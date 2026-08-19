ಕನ್ನಡ ಕಿರುತೆರೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿರುವ ನಿವೇದಿತಾ ಗೌಡ ಇದೀಗ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರವಾಸವೊಂದರ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪಯಣದ ಅನುಭವವನ್ನೂ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕನ್ನಡ ಕಿರುತೆರೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿರುವ ನಿವೇದಿತಾ ಗೌಡ ಇದೀಗ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರವಾಸವೊಂದರ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಕನ್ನಡದ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಮಾಜಿ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಹಾಗೂ ‘ಗಿಚ್ಚಿ ಗಿಲಿಗಿಲಿ’ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಪಡೆದಿರುವ ನಿವೇದಿತಾ, ಅಸ್ಸಾಂನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕಾಮಾಕ್ಯ ದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಗುವಾಹಟಿಯ ಕಾಮಾಕ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದವರೆಗೆ ಕೈಗೊಂಡ ತಮ್ಮ ಪ್ರವಾಸದ ಸುಂದರ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನಿವೇದಿತಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಮೂಲಕ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ದೇವಸ್ಥಾನದ ದರ್ಶನದ ಜೊತೆಗೆ ತಮ್ಮ ಈ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪಯಣದ ಅನುಭವವನ್ನೂ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕಾಮಾಕ್ಯ ದೇವಿ ದರ್ಶನದ ಆಸೆ ಕೊನೆಗೂ ಈಡೇರಿತು!
ಕಾಮಾಕ್ಯ ದೇವಿಯ ದರ್ಶನ ಪಡೆಯಬೇಕು ಎಂಬುದು ಬಹಳ ದಿನಗಳ ತಮ್ಮ ಆಸೆಯಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ನಿವೇದಿತಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಆ ಆಸೆ ಈಡೇರಿದ್ದು, ಈ ಪ್ರಯಾಣ ತಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಅನುಭವವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ‘ಶ್ರದ್ಧೆ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಮನಮೋಹಕ ಅನುಭವಗಳು ಹಾಗೂ ಮರೆಯಲಾಗದ ನೆನಪುಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಸುಂದರ ಪಯಣ. ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ನೀಡಿದ ಪ್ರಯಾಣ’ ಎಂಬ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅನುಭವವನ್ನು ಅವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿವೇದಿತಾ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸದ ವಿವಿಧ ಕ್ಷಣಗಳು ಹಾಗೂ ಕಾಮಾಕ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ.
51 ಶಕ್ತಿ ಪೀಠಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಕಾಮಾಕ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರ
ಅಸ್ಸಾಂನ ಗುವಾಹಟಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಾಕ್ಯ ದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ಶಕ್ತಿ ಪೀಠಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ನಿಲಾಚಲ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲಿರುವ ಈ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ದೇಶದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಅಪಾರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರು ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಕಾಮಾಕ್ಯ ದೇವಿಯನ್ನು ಶಕ್ತಿಯ ಸ್ವರೂಪವಾಗಿ ಆರಾಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ದೇವಾಲಯಗಳಂತೆ ದೇವಿಯ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಪೂಜಿಸುವ ಬದಲು, ಪವಿತ್ರ ಯೋನಿ ಆಕಾರದ ಶಿಲೆಯನ್ನು ದೇವಿಯ ಸ್ವರೂಪವಾಗಿ ಪೂಜಿಸುವ ವಿಶಿಷ್ಟ ಪರಂಪರೆ ಇದೆ.
ಅಂಬುಬಾಚಿ ಮೇಳದ ವೇಳೆ ವಿಶೇಷ ಆಚರಣೆ
ಕಾಮಾಕ್ಯ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಮುಖ ಆಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಂಬುಬಾಚಿ ಮೇಳವೂ ಒಂದು. ದೇವಿಯ ಋತುಸ್ರಾವದ ಅವಧಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಆಚರಣೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಮುಚ್ಚಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಶಿಷ್ಟ ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆ ಹಾಗೂ ದೇವಾಲಯದ ಪುರಾತನ ಪರಂಪರೆಯಿಂದಾಗಿ ಕಾಮಾಕ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳಲ್ಲೊಂದಾಗಿದೆ.
ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳಿಗೂ ನೆಚ್ಚಿನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ತಾಣ
ಕಾಮಾಕ್ಯ ದೇವಿಯ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ನಟ ದರ್ಶನ್ ಅವರ ಪತ್ನಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀ ದರ್ಶನ್ ಹಾಗೂ ತಮಿಳು ನಟ ಸೂರ್ಯ ದಂಪತಿ ಕೂಡ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ನಿವೇದಿತಾ ಗೌಡ ಕೂಡ ಕಾಮಾಕ್ಯ ದೇವಿಯ ದರ್ಶನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ತಮ್ಮ ಪ್ರವಾಸದ ಅನುಭವವನ್ನು ಅಭಿಮಾನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ಲಾಮರ್ ಹಾಗೂ ಮನರಂಜನೆಯ ಸುದ್ದಿಗಳ ನಡುವೆ ನಿವೇದಿತಾ ಅವರ ಈ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪಯಣವೂ ಇದೀಗ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.