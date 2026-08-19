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- ಬ್ರೇಕಪ್ ಬಳಿಕ ‘ಓದು-ಜಿಮ್’ ಎಂದ ಶ್ರವಣ್ ಬ್ರೋ; ಈಗ ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹2-3 ಸಾವಿರ ಡಾಲರ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಆದಾಯ
ಬ್ರೇಕಪ್ ಬಳಿಕ ‘ಓದು-ಜಿಮ್’ ಎಂದ ಶ್ರವಣ್ ಬ್ರೋ; ಈಗ ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹2-3 ಸಾವಿರ ಡಾಲರ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಆದಾಯ
ಬ್ರೇಕಪ್ ಬಳಿಕ ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಫೋಕಸ್ ಬದಲಿಸಿಕೊಂಡ ಶ್ರವಣ್ ಬ್ರೋ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಆದಾಯದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಲವ್ ಲೈಫ್, ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಮತ್ತು ಯುವಜನತೆಗೆ ನೀಡಿದ ಸಲಹೆಗಳವರೆಗೆ ಹಲವು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕೇಳಿದ ಹಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ
ಕನ್ನಡದ ಜನಪ್ರಿಯ ಯುಟ್ಯೂಬರ್, ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಕೋಚ್ ಹಾಗೂ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಶ್ರವಣ್ ಬ್ರೋ ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕೇಳಿದ ಹಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ‘ರಾ ಅಂಡ್ ರಿಯಲ್’ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಜರ್ನಿ, ಯಶಸ್ಸಿನ ಸೂತ್ರ, ಆದಾಯ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನ, ಬ್ರೇಕಪ್, ಹೊಸ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ಗಳಿಗೆ ಸಲಹೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಅವರು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
2017-18ರಲ್ಲಿ ಶುರುವಾದ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಜರ್ನಿ
ಶ್ರವಣ್ ಬ್ರೋ ಅವರು 2017-18ರಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ 3ನೇ ವರ್ಷ ಓದುತ್ತಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟರು. ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹಿತರು ಪ್ರೋಟೀನ್, ಡಯಟ್ ಹಾಗೂ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಪದೇಪದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ತಮ್ಮ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕಂಟೆಂಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರೇರಣೆ ನೀಡಿದವು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಬ್ರೇಕಪ್ ಕೂಡ ದೊಡ್ಡ ತಿರುವು ನೀಡಿತು. ಬ್ರೇಕಪ್ ಬಳಿಕ ತಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ಗಮನವನ್ನು ‘ಓದು-ಜಿಮ್, ಓದು-ಜಿಮ್’ ಎಂಬಂತೆ ತಮ್ಮ ಗುರಿಗಳತ್ತ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿಕೊಂಡೆ ಎಂದು ಶ್ರವಣ್ ಬ್ರೋ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಲಕ್ಗಿಂತ ಹಾರ್ಡ್ವರ್ಕ್ ಮುಖ್ಯ
ಯಶಸ್ಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಶ್ರವಣ್ ಬ್ರೋ, ಅದೃಷ್ಟಕ್ಕಿಂತ 1000 ಪಟ್ಟು ಹಾರ್ಡ್ವರ್ಕ್ ಮತ್ತು ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವೀಡಿಯೊ ವೈರಲ್ ಆಗಲು ಹ್ಯಾಶ್ಟ್ಯಾಗ್ ಅಥವಾ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಸಮಯವೇ ಪ್ರಮುಖವಲ್ಲ. ಕಂಟೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಜನರಿಗೆ ತಲುಪುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವೈರಲ್ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ.
ತಿಂಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಆದಾಯ?
ತಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಆದಾಯದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಶ್ರವಣ್ ಬ್ರೋ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು 300-400 ಡಾಲರ್ ಆದಾಯ ಬರುತ್ತಿತ್ತು. ಇದೀಗ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು $2,000ರಿಂದ $3,000 ವರೆಗೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಆದಾಯ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಹೊರತಾಗಿ ತಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯದ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ChatGPT ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಬಳಸುವುದಾಗಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರೀತಿ, ಮದುವೆ ಬಗ್ಗೆ ಏನಂದ್ರು?
ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಕುರಿತ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೂ ಶ್ರವಣ್ ಬ್ರೋ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಯಾವುದೇ ಲವ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮದುವೆಯಾಗುವ ಹುಡುಗಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಆದ ಬಳಿಕವೇ ತಮ್ಮ ಗರ್ಲ್ಫ್ರೆಂಡ್ ಅನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ರಿವೀಲ್ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮರೆಯುವುದು ಹೇಗೆ?
ಬ್ರೇಕಪ್ ಬಳಿಕ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮರೆಯುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಶ್ರವಣ್ ಬ್ರೋ ನೀಡಿದ ಸಲಹೆ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವಂತಿದೆ. ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮರೆಯಲು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವ ಬದಲು, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲಸ, ಗುರಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಬೇರೆಡೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಅವರ ಸಲಹೆ.
ಡಿಪ್ರೆಶನ್ನಿಂದ ಹೊರಬರಲು ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರಿ
ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಕಷ್ಟದ ಸಮಯ ಎದುರಾದಾಗ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ಶ್ರವಣ್ ಬ್ರೋ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ದಿನನಿತ್ಯದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿರುವ ಮೂಲಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಫೋಕಸ್ ಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂಬ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಅವರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಶ್ರವಣ್ ಬ್ರೋ ಸಲಹೆ
ಕಾಲೇಜು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗದೆ, ಕಾಲೇಜು ಮುಗಿಸುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ಸ್ಕಿಲ್ ಕಲಿತು ಅದರಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಗಬೇಕು ಎಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೊಸ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ಗಳು ತಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಆಥಾರಿಟಿ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಜನರಿಗೆ ನಿಜವಾದ ಮೌಲ್ಯ ನೀಡುವಂತಹ ಕಂಟೆಂಟ್ ಸೃಷ್ಟಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಬೇರೆಯವರೊಂದಿಗೆ ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೇ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿ
ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ಶ್ರವಣ್ ಬ್ರೋ ವಿಭಿನ್ನ ಸಂದೇಶ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಬೇರೆಯವರನ್ನು ನೋಡಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವ ಬದಲು ನಿನ್ನೆಯ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಇಂದಿನ ನೀವು ಮೀರಬೇಕು. ಪ್ರತಿದಿನ ಸ್ವಲ್ಪವಾದರೂ ಬೆಳೆಯುವ ಗುರಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
‘ನಾನು ಕೇವಲ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಅಲ್ಲ, ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಕೋಚ್’
ತಮ್ಮ ಗುರುತಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಶ್ರವಣ್ ಬ್ರೋ, “ನಾನು ಕೇವಲ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಅಲ್ಲ, ಒಬ್ಬ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಕೋಚ್ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೆಮ್ಮೆಪಡುತ್ತೇನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಜನರನ್ನು ಫಿಟ್ ಮಾಡುವುದು ಹಾಗೂ ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದು ತಮ್ಮ ಪ್ರಮುಖ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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