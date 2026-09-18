vastu tips: ಕೋಪ ಇಡೀ ಮನೆ ಸುಡುತ್ತೆ.. ಇವತ್ತೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ 3 ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ
vastu tips: ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ವಿಚಾರಗಳಿಗೂ ಕೋಪ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮಾತು ದೊಡ್ಡ ಜಗಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗಿರಬಹುದು. ಪದೇ ಪದೇ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ನೀವು ದೂಷಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತೀರಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಇದೆ.
ಕೋಪ ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ?
ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳಿಂದಾಗಿ ಕೋಪ, ದ್ವೇಷ ಹುಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಅದು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಅಗ್ನಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿ ಇರುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಳೆಯೋದ್ರಿಂದ ಒಂದಷ್ಟು ರದ್ದಾಂತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ.
ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ.. ಆಗ್ನೇಯ, ದಕ್ಷಿಣ ಆಗ್ನೇಯ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣವನ್ನು ಅಗ್ನಿ ಅಂಶ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಅಗ್ನಿ ಶಕ್ತಿಯು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ಸಾಹ, ಚಟುವಟಿಕೆ, ದಕ್ಷತೆ, ನಿರ್ಣಾಯಕತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೋಪ, ತಾಪ, ಚಡಪಡಿಕೆ, ಅಸಹನೆ, ಕಿರಿಕಿರಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಈ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಕಳೆಯುತ್ತಿದ್ದರೆ ಕೂಡಲೇ ಗಮನಹರಿಸಬೇಕು. ಆತ ಕೂತು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ದಿಕ್ಕುಗಳತ್ತ ಗಮನಕೊಡಿ, ಮಲಗುವ ದಿಕ್ಕುಗಳನ್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ. ಮಲಗುವ ಜಾಗವು ಮಾನಸಿಕ ನೆಮ್ಮದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಗ್ನಿಶಕ್ತಿ ಇರುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮಲಗುವ ಕೋಣೆಯನ್ನ ಇಡುವುದನ್ನ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
ನವ ಜೋಡಿಗಳ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಬೇಡ
ನವದಂಪತಿ ಮಲಗುವ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಇಡಬೇಡಿ. ಇನ್ನು, ಅವರು ಮಲಗುವ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿ ಶಕ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದ್ದರೆ ಕ್ಷಲ್ಲಕ ಕಾರಣಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಅನಾಹುತ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ದಂಪತಿ ಸಮತೋಲಿನ ಕೋಣೆಯನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಬಣ್ಣಗಳು, ಕೆಂಪು ಅಲಂಕಾರಗಳು, ಅನಗತ್ಯ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಾಧನಗಳನ್ನ ತಪ್ಪಿಸಿ
ಮಲಗುವ ಕೋಣೆ ಮೇಲೆ ಹಾಗೂ ಕೆಳಗೆ
ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ, ಕೋಣೆಯ ದಿಕ್ಕು ಸರಿಯಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ, ವಾಸ್ತುವಿನ ಇನ್ನೊಂದು ಅಂಶ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಲಗುವ ಕೋಣೆಯ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಕೆಳಗೆ ಅಡುಗೆಮನೆ ಇದ್ದರೆ, ಬೆಂಕಿಯ ಪ್ರಭಾವ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಸಹಜ. ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು ಈಗಾಗಲೇ ಕಿರಿಕಿರಿ, ಸುಲಭವಾಗಿ ಉದ್ರೇಕಗೊಳ್ಳುವ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಇದನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಸಿಗೆಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಕೋಣೆಯ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಮೂಲಕ ಬೆಂಕಿಯ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಬೆಂಕಿಯ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಮುಖ ಮಾಡಿ ಕೆಲಸ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ
ನಿಮ್ಮ ಕಚೇರಿ, ಅಂಗಡಿ ಅಥವಾ ಮನೆ ಆಗ್ನೆಯ ಅಥವಾ ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ನೀವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಒತ್ತಡ ಅಥವಾ ಉದ್ರೇಕ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ.. ನಿಮ್ಮ ಆಸನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ. ಕೆಲಸದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಆದರೆ ಅತಿಯಾದ ಬೆಂಕಿಯ ಪ್ರಭಾವವಿರುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಕಳೆಯುವುದು ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಗೆ ಕಾರಣ. ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಬೆಳಕು ಇರುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ.