿ ಲವ್ಬರ್ಡ್ಗಳಂತಹ ಜೋಡಿಯನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸುವ ಕಲಾಕೃತಿಯನ್ನು ಇರಿಸಿ.
ಹಾಸಿಗೆಯ ಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ದಿಕ್ಕನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ.
ಯಶಸ್ವಿ ದಾಂಪತ್ಯ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿಗಾಗಿ, ಹಾಸಿಗೆಯನ್ನು ಮಲಗುವ ಕೋಣೆಯ ವಾಯುವ್ಯ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು. ಹಾಸಿಗೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗೋಡೆಗೆ ತಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಸಿಗೆಯ ಎರಡೂ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ಹತ್ತಲು ಮತ್ತು ಇಳಿಯಲು ಸ್ಥಳಾವಕಾಶ ನೀಡುವುದರಿಂದ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಲು ಸಿದ್ಧರಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ಕೋಣೆಯ ಬಣ್ಣ ಬದಲಾಯಿಸಿ
ಮಲಗುವ ಕೋಣೆಯ ಗೋಡೆಗಳು ಕಡು ನೀಲಿ, ಬೂದು ಅಥವಾ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ್ದಾಗಿದ್ದರೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಬದಲಾಯಿಸಿ. ಇವು ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಬದಲಾಗಿ, ಗುಲಾಬಿ, ಪೀಚ್, ಗೋಲ್ಡ್ ಅಥವಾ ಹಾಟ್ ಬೀಜ್ ನಂತಹ ಆಧುನಿಕ, ಟ್ರೆಂಡಿ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ.
ಗ್ಯಾಜೆಟ್ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಿ
ಇಂದು ಬಹುತೇಕ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಯಲ್ಲೂ, ಮಲಗುವ ಕೋಣೆ ಗ್ಯಾಜೆಟ್ಗಳ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ: ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ಗಳು, ಟಿವಿಗಳು, ಚಾರ್ಜರ್ಗಳು, ಹೊಸ ಮತ್ತು ಹಳೆಯ ಫೋನ್ಗಳು, ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಕಚೇರಿ ಫೈಲ್ಗಳು. ಇವುಗಳನ್ನು ರಾಹುವಿನ ಮನೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಲಗುವ ಕೋಣೆಯಿಂದ ಇವುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ಮತ್ತು ತಿಳಿ ಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣದ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಟ್ರೀ ಇರಿಸಿ. ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಟ್ರಿ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಸಂಗಾತಿಯನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ.