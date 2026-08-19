‘ಅಣ್ಣಯ್ಯ’ ಧಾರಾವಾಹಿ ತನ್ನ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಕಥಾಹಂದರದ ಮೂಲಕ ಕಿರುತೆರೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತಂಗಿಯರಿಗಾಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮಾಡುವ ಅಣ್ಣನ ಪಾತ್ರ ಹಾಗೂ ಅಣ್ಣ-ತಂಗಿಯರ ನಡುವಿನ ಬಾಂಧವ್ಯ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟವಾಗಿದೆ.
ಜೀ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗುತ್ತಿರುವ ‘ಅಣ್ಣಯ್ಯ’ ಧಾರಾವಾಹಿ ತನ್ನ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಕಥಾಹಂದರದ ಮೂಲಕ ಕಿರುತೆರೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತಂಗಿಯರಿಗಾಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮಾಡುವ ಅಣ್ಣನ ಪಾತ್ರ ಹಾಗೂ ಅಣ್ಣ-ತಂಗಿಯರ ನಡುವಿನ ಬಾಂಧವ್ಯ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಈ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಮಾರಿಗುಡಿ ಶಿವು ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ನಟ ವಿಕಾಸ್ ಉತ್ತಯ್ಯ ಅವರ ಅಭಿನಯಕ್ಕೂ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ನಿರಂತರ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಶಿವು ಪಾತ್ರದ ವಿಭಿನ್ನ ಶೇಡ್ಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಅಭಿನಯದ ಮೂಲಕ ಕಟ್ಟಿಕೊಡುತ್ತಿರುವ ವಿಕಾಸ್, ಇದೀಗ ತಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಸಂಚಿಕೆಯೊಂದನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡು ಮಾಡಿರುವ ಪೋಸ್ಟ್ನಿಂದ ಮತ್ತೆ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಒಂದು ವರ್ಷದ ಹಿಂದಿನ ‘ಮಾಕಳವ್ವ ಜಾತ್ರೆ’ ನೆನಪು!
ಸುಮಾರು ಒಂದು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಪ್ರಸಾರವಾಗಿದ್ದ ‘ಮಾಕಳವ್ವ ಜಾತ್ರೆ’ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಶಿವು ವಿಭಿನ್ನವಾದ ರೆಬೆಲ್ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಶಿವು ಪಾತ್ರದ ಈ ಹೊಸ ಶೇಡ್ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿತ್ತು. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿಕಾಸ್ ಉತ್ತಯ್ಯ ಅವರ ಅಭಿನಯಕ್ಕೂ ಭಾರೀ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಆ ಸಂಚಿಕೆಯ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ವಿಕಾಸ್, ತಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಹಾಗೂ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ನೀಡಿದ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
‘ಸಂಚಿಕೆ ಚಿಕ್ಕದಾದರೂ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸುಲಭವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ!’
ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹಳೆಯ ಸಂಚಿಕೆಯ ಕೆಲವು ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ವಿಕಾಸ್ ಉತ್ತಯ್ಯ, ‘ಮಾಕಳವ್ವ ಜಾತ್ರೆ’ ಸಂಚಿಕೆ ನೋಡಲು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಕಂಡರೂ ಅದರ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಹಿಂದೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಶ್ರಮವಿತ್ತು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂಚಿಕೆಯನ್ನು ನಾಲ್ಕು ವಿಭಿನ್ನ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಪರಿಶ್ರಮದ ಬಳಿಕ ಪ್ರಸಾರವಾದ ಸಂಚಿಕೆಗಳಿಗೆ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ವೀಕ್ಷಕರು ತೋರಿದ ಪ್ರೀತಿ ಅಪಾರವಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ವಿಕಾಸ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವೀಕ್ಷಕರು ಹಾಗೂ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಬೆಲೆ ಕಟ್ಟಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗಾಗಿ ಏನೇ ಮಾಡಿದರೂ ಕಡಿಮೆಯೇ ಎಂಬ ಭಾವನೆಯನ್ನು ನಟ ತಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟ್ ಮೂಲಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
‘ತೆರೆ ಹಿಂದಿನ ನಿಮ್ಮ ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಫಲ ಇದು!’
ವಿಕಾಸ್ ಅವರ ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದಲೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ಬಂದಿವೆ. ತೆರೆ ಮೇಲೆ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನೋಡಿ ಮೆಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು, ಅದರ ಹಿಂದೆ ಕಲಾವಿದರು ಹಾಗೂ ಇಡೀ ತಂಡ ಪಡುವ ಶ್ರಮವನ್ನೂ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಭಿಮಾನಿಯೊಬ್ಬರು, ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಜೀವ ತುಂಬಲು ಕಲಾವಿದರು ತೆರೆ ಹಿಂದೆ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಶ್ರಮದಿಂದಲೇ ಧಾರಾವಾಹಿ ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೂಡಿಬರುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಅಭಿಮಾನಿ, ‘ಮಾಕಳವ್ವ ಸದಾ ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ಇರಲಿ ಶಿವಣ್ಣ’ ಎಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಶಿವು ಪಾತ್ರದ ಮೇಲಿನ ತಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಶಿವು ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಫ್ಯಾನ್ಬೇಸ್
‘ಅಣ್ಣಯ್ಯ’ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಶಿವು ಪಾತ್ರ ವಿಕಾಸ್ ಉತ್ತಯ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಜನಪ್ರಿಯತೆ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಅಣ್ಣ-ತಂಗಿಯರ ಬಾಂಧವ್ಯ, ಕುಟುಂಬದ ಭಾವನೆಗಳು ಹಾಗೂ ಕಥೆಯಲ್ಲಿನ ತಿರುವುಗಳ ನಡುವೆ ಶಿವು ಪಾತ್ರದ ವಿಭಿನ್ನ ಮುಖಗಳು ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿವೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಒಂದು ವರ್ಷದ ಹಿಂದಿನ ‘ಮಾಕಳವ್ವ ಜಾತ್ರೆ’ ಸಂಚಿಕೆಯನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡು ವಿಕಾಸ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಇದೀಗ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲೂ ಹಳೆಯ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಕೆದಕಿದೆ. ತೆರೆ ಮೇಲಿನ ಅಭಿನಯಕ್ಕೆ ಸಿಗುವ ಚಪ್ಪಾಳೆಯ ಹಿಂದೆ ಇರುವ ತೆರೆಮರೆಯ ಶ್ರಮವನ್ನೂ ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನೆನಪಿಸಿದೆ.